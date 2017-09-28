 Лингвистическая экспертиза не установила признаков сепаратизма в заявлениях Януковича и его письме к Путину, - судья Девятко

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала Оболонского суда Киева, где проходит 12-ое заседание по делу о госизмене экс-Президента Януковича.
"Призывы к изменению границ Украины и ее свержения конституционного строя в интервью СМИ и публичных высказываниях Януковича и в письме (к президенту России Владимиру Путину) от 1.03.2014... отсутствуют", - сказал он.
Экспертиза также не установила в высказываниях экс-президента прямых призывов к агрессивной войне.
В то же время эксперты отметили, что в контексте ситуации высказывания Януковича и его письмо к Путину могли быть использованы для проведения действий, нарушающих суверенитет и неприкосновенность границ Украины.
Ранее, адвокат беглого экс-Президента Януковича Максим Герасько заявил, что эксперты, которые анализировали интервью Януковича, были внесены в базу Минюста только 27 сентября.
После исследования результатов судебно-психологической экспертизы фрагментов интервью Януковича в которых он подтверждает свое обращение к Президенту РФ Путину с просьбой ввести в Украину войска, адвокат Герасько заявил, что имена специалистов Киевского института судебных экспертиз появились на сайте Минюста только 27 сентября 2017 года.
Напомним, что сегодня, 28 сентября, в Оболонском районном суде Киева проходит 12-ое заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого Президента Виктора Януковича, которому инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).
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тваю ж мать! гребаный стыд
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Лингвистическая экспертиза позволяет устанавливать истинность (ложность) либо возможность (невозможность) описательных высказываний об объекте. Производство лингвистической экспертизы основывается на лингвистических теориях и разработанных в языкознании методиках исследования лингвистических объектов.
Объектом лингвистической экспертизы являются продукты речевой деятельности: высказывания, тексты, лексемы, словесные обозначения товарных знаков и т. д.
Ввиду того, что практическая необходимость проведения лингвистической экспертизы чаще всего возникает для установления юридических фактов в ходе рассмотрения и разрешения судебных дел, в большинстве случаев понятие «лингвистическая экспертиза» тождественно понятию «судебно-лингвистическая экспертиза»
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Петя забрал гросю с базара. А зря. Щас бы хоть знал шо народ на базарах говорит - а этот народ будет голосовать
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а мы будем действовать по-другому
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кайдани порвіте
та ворожою, злою кров'ю
землю окропіте !!!!
Т. Шевченко.
Слово - суд пишемо тепер тільки так- "суд" !!!!
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https://censor.net.ua/news/423877/pismo_yanukovicha_k_putinu_s_prosboyi_vvesti_voyiska_tsenzornet_publikuet_istoricheskiyi_dokument
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"В то же время эксперты отметили, что в контексте ситуации высказывания Януковича и его письмо к Путину могли быть использованы для проведения действий, нарушающих суверенитет и неприкосновенность границ Украины."
Судья Девятко почему-то не смог осилить заключение экспертов.
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Источник: https://censor.net.ua/n457256
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Тот, который цитируете вы, противоречит тому, который цитирую я.
В тексте статьи они идут друг за другом((
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це те, чим мав би закінчитися майдан.
і не треба казати, що це недемократично - з усім цим людським сміттям, яке зараз (та й впродовж всіх 26 років), керує країною, нормальну країну не побудувати.
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поймите простую вещь - никаких "идеалов Майдана" не существует в природе
когда вы усвоите эту мысль, вам будет проще понять, почему люди, освистанные Майданом, попёрлись на переговоры с Януковичем в январе 2014 года
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А во вторых призыв ввести воиска другого государства уже является государственной изменойной не взирая на благие намерения такого призыва. Даже использование собственнойармии против населения уже уговно наказуемо.
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