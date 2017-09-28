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 Политика Украины
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Все про:Путин (24271) решение (30) сепаратизм (12835) суд (21646) экспертиза (183) Янукович (32633) государственная измена (183)

 Лингвистическая экспертиза не установила признаков сепаратизма в заявлениях Януковича и его письме к Путину, - судья Девятко

янукович

Это решение огласил судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала Оболонского суда Киева, где проходит 12-ое заседание по делу о госизмене экс-Президента Януковича.

"Призывы к изменению границ Украины и ее свержения конституционного строя в интервью СМИ и публичных высказываниях Януковича и в письме (к президенту России Владимиру Путину) от 1.03.2014... отсутствуют", - сказал он.

Экспертиза также не установила в высказываниях экс-президента прямых призывов к агрессивной войне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Януковича: Эксперты в деле моего подзащитного до вчерашнего дня отсутствовали в реестре Минюста

В то же время эксперты отметили, что в контексте ситуации высказывания Януковича и его письмо к Путину могли быть использованы для проведения действий, нарушающих суверенитет и неприкосновенность границ Украины.

Ранее, адвокат беглого экс-Президента Януковича Максим Герасько заявил, что эксперты, которые анализировали интервью Януковича, были внесены в базу Минюста только 27 сентября.

После исследования результатов судебно-психологической экспертизы фрагментов интервью Януковича в которых он подтверждает свое обращение к Президенту РФ Путину с просьбой ввести в Украину войска, адвокат Герасько заявил, что имена специалистов Киевского института судебных экспертиз появились на сайте Минюста только 27 сентября 2017 года.

Напомним, что сегодня, 28 сентября, в Оболонском районном суде Киева проходит 12-ое заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого Президента Виктора Януковича, которому инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).
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Деньги вернуть ,межгірья вернуть ,внести отца всех воров в Украину на щите,браво Петя задача вьіполнена,"батя ,я стараюсь" ,да?
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то шо, югик-пгкугог, где будем лярды конфискованые брать? возвращать надо... разве что на косюка надежда...
тваю ж мать! гребаный стыд
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Я конечно не специалист... Но как ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ экспертиза, может применяться к написанному тексту?
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Выдержка из вики:

Лингвистическая экспертиза позволяет устанавливать истинность (ложность) либо возможность (невозможность) описательных высказываний об объекте. Производство лингвистической экспертизы основывается на лингвистических теориях и разработанных в языкознании методиках исследования лингвистических объектов.
Объектом лингвистической экспертизы являются продукты речевой деятельности: высказывания, тексты, лексемы, словесные обозначения товарных знаков и т. д.
Ввиду того, что практическая необходимость проведения лингвистической экспертизы чаще всего возникает для установления юридических фактов в ходе рассмотрения и разрешения судебных дел, в большинстве случаев понятие «лингвистическая экспертиза» тождественно понятию «судебно-лингвистическая экспертиза»
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Точно, к письму нужно применить ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКУЮ экспертизу. Которая признает, что в напечатанном на принтере тексте нет ни одного слова, написанного Яхуевичем. А подпись никакой смысловой нагрузки не несет.
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Выборы президента Украины. Во втором туре: Пэдро Порошенко и Витя ЯнукоОвощ, народ голосует за Пэдро. Сюр.
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Уже сейчас среди народа пускают разговоры про пенсию при Янеке и при порохе.
Петя забрал гросю с базара. А зря. Щас бы хоть знал шо народ на базарах говорит - а этот народ будет голосовать
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А может наша медицина после реформы сотворит чудо - сделает из двух кандидатов сиамских близнецов?!
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для тебя это сюр
а мы будем действовать по-другому
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А повесить таких ЭКСПЕРТОВ не помешало -бы ли??? Как ВЫ думаете???
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.. поховайте та вставайте
кайдани порвіте
та ворожою, злою кров'ю
землю окропіте !!!!
Т. Шевченко.
Слово - суд пишемо тепер тільки так- "суд" !!!!
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Че то и взрьівьі арсеналов во время войньі теперь монтируются в общую картину.
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Мда довольно гармонично вписываются в общую картину полного пипеца.
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да всё давно уже ясно(( только выходит, что если овощ не виноват, то барыга вне закона)) а тем временем, в Одессе судят воспитательницу лагеря за то, что она построила пожароопасное здание, украла на сигнализацию 11 млн. грн и не налила воду в гидрант.
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Ее судят за то что не думая головой и не понимая возможных последствий подписала документ. Как бы не было жаль эту молодую девушку, но именно она будет "отвечать" по полной.Она своими действиями дала повод вышестоящим ублюдкам сделать ее крайней.К сожалению.
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А вот Янек письмо о вводе ВС казламордии в Украину подписал и ниче. Не виновен оказывается.
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Это не аргумент в данной ситуации. Это письмо лично не видел, но более чем уверен,что его текст был составлен не "проффессором" а юридически грамотными ублюдками.
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Всі суді в Україні і не тільки суді, але ці 100% є ворогами держави і народу. Які фінансуються зовнішнім ворогом або залякані його методами. Згадайте випадок із вбивством суді та членів його сімї в Харкові, коли їм усім відрізали голови, які доречі нелюди забрали з собою. Це був акт залякування для всіх тих судів, які могли б працювати чесно на благо держави. Не здивуюся, якщо голови тих нещасних використовують і зараз для залякування. Тому і маємо таку ситуацію в судовій системі, що всі теперішні так звані судді або продали свої гнилі душонки або залякані та безвольні. Тому судову систему потрібно радикально та тотально перезавантажити, а ворів та ворогів в мантіях жорстоко покарати за зраду державі!
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Все єти судьи прошли аттестацию при власти Порошенко, так что если про ворогів то беріть вище.
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Хамло хотіло продати ВСЮ Україну. Тут дійсно сепаратизму нема.
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Призвать ввести войска - это значит, что свои войска не могут в полном объеме или не хотят выполнять приказы президента. Тогда получается, что приказы его антиконституционные и для исполнения их и призывались войска другой страны т.е. президент призывал к противодействию Конституции Украины. Подозрительная эта экспертиза..
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Я так смотрю с такими подходами Овощ еще и в Киев как триумфатор на белом коне с оливковой ветвью въедет.
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Не удивит меня и такая статья через год: - оболонский суд постановил,признать в.ф януковича невиновным,вернуть ему ранее конфискованные активы,восстановить в ранее занимаемой должности,оплатить вынужденные прогулы,признать за ним право на реабилитацию и выплать моральную компенсацию в размере по Львовскую область!
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шел третий год президентства Порошенко
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У державі все треба розбирати до останнього гвинтика: суди, прокуратуру, парламент, адміністрацію президента тощо. Бо ніяк не поїде ця машина за таких умов.
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По-моему, у этой клики голову напрочь снесло.
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Эксперты как раз увидели:
"В то же время эксперты отметили, что в контексте ситуации высказывания Януковича и его письмо к Путину могли быть использованы для проведения действий, нарушающих суверенитет и неприкосновенность границ Украины."

Судья Девятко почему-то не смог осилить заключение экспертов.
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Ага. А как насчёт "Экспертиза также не установила в высказываниях экс-президента прямых призывов к агрессивной войне."(с) ?!

Источник: https://censor.net.ua/n457256
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Два абзаца в тексте данной статьи противоречат друг другу.

Тот, который цитируете вы, противоречит тому, который цитирую я.
В тексте статьи они идут друг за другом((
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ему виллу построишь = он и Гитлера признает пострадавшим)))
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Т.е. - Путин, введи войска - это не призыв к войне и оккупации иностранными войсками? Самое интересное, что РФ именно так это восприняла, раз зарегистрировала это письмо в ООН, и Путин на него ссылался ,чтобы Госдума дала разрешение. При нынешнем тотальном контроле Порошенком судов в Украине, последние днища, типа выпуска Штепы, одеммких убийц и т.д., это означает, что это его воля, сознательная контрреволюция и игра на стороне Путина
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все правильно только нужно поправить - 3 года в стране продолжается сознательная контрреволюция и игра на стороне Путина со стороны харанта..проблема в том что многие бояться это осмыслить, а умным было достаточно и безосновательной девальвации гривны..
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На этой новости Порошенка ну никак не похвалишь, поэтому соевый десант быстрого комментирования отсутствует в полном составе.
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А потому, что ихние кураторы сейчас с отвисшей челюстью сидят и не знают какие рекомендации в методички писать. Наверное сами охерели от такого поворота.
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т.е. прав Путин, что Луценко и Кондитер совершили государственный переворот и должны понести наказание !!!???
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С самого початку требо було разгоняти судей які засідали при кравчуку кучме ющенке та януковощу!!! РОЗГОНЯТИ ЇХ ПОТРІБНО ПОВНІСТЬЮ ПІД НУЛЬ ТА ОБИРАТИ НОВИХ СУДЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ГРАМАДСКОСТІ ТА ПОЛІГРАФУ!!! Інакше толку не буде.
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Не, так больше продолжатся не может, это же не поддается вообще никакому логическому объяснению, я молчу о рамках приличия и проф. этике!
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Ну, после такого решения "судьи", - любой сепар будет оправдан. Позорище!
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Скажите мне, Украина принципиально решила все суды проигрывать, или в Украине просто нет никаких специалистов?
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В Украине как правило все "специалисты" от правосудия служат одному богу - баблу.
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ви знаєте, вже немає ані слів. ані емоцій, є тільки одне бажання - постріляти їх всіх нахєр, з їхніми дітьми, дружинами, коханками, братами та сестрами.
це те, чим мав би закінчитися майдан.
і не треба казати, що це недемократично - з усім цим людським сміттям, яке зараз (та й впродовж всіх 26 років), керує країною, нормальну країну не побудувати.
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А скорее всего все к этому идет. Где не работает закон - работает пулемет.
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нихера к этому не идёт
поймите простую вещь - никаких "идеалов Майдана" не существует в природе
когда вы усвоите эту мысль, вам будет проще понять, почему люди, освистанные Майданом, попёрлись на переговоры с Януковичем в январе 2014 года
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Я бачу, що соєвий суд скоро зробить Овоча постраждалим по справі і присудить йому багатомільйонну компенсацію.
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"Не виноватая я!!!" Короче, скоро суд постановит вернуть Януковичу власть.
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Какая лингвистическая экспертиза. Мы итак знаем, что при Яныке ни войны не было, ни таких высоких ЖКХ. При Яныке все земли Украины были в целости и сохранности. А вот Турчинов безо всякого письма Путину целый Крым ему подарил, приказал нашим войскам Крым оставить, а оружие отдать оккупантам. С этим что не ясно? Так кого судить надо за сепаратизм - изменение гос. границ Украины?
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Во первых в Украине давно нужно было создать отдельный судебный орган для особо громких дел таких как это. Потом судей засекретить так что быв зале суда они сидели в с закрытыми лицами как судьи в Колунбии судившие наро баронов.
А во вторых призыв ввести воиска другого государства уже является государственной изменойной не взирая на благие намерения такого призыва. Даже использование собственнойармии против населения уже уговно наказуемо.
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с режимом парашенко-хуйла усе ясно можно ставить крест
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛингвистическая экспертиза не установила признаков сепаратизма в заявлениях Януковича и его письме к Путину, - судья Девятко
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