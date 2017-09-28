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Все про:Госпогранслужба (3101) зарплата (1768) военнослужащие (4006)

 С 1 января 2018 должностные оклады военнослужащих увеличатся в 4,5 раза, - Госпогранслужба

госпогранслужба

В предпоследний день лета Кабинет Министров Украины утвердил новую схему денежного обеспечения военнослужащих, приняв соответствующее постановление "О денежном довольствии военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц" под № 704.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Сообщается, что с 1 января 2018 года должностной оклад военнослужащих будет зависеть от прожиточного минимума. Это обеспечит ежегодный рост размера денежного обеспечения военнослужащих в зависимости от повышения социальных стандартов в государстве.

Кроме того, должностные оклады увеличатся в среднем в 4,5 раза: "Например, должностной оклад водителя увеличится с 530 до 2700 гривен. Оклад инспектора пограничной службы и категории сегодня составляет 760, а планируется 3350 гривен, а начальника отделения пограничного отряда поднимется с 1135 до 5810 гривен".

Также возрастут оклады за воинские звания. В частности за звание "солдат" будут платить не 30, а 560 гривен, а за "майора" - не 125, а 1420 гривен.

В ведомстве отметили, что новым постановлением сохранены основные выплаты военнослужащим. А именно: остается надбавка за особенности прохождения службы военнослужащими в размере до 100% должностного оклада с учетом оклада по воинскому званию и надбавки за выслугу лет. Сохраняются надбавки за службу в условиях режимных ограничений и за квалификацию. Будет осуществляться и в дальнейшем премирование военнослужащих.

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Также сохранена выплата материальной помощи на оздоровление в размере месячного денежного обеспечения и материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов в размере, не превышающем их месячного денежного обеспечения.

Кроме того, принятым постановлением предусмотрена выплата единовременной денежной помощи военнослужащим, которые подписали свой первый контракт. А это от 8 до 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Сохранено отдельное ежемесячное вознаграждение военнослужащим за непосредственное участие в зоне проведения АТО. С нового года военнослужащим, выполняющим задачи на линии боевого соприкосновения, вознаграждение будет выплачиваться в размере не менее 10 000 гривен, а военнослужащим, выполняющим задачи в других местах проведения АТО - не меньше чем 4500 гривен.

"Это постановление значительно упрощает систему начисления денежного довольствия военнослужащим. В общем отменено 20 дополнительных надбавок и вознаграждений из 36, которые существуют сейчас. С данными изменениями, премудрости финансового начисления станут более доступными и понятными для каждого военнослужащего. То есть, с нового года размер дополнительных выплат будет составлять до 40%, в то время как сегодня он составляет до 85% от общего денежного обеспечения", - подчеркнули в ведомстве.

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начальник отделения (пограничная застава) будет иметь оклад 200$
плюс всякие надбавки и того 350-400
наверное это "окуенные" деньги
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Суму в гривнях можна було і не вказувати. Головне - в скільки разів! 4,5раза-це дійсно прорив!Такого ще країна не бачила!!!(Динаміку підвищення курсу доллара і ціни на газ до уваги не беремо)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 1 января 2018 должностные оклады военнослужащих увеличатся в 4,5 раза, - Госпогранслужба
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