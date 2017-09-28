 Наблюдатели за неделю зафиксировали 69 случаев наличия тяжелого вооружения на линии разграничения, - Хуг

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"За неделю мы зафиксировали 69 случаев размещения вооружения на линии разграничения в нарушение договоренностей. 14 случаев - на подконтрольных Киеву территориях и 55 - на оккупированной", - сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг на брифинге в четверг в Киеве.
По его словам, эти нарушения наблюдатели фиксируют не только на линии столкновения - таких случаев за неделю было 283.
"22 сентября при помощи БПЛА возле оккупированного "ЛНР" Мирного мы зафиксировали 30 танков, 7 самоходных гаубиц, 6 буксированных гаубиц, 9 минометов, 6 противотанковых пушек, 56 БМП, 6 грузовиков с зенитной установкой, 14 бронетранспортеров, 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины, 3 машины для разминирования. Большинство из этого вооружения было заряжено, что свидетельствует о боевой готовности… Это все вооружение и техники находится всего в 5 км от линии отведения и в 30 км от линии столкновения", - рассказал он.
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