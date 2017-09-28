 Представительство ЕС в Украине потребовало немедленно освободить Умерова

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В среду так называемый "суд" в Крыму приговорил крымскотатарского лидера и заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова к двум годам лишения свободы. Европейский союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Российской Федерацией и поэтому не признает этот "суд" и его приговор", - отмечают в заявлении.
Также отмечено, что приговор Умерову является серьезным нарушением его прав, еще одним примером преследования крымскотатарской общины и еще одной ясной иллюстрацией серьезного ухудшения прав человека на Крымском полуострове.
"Умеров был осужден за высказывание инакомыслия против незаконной аннексии Крымского полуострова в соответствии со статьей 280.1 Уголовного кодекса России "Об общественных призывах к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России". Этот приговор нарушает международное гуманитарное право, и Европейский союз ожидает, что он будет отменен", - отмечают в заявлении.
В этой связи Европейский союз неуклонно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.
"Мы повторяем, что все незаконно осужденные граждане Украины на Крымском полуострове и в России должны быть немедленно освобождены", - добавляют в представительстве.
Напомним, 27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова. Ему назначено наказание в виде двух лет колонии-поселения. Также Умерову запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ.
В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Умерова уголовное дело. Его обвиняли по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России).
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