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 Представительство ЕС в Украине потребовало немедленно освободить Умерова

умеров

Представительство ЕС в Украине осудило заключение в колонию заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, решение о котором принял суд в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В среду так называемый "суд" в Крыму приговорил крымскотатарского лидера и заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова к двум годам лишения свободы. Европейский союз не признает незаконную аннексию Крымского полуострова Российской Федерацией и поэтому не признает этот "суд" и его приговор", - отмечают в заявлении.

Также отмечено, что приговор Умерову является серьезным нарушением его прав, еще одним примером преследования крымскотатарской общины и еще одной ясной иллюстрацией серьезного ухудшения прав человека на Крымском полуострове.

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"Умеров был осужден за высказывание инакомыслия против незаконной аннексии Крымского полуострова в соответствии со статьей 280.1 Уголовного кодекса России "Об общественных призывах к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности России". Этот приговор нарушает международное гуманитарное право, и Европейский союз ожидает, что он будет отменен", - отмечают в заявлении.

В этой связи Европейский союз неуклонно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

"Мы повторяем, что все незаконно осужденные граждане Украины на Крымском полуострове и в России должны быть немедленно освобождены", - добавляют в представительстве.

Напомним, 27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова. Ему назначено наказание в виде двух лет колонии-поселения. Также Умерову запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ.

В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Умерова уголовное дело. Его обвиняли по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России).
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Путлер уже столько раз какал на голову ОБСЕ,ЕС,ООН,что для него єти требования как музьіка к утреннему кофе.Мочить надо крьісу,а не разговаривать с ней.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПредставительство ЕС в Украине потребовало немедленно освободить Умерова
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