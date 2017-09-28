 Интенсивность боевых действий на Донбассе за неделю возросла на 25%: режим прекращения огня не соблюдается, - Хуг

"На прошлой неделе СММ зафиксировала 25% увеличение количества нарушений. Всего - 2 тыс. 469 случаев по всей линии разграничения. Это означает, что режим прекращения огня не соблюдается. Стороны применяли минометы, артиллерию, автоматы и крупнокалиберные пулеметы", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
А.Хуг подчеркнул, что большинство случаев нарушений были зафиксированы в жилых районах или возле них.
В этой связи он напомнил, что с начала года, до данным наблюдателей спецмиссии, жертвами боевых действий стали 388 мирных жителей - 68 из них погибли, 320 получили ранения. 19% из них - дети.
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И где климкины-хуимкины??
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Мост. Вот это было МОСТ сверхдержавы! Существуя в этом мраке свинособаки очень боятся, что на них нападёт НАТО и отберёт их МОСТ!
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Прозрєл? Це мизнаємо ще з 14-го року.
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Німецька окупація. Тризуб на постаменті зваленого пам'ятника Леніну в Краматорську, 28 жовтня 1942 рік
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Русская православная церковь призывает россиян не ездить за границу. Вы можете доехать до края Земли и упасть. (с)
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