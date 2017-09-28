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 Политика Украины
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 Интенсивность боевых действий на Донбассе за неделю возросла на 25%: режим прекращения огня не соблюдается, - Хуг

хуг

За неделю в зоне проведения АТО интенсивность боевых действий увеличилась на 25%, сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"На прошлой неделе СММ зафиксировала 25% увеличение количества нарушений. Всего - 2 тыс. 469 случаев по всей линии разграничения. Это означает, что режим прекращения огня не соблюдается. Стороны применяли минометы, артиллерию, автоматы и крупнокалиберные пулеметы", - сказал он на брифинге в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

А.Хуг подчеркнул, что большинство случаев нарушений были зафиксированы в жилых районах или возле них.

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В этой связи он напомнил, что с начала года, до данным наблюдателей спецмиссии, жертвами боевых действий стали 388 мирных жителей - 68 из них погибли, 320 получили ранения. 19% из них - дети.
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И етот клоун уже выступает на арене 3 года.

И где климкины-хуимкины??
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Хроники Хунты‏ @JuntaChronicles
Мост. Вот это было МОСТ сверхдержавы! Существуя в этом мраке свинособаки очень боятся, что на них нападёт НАТО и отберёт их МОСТ!

Интенсивность боевых действий на Донбассе за неделю возросла на 25%: режим прекращения огня не соблюдается, - Хуг - Цензор.НЕТ 8999
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"А.Хуг подчеркнул, что большинство случаев нарушений были зафиксированы в жилых районах или возле них."
Прозрєл? Це мизнаємо ще з 14-го року.Интенсивность боевых действий на Донбассе за неделю возросла на 25%: режим прекращения огня не соблюдается, - Хуг - Цензор.НЕТ 5903
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History Ukraine‏ @History_Ukraine 2 ч.2 часа назад
Німецька окупація. Тризуб на постаменті зваленого пам'ятника Леніну в Краматорську, 28 жовтня 1942 рік

Интенсивность боевых действий на Донбассе за неделю возросла на 25%: режим прекращения огня не соблюдается, - Хуг - Цензор.НЕТ 3769
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Тавышооо?!!! И что дальше? Картопляное и хлебное перемирие уже было. Школьное уже было. Пора уже опять новогоднее перемирие оглашать. А там все как обычно по кругу.
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pani Walewska‏ @pani_walewska

Русская православная церковь призывает россиян не ездить за границу. Вы можете доехать до края Земли и упасть. (с)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИнтенсивность боевых действий на Донбассе за неделю возросла на 25%: режим прекращения огня не соблюдается, - Хуг
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