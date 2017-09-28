 Адвокат Януковича: Эксперты в деле моего подзащитного до вчерашнего дня отсутствовали в реестре Минюста

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала Оболонского суда Киева, где проходит 12-ое заседание по делу о госизмене экс-Президента Януковича.
После исследования результатов судебно-психологической экспертизы фрагментов интервью Януковича в которых он подтверждает свое обращение к Президенту РФ Путину с просьбой ввести в Украину войска, адвокат Герасько заявил, что имена специалистов Киевского института судебных экспертиз появились на сайте Минюста только 27 сентября 2017 года.
"Хочу сказать, что я на скорую руку проверил фамилии экспертов - их еще до вчера не было в списке экспертов на сайте Минюста, однако вчера они все четверо появились!" - сказал адвокат.
Он также попросил присоединить акт о невозможности использовать данную экспертизу в виде доказательства.
Напомним, что сегодня, 28 сентября, в Оболонском районном суде Киева проходит 12-ое заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого Президента Виктора Януковича, которому инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).
Цензор.НЕТ ведет текстовую онлайн трансляцию этого процесса. Стенограмму прошлого заседания читайте ЗДЕСЬ.
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