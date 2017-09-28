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 Политика Украины
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 Адвокат Януковича: Эксперты в деле моего подзащитного до вчерашнего дня отсутствовали в реестре Минюста

суд

Адвокат беглого экс-Президента Януковича Максим Герасько утверждает, что эксперты, которые анализировали интервью Януковича, были внесены в базу Минюста только 27 сентября.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала Оболонского суда Киева, где проходит 12-ое заседание по делу о госизмене экс-Президента Януковича.

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После исследования результатов судебно-психологической экспертизы фрагментов интервью Януковича в которых он подтверждает свое обращение к Президенту РФ Путину с просьбой ввести в Украину войска, адвокат Герасько заявил, что имена специалистов Киевского института судебных экспертиз появились на сайте Минюста только 27 сентября 2017 года.

"Хочу сказать, что я на скорую руку проверил фамилии экспертов - их еще до вчера не было в списке экспертов на сайте Минюста, однако вчера они все четверо появились!" - сказал адвокат.

Он также попросил присоединить акт о невозможности использовать данную экспертизу в виде доказательства.

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Напомним, что сегодня, 28 сентября, в Оболонском районном суде Киева проходит 12-ое заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого Президента Виктора Януковича, которому инкриминируют три статьи Уголовного Кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

Цензор.НЕТ ведет текстовую онлайн трансляцию этого процесса. Стенограмму прошлого заседания читайте ЗДЕСЬ.
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судьям продажным доверять нельзя. СУД ПРИСЯЖНЫХ только способен решить ситуацию с правосудием.
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Ця бадяга буде продовжуватись поки і Проффесор не здохне.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАдвокат Януковича: Эксперты в деле моего подзащитного до вчерашнего дня отсутствовали в реестре Минюста
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