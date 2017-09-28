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 На территории Винницкой области частично восстановлено движение транспорта, - Нацполиция

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28 сентября с 10:00 возобновлено движение на автодороге М 21 "Винница-Житомир".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Винницкой области.

"Дороги в с. Сальник, с. Павловка Калиновского района и с. Лавровка, с. Медведка, с. Дорожное Винницкого района, из которых эвакуировались люди, будут открыты для движения транспорта после их обследования на отсутствие взрывоопасных предметов работниками Государственной службы чрезвычайных ситуаций и военнослужащими", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что ориентировочное время открытия - 15:00

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Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.

Ночью 23 марта 2017 года на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.

По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны.

Напоминаем, что вечером 29 октября 2015 г. в Сватово на территории объединенного полевого состава Вооруженных сил начался пожар, а затем взрывы. На складах хранилось около 3,5 тыс. тонн боеприпасов. Пожар был ликвидирован через сутки. В результате чрезвычайного происшествия погибли четыре человека: трое военнослужащих и местная жительница.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа территории Винницкой области частично восстановлено движение транспорта, - Нацполиция
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