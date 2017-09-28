 У военной прокуратуры нет полномочий проверять использование выделенных на оборону средств, а также работу складов и арсеналов, - Матиос

"Военная прокуратура лишена в особый период… вся прокуратура лишена права приходить и проверять склады. Нас благодаря реформированию лишили возможности проверить, как используются бюджетные средства на оборону, как функционируют склады, арсеналы и так далее", - сказал А.Матиос на брифинге в Одессе в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что прокуратура может вести работу уже исходя из последствий, а не превентивно проверять.
"Проверить невозможно, можно расследовать уголовное производство. Уголовное производство - это уже убытки", - сказал А.Матиос.
При этом он отметил, что с 20 ноября Военная прокуратура прекратит свое существование, поскольку свою работу должно будет начать Государственное бюро расследований.
"С 20 ноября и Военной прокуратуры не будет, потому что у нас должно было начать работать Госбюро расследований, а его не будет и у нас будет полный фэн-шуй. У нас с 20 ноября благодаря законодателям, комиссиям не будет никого, кто мог бы проверить", - сказал А.Матиос.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
Ночью 23 марта 2017 года на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.
По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны.
Напоминаем, что вечером 29 октября 2015 г. в Сватово на территории объединенного полевого состава Вооруженных сил начался пожар, а затем взрывы. На складах хранилось около 3,5 тыс. тонн боеприпасов. Пожар был ликвидирован через сутки. В результате чрезвычайного происшествия погибли четыре человека: трое военнослужащих и местная жительница.
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Материалы по теме: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке
Данных о работе беспилотника или задержании диверсантов в районе Калиновки у следствия нет, - Матиос(43)
На складах в Калиновке не работала пожарная сигнализация и не хватало 50% техсредств охраны, - Матиос. ВИДЕО(55)
Государство потеряло боеприпасов на около $800 млн из-за взрывов на складе в Калиновке, - нардеп Винник(115)
В 2017 на хранилище вблизи Калиновки было выделено 25 млн грн, - Полторак(77)
Толя, не бреши - Мочанов обратился к Главному военному прокурору Украины(18)
Ущерб в Калиновке на порядок меньше, чем в Балаклее, - журналист(76)
"Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп", - Порошенко на военном кабинете. ВИДЕО(308)
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Ох.еть!
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Позвольте спросить. А какие у нее полномочия? Неужели только выявлять на нуле тех кто нарушил "мирный план"?
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Кто страной управляет? Такие вот брехуны и "отмазчики"!
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Помните дело сержанта Ружанского?
Если кратко, украинского солдата избили в Краматорске за то, что он военнослужащий ВСУ, но прокуратура признала нападавших потерпевшими, а украинского солдата хочет посадить. Несмотря на то, что один из нападавших оказался открытым пособником оккупантов, а второй неоднократно сидевшим уголовником. Подробности по ссылке -http://pauluskp.com/news/75131e849 https://pauluskp.livejournal.com/817731.html
ОРД: Военная прокуратура и фейковые «уклонисты»
служит или выслуживается военная прокуратура украины?
prokurorska-pravda.today
Главный военный прокурор Анатолий Матиос - Цензор.НЕТ
https://censor.net.ua/...
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Если даже ВП не имеет права проверять работу складов и арсеналов, то уж провести полное расследование и назвать ВСЕХ виновных - полностью в их зоне ответственности и полномочий. Это было сделано? Нет. Поэтому нытье "тепловизора" - это просто нытье существа, которое не может и не хочет ни за что отвечать.
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(Трибун)
Правду казав С. Петлюра про українських ГНИД. Вони дійсно страшніші від кацапо-ординських вилупків. Підлі, цинічні і брехливі.
https://www.youtube.com/watch?v=T4oDHVdgHFc В Рубежном на 10 лет осудили патриота
https://www.youtube.com/watch?v=bErQs0edqFE
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четвертьій склад горит ,никто не виноват, вьіходит если будет полномасштабная война нас возьмут без шуму и пьіли "простьіе фермерьі со спичками".
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Она добавила, что ее супруг Николай Сорокопуд не брал деньги, ему их дали.
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"Четвертий склад боєприпасів за два роки - це політика Путіна, так само, як блокування виробництва боєприпасів".
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