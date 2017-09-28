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 Политика Украины
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 У военной прокуратуры нет полномочий проверять использование выделенных на оборону средств, а также работу складов и арсеналов, - Матиос

матиос

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявляет, что военная прокуратура не имеет полномочий проверять использование средств государственного бюджета, выделенных на оборону, а также работу складов и арсеналов.

"Военная прокуратура лишена в особый период… вся прокуратура лишена права приходить и проверять склады. Нас благодаря реформированию лишили возможности проверить, как используются бюджетные средства на оборону, как функционируют склады, арсеналы и так далее", - сказал А.Матиос на брифинге в Одессе в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что прокуратура может вести работу уже исходя из последствий, а не превентивно проверять.

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"Проверить невозможно, можно расследовать уголовное производство. Уголовное производство - это уже убытки", - сказал А.Матиос.
При этом он отметил, что с 20 ноября Военная прокуратура прекратит свое существование, поскольку свою работу должно будет начать Государственное бюро расследований.

"С 20 ноября и Военной прокуратуры не будет, потому что у нас должно было начать работать Госбюро расследований, а его не будет и у нас будет полный фэн-шуй. У нас с 20 ноября благодаря законодателям, комиссиям не будет никого, кто мог бы проверить", - сказал А.Матиос.

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Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.

Ночью 23 марта 2017 года на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.

По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны.

Напоминаем, что вечером 29 октября 2015 г. в Сватово на территории объединенного полевого состава Вооруженных сил начался пожар, а затем взрывы. На складах хранилось около 3,5 тыс. тонн боеприпасов. Пожар был ликвидирован через сутки. В результате чрезвычайного происшествия погибли четыре человека: трое военнослужащих и местная жительница.
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они пенсии от полутора штук баксов зашибают - ну и виллы строят)))
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Це не питання прокуратури - перевіряти міноборони. Прокуратурі є чим займатись - купа справ по терористам досі не розслідувана, купа терактів та обстрілів досі не оформлено і не заведені кримінальні провадження за тероризм! Прокуратура має займатись своєю справою!
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Это ВОЕННАЯ прокуратура - если она не может проверять военных - то что она вообще может?
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Що ти плетеш? Це військова прокуратура. Який тероризм?
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К сожелению нет. Надзор у прокуратуры отобрали. Раньше ВП проверяла поднадзорные части, и особенно по сохранности оружия и боеприпасов.
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Значит чиновникам в погонах полная безнаказанность за воровство.А зачем вы нужны?Быть карманными псами барыги?Или служить только Закону?Самим не противно?
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Тогда напрашивается резонный вопрос - а на...уй был нужен высь твой предыдущий философский пи...еж, если ты к этому никоим боком?
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А за что вы получали такие высокие зарплаты?
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а ты набей еще одну сову и полномочия появятся..шут гороховый....
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"С 20 ноября и Военной прокуратуры не будет, потому что у нас должно было начать работать Госбюро расследований, а его не будет и у нас будет полный фэн-шуй. У нас с 20 ноября благодаря законодателям, комиссиям не будет никого, кто мог бы проверить", - сказал А.Матиос.

Ох.еть!
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У военной прокуратуры нет полномочий проверять использование выделенных на оборону средств, а также работу складов и арсеналов, - Матиос

Позвольте спросить. А какие у нее полномочия? Неужели только выявлять на нуле тех кто нарушил "мирный план"?
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Да плюнь на всё Матиос. Праздник то сегодня какой. Всемирный день моря. Иди займись любимым делом прокуроров, коньяка море по хлебай. А то всё слова, слова, слова. Кому они интересны. Кто там вам ещё верит. Так что иди там со своими брильянтовыми, атошными прокурорами по бухай. За моря.
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Вчера на один новостной канал позвонил мужик из Калиновки и сказал,что после первого взрыва у них вылетели все стекла,он собрал всех детей из домов по улице и школьным автобусом повез их к полиции.В полиции тишина,патрульные машины все стоят, на его вопрос почему же вы не вывозите людей главный мент ему ответил "кожен за свое життя".Вот и все ваши полномочия,твари.
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Исходя из этих откровений "тепловизора", он должен быть одним из первых, подозреваемых в "диверсии" - как очевидный выгодополучатель: "Смотрите, военный прокурор имеет мало полномочий, а 20 ноября нас вообще разгоняют. Вот поэтому и склады горят!".
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Бля! Там во власти ещё остались какие-то нормальные и адекватные люди? Или там все такие "матиосы" и "луценки" с "порошенками"...
Кто страной управляет? Такие вот брехуны и "отмазчики"!
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Такий прокурор бере під ручку Петю, Югу і всі разом подають у відставку. Бо нє шмогла. Якого ж ти, падло, сидиш на горбі в народу? Знову наплодилося паркетних генералів. Та скільки ж можна?
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Жалуется на депутатов? Пусть создает оппозицию,хватит уже избегать ответственности? Могло пострадать очень много людей и кто-то должен быть наказан. Может, у нас продолжается бардак и раздолбайство на военных складах, потому что все списывают на "диверсии"? А если регулярные диверсии имеют место, почему не летят головы СБУ, ГПУ и МВД?
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Чем занимается военная прокуратура? Гугл ответил.
Помните дело сержанта Ружанского?

Если кратко, украинского солдата избили в Краматорске за то, что он военнослужащий ВСУ, но прокуратура признала нападавших потерпевшими, а украинского солдата хочет посадить. Несмотря на то, что один из нападавших оказался открытым пособником оккупантов, а второй неоднократно сидевшим уголовником. Подробности по ссылке -http://pauluskp.com/news/75131e849 https://pauluskp.livejournal.com/817731.html

ОРД: Военная прокуратура и фейковые «уклонисты»

служит или выслуживается военная прокуратура украины?

prokurorska-pravda.today

Главный военный прокурор Анатолий Матиос - Цензор.НЕТ

https://censor.net.ua/...

.........
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Я реально не пойму, люди которые пишут "зачем вы тогда нужны и что вы тогда делаете?" Реально не понимают или просто прикалываются? Есть полномочия которым наделён орган, а есть то что он права делать не имеет. Например ко мне домой не имеет права прийти прокуратура с повальным обыском только потому что ей так захотелось. Если поступит инфа что у меня дома склад боеприпасов то тогда будет основание провести такую проверку но не раньше иначе это будет банальный беспредел. Вопрос может быть в том почему у прокуратуры нет информации или если она была почему спускалась на тормозах?
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До этого ЧП было еще 3.
Если даже ВП не имеет права проверять работу складов и арсеналов, то уж провести полное расследование и назвать ВСЕХ виновных - полностью в их зоне ответственности и полномочий. Это было сделано? Нет. Поэтому нытье "тепловизора" - это просто нытье существа, которое не может и не хочет ни за что отвечать.
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Апалько Сергей - ну,нельзя же быть таким наивным! ты видимо не сталкивался плотно с право(типа)охранителями,поэтому и рассказываешь какую то пургу - вводишь в заблуждение законопослушный(и не очень)народ
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Почему отпускают коллаборантов и сажают патриотов на Донбассе? http://tribun.com.ua/44841
(Трибун)
Правду казав С. Петлюра про українських ГНИД. Вони дійсно страшніші від кацапо-ординських вилупків. Підлі, цинічні і брехливі.
https://www.youtube.com/watch?v=T4oDHVdgHFc В Рубежном на 10 лет осудили патриота

https://www.youtube.com/watch?v=bErQs0edqFE
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Коротше, гівно ти, а не головний військовий прокурор. Весільний генерал без повноважень і відповідальності. То кому ти потрібен? Йди на... !
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А причиньі взрьівов арсенала,халатность и нанесенньій ущерб стране во время войньі у военной прокуратурьі есть полномочия раследовать?
четвертьій склад горит ,никто не виноват, вьіходит если будет полномасштабная война нас возьмут без шуму и пьіли "простьіе фермерьі со спичками".
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Это тебе, Толя, не кацарылых заочно «осуждать»!
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Там тоже нет особых успехов. Зато кацапы быстро всех почехлили...
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Создайте украинское "ЧК" ,которое всё может.
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Хотя вряд ли такое возможно,ведь у нас КУМОВСКОЕ государство
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Нардеп из Луцка заявила, что ее мужа, которого обвиняют во взятке, подставили
Она добавила, что ее супруг Николай Сорокопуд не брал деньги, ему их дали.
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У военной прокуратуры нет полномочий проверять использование выделенных на оборону средств, а также работу складов и арсеналов, - Матиос - Цензор.НЕТ 1096Hanna ☀‏ @HannaGun 12 ч.12 часов назад
"Четвертий склад боєприпасів за два роки - це політика Путіна, так само, як блокування виробництва боєприпасів".

У военной прокуратуры нет полномочий проверять использование выделенных на оборону средств, а также работу складов и арсеналов, - Матиос - Цензор.НЕТ 6549
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ военной прокуратуры нет полномочий проверять использование выделенных на оборону средств, а также работу складов и арсеналов, - Матиос
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