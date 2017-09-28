 Украина и Израиль вышли на финишную прямую в переговорах о зоне свободной торговли, - Микольская

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Наталья Микольская в Facebook.
"Важно, чтобы ЗСТ создавала новые возможности для украинских экспортеров. Именно поэтому мы ставим целью обеспечить беспошлинный доступ как можно большего количества сельскохозяйственных и промышленных товаров на рынок Израиля. Для нас также важно, чтобы ЗСТ заработала для участия украинского бизнеса в глобальных цепочках добавленной стоимости в контексте участия Израиля в региональной конвенции Пан-Евро-Мед о преференциальных правилах происхождения, особенно в торговле с ЕС", - написала Микольская.
По ее словам, сейчас экспорт украинских товаров в Израиль демонстрирует рост. За семь месяцев 2017 года экспорт товаров из Украины составил 345,7 млн долл. и вырос на 25,6% по сравнению с 7 месяцами 2016 года.
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Медведчук заявил, что с Наливайченко никуда и никогда не летал. А также заявил, что все его поездки в Россию были осуществлены по указанию Президента Украины Петра Порошенко
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ОЙ!!! КАК ТАК МОЖНО С НИМИ ДАЖЕ РЯДОМ СИДЕТЬ ???? ВЕДЬ ОНИ СВОИМ ГРАЖДАНАМ ПРОДАЮТ ОРУЖИЕ (иногда и даром дают и никто друг друга не убивает) А ЕЩЁ И КАНАБИС ЛЕГАЛИЗОВАЛИ !!!!!
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и справку о паспорте зямы звягильского, которого януки снова делали депутатом и дали "звезду хероя"
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А вот какую сельхозпродукцию предложить могут при израильских урожаях 2 раза в год-даж не знаю..
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Торговля между странами подразумевает восполнение нехватки чего-либо.Но никак не интерес отдельных групп лиц.
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