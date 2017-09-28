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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Израиль (861) переговоры (3488) торговля (866)

 Украина и Израиль вышли на финишную прямую в переговорах о зоне свободной торговли, - Микольская

микольская

Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Наталья Микольская в Facebook.

"Важно, чтобы ЗСТ создавала новые возможности для украинских экспортеров. Именно поэтому мы ставим целью обеспечить беспошлинный доступ как можно большего количества сельскохозяйственных и промышленных товаров на рынок Израиля. Для нас также важно, чтобы ЗСТ заработала для участия украинского бизнеса в глобальных цепочках добавленной стоимости в контексте участия Израиля в региональной конвенции Пан-Евро-Мед о преференциальных правилах происхождения, особенно в торговле с ЕС", - написала Микольская.

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По ее словам, сейчас экспорт украинских товаров в Израиль демонстрирует рост. За семь месяцев 2017 года экспорт товаров из Украины составил 345,7 млн долл. и вырос на 25,6% по сравнению с 7 месяцами 2016 года.

Украина и Израиль вышли на финишную прямую в переговорах о зоне свободной торговли, - Микольская 01

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Мы наверное лидеры в мире по производству уголовных дел - висяков.
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Станислав Речинский: «Не мог же Медведчук заниматься этим без согласия Президента»
Медведчук заявил, что с Наливайченко никуда и никогда не летал. А также заявил, что все его поездки в Россию были осуществлены по указанию Президента Украины Петра Порошенко
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Украина и Израиль вышли на финишную прямую в переговорах о зоне свободной торговли, - Микольская

ОЙ!!! КАК ТАК МОЖНО С НИМИ ДАЖЕ РЯДОМ СИДЕТЬ ???? ВЕДЬ ОНИ СВОИМ ГРАЖДАНАМ ПРОДАЮТ ОРУЖИЕ (иногда и даром дают и никто друг друга не убивает) А ЕЩЁ И КАНАБИС ЛЕГАЛИЗОВАЛИ !!!!!

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Предлагаю в качестве пробы продать за условно 1 цент власть Украины Израилю - пусть там руководит, а то народ уже сыт этой властью по горло.
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У нас мацы и так хватает,куда не плюнь,то Вальцман,то Гройсман,то Рабинович.
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Я вот что-то не могу понять, что дает эта зона свободной торговли простым гражданам? Что можно будет себе автомобиль без всяких драконовских сборов пригнать, или это только для всяких медведчуков, ахметовых, фирташей, чтоб налоги не платить?
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то есть те кто вагонами торговали, те и будут это продолжать делать, только налогов платить будут меньше, да?
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Косюк кошерную курятину туда толкать будет.
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Ту курятину что у нас производят разве что жуков травить или украинцам впаривать, ее в Израиль не пропустят. Разве что построят рядом другой цех.
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Олигархи все делают под себя от внутренних законов до внешней торговли. Поетому они так в Зраду и прутся. А простолюдинам от всего етого только еще больше горб гнуть на поле. потому что теперь нужно еще и заграницу кормить.
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а сабачника и розенберга-ставицкого выдавать будете? а, братский народ
и справку о паспорте зямы звягильского, которого януки снова делали депутатом и дали "звезду хероя"
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Пеце Бляхеру конечно радость что его рошенки будут еще и в Израиль ездить, а обычному украинцу как то пох. на все ети зоны свободной торговли, потому как в Украине все равно все налогами облагается, а израильские товары нам не по карману. Зато вот цены на украинские продукты подровняются у нас к израильским так как производителю будет выгоднее возить за бугор и получать возврат НДС чем продавать в наших магазинах. У нас и так сейчас хлеб из фуражного зерна лепят потому как высший и 1 сорт с поля грузится сразу за бугор, десять магазинов нужно обойти чтобы более-менее съедобный хлеб купить.
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Завалено тут все рошенками и уже не первый год.
А вот какую сельхозпродукцию предложить могут при израильских урожаях 2 раза в год-даж не знаю..
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да я вот тоже думаю что Бляхер собрался в Израили поставлять, если наоборот у нас возится оттуда от израильской петрушки до морковки.
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не хотелось обижать ваш флажок, чтоб тут сразу не налетели с обвинениями в антисемитизме, но продукты в Изере, извините , говно и огурцы и помидоры и всё остальное одного вкуса-трава травой. Если природа не дала черноземов, то вы хоть капельницы ростишкам ставьте, хоть массаж им делайте, вкуса оно иметь не будет, так что украинские продукты будут иметь ещё какой спрос.
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Спрос у кого?Местные грубо говоря не знают другого вкуса.А родного им в достатке.А для тех кто все таки понимает,есть несколько рынков,чисто фермерские-едут туда со всей страны купить кортошку с кусочками земли,морковку с ботвой..
Торговля между странами подразумевает восполнение нехватки чего-либо.Но никак не интерес отдельных групп лиц.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Израиль вышли на финишную прямую в переговорах о зоне свободной торговли, - Микольская
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