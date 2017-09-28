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Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины, Происшествия
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 Украине будет крайне сложно возобновить боезапас, уничтоженный взрывами за два года. Это сотни миллиардов гривен, - Матиос

матиос

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявляет, что Украине будет крайне сложно возобновить уничтоженный взрывами на артиллерийских складах в г.Калиновка Винницкой области, г. Балаклея Харьковской области и г. Сватово Луганской области боевой запас.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Укриана.

"Исходя из чрезвычайно больших потерь за последние два года боеприпасов вследствие чрезвычайных происшествий или вследствие подрывов, государству будет очень сложно возобновить весь этот боезапас, который за два года взорвался - это ужасающие сотни миллиардов гривен", - сказал А.Матиос на брифинге в Одессе в четверг.

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Главный военный прокурор подчеркнул, что основными причинами, по его мнению, является "заскорузлость" системы освоения выделенных средств и охраны на артиллерийских складах, за что отвечает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.

Ночью 23 марта 2017 года на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.

По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны.

Напоминаем, что вечером 29 октября 2015 г. в Сватово на территории объединенного полевого состава Вооруженных сил начался пожар, а затем взрывы. На складах хранилось около 3,5 тыс. тонн боеприпасов. Пожар был ликвидирован через сутки. В результате чрезвычайного происшествия погибли четыре человека: трое военнослужащих и местная жительница.
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Этот матиос выступает на правах капитана очевидности
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Потрібно негайно змінуювати бюджет 2018, скорочувати витрати на освіту 217 млрд грн, відміняти відшкодування ПДВ 150 млрд грн, скорочувати дотації Пенсійному Фонду 146 млрд грн і направляти 200-300 млрд грн на термінову організацію виробництва снарядів, ракет, мін, патронів на Західній Україні, подалі від фронту.
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Якщо влада не знайде гроші і не почне створювати оборонні виробництва - то вона сама і організувала ці вибухи!
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Якщо масово почнуть вмирати діти та пенсіонери, то війна стане самим безпечним місцем А саме це і станеться завдяки запропонованому Вами скороченню соцвиплат. Єдиний ресурс - це скорочення надроздутого апарату управління і зменшення їх "антикорупційних зарплат", який коштує нам 51% від усіх витрат бюджету. Он вже 226 службовців апарату президента планують на своє з Пєтьою утримання майже мільярд (986 млн.!)... І таких "апаратів", "рад", "міністерств", тощо у нас легіон!
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Увьі Никита,єто уже не придурки,єто враги,только враг мог в тяжелое для страньі время так ударить.
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ЕСЛИ ЭТИ ПРИДУРКИ НАЧНУТ ВЫПОЛНЯТЬ ОБЕЩАННОЕ ОРУЖИЕ НАСЕЛЕНИЮ -
- ВОСПОЛНЯТ И ПОТЕРИ И УТРАЧЕННОЕ ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН...

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Особенно без патронного завода,который Барыга четвертый год обещает построить.
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Он за мир. Поэтому выпускает шоколадные патроны.
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Я прийду до них з миром. (з його виступу на початку правління)
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Не звертайся до мене в середньому роді. Не раджу.
До речі, де твої докази що я порохосос?
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Вооот, теперь построит, а то припасов бьіло на лет пять, то есть спрос рождает предложения, теперя торговля пойдет и карман наполниться еще больше.
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Блин, морда, как у афериста... Хоть, правда, какой же ей и быть?
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очень дорого обходится народу это кодло..дешевле придушить..
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Да эта кремлевская консерва, которая недавно заявила рпо гражданскую войну и памятники террористам, ожидаемо отмазывает рашку, мол диверсантов не было...
Интересно, власти реально слепые и не ивдят этого ОЧЕВИДНОГо кацапского агента на такой должности, ли главное, чтобы он им жопу лизал, маскируясь?
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а откуда известно о наличии диверсантов?какие то отрывочные неподтвержденные сведения, смахивающие на байки от минстеця...причем довольно далеко это от рашисткой границы
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Да, четыре склада за два года именно с начала войны с парашей, но рашка естественно не причем. Это фсе гиниралы падажгли, штобы замисти слиды продаж в южний судан!111 Можешь идти дальше.
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Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявляет, что никакие диверсионные группы на территории Винницкой области, где вечером 26 сентября начались взрывы боеприпасов, обнаружены не были, никого не задерживали и никто не сбежал. Источник: https://censor.net.ua/n457240
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А ещё он 22 сентября заявил, что в Украине гражданская война и надо ставить памятники террористам. До этого он замочил добровольцев и устроил целый спектакль для рашосми про Торнадо, бегая по эфирам.
Естественно он будет повторять ту же версию, что и эрефия.
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все в кучу смешал, молодец, пятерка...а то что тут есть правда, которая явно не понравится вышиватникам конечно лучше умолчать
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шо ж порохоботы в один голос визжат про диверсантов - видно действительно диверсантами и не пахнет.
А вот не СБУ ли взорвало - неизвестно...
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Но самое обидное еще, господин прокурор,что у вас нет виноватьіх,хотя отвественньіе за безопасность арсеналов получали зарплату каждьій месяц.
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А Матиос на должности сколько лет, и что он сделал чтобы изменить ситуацию?
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распилИте ещё пару сот лимонов - да и хер на них - на эти склады
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А почему министр обороны не подал в отставку? Тоже в шоколадной мафии состоит?
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Вся что невнятно пролепетал за 5 минут - этот жалкий воришка,
Цензор почему то разнес на 10 статей?

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Чому "штабну сволоту" трусити ? Трусити треба "панів" хенералів, починаючи з головного, оті "сотні мільярдів" з них й витрусити. Матіос, фас ! Чи слабо ? Мабуть не слабо, а зрада свого шобла.
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Ти за це можеш не хвилюватися! "Витрушує" собі з генералів аж бігом! На морду матіоса глянь, подивись на наслідки його діяльності..., але ж його тримають на посаді! Значить "свій"!!!, тобто корумпований до останнього тату на сраці! Живе з "замовчування" і "підсліпуватості". Я таких тварюк зневажаю більше ніж корумпованих жидів, яким вони прислужують.
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Какой то у нас лох - военный прокурор, вон щас набежит "шоколадные войска пороха" и вместе с Бирюковым расскажут, шо это все утилизация, потерь и ущерба нет. А если есть, то это нам только на пользу....
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Матиос, ну ты просто (censored) Капитан Очевидность какой-то! Только и радует, что ты и вся остальная чиновничья шобла заменяемы без ущерба для обороноспособности страны (а скорее, даже на пользу)....
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Если продать автопарк минобороны даже за полцены, то ещё сдача останется.
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Іншими словами, він натякає, якщо не бажаєте здавтися xyйлу, погоджуватись на його "мірний план по Донбассу", то збирайте гроші на БК. А в держави (соєвого бариги) на це грошей вже нема.
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что еще безнаказанные мудаки в лампасах ,во главе с офшорным фельдмаршалом должны спалить , что бы их лишили квартальной премии ?
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Он еще и издевается? Мол смотрите как мы все просрали а вы ниче все равно нам не сделаете?
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Капитан очевидность.Соя это сборище даунов,которое под дурачков играет,чтоб у корыта продержаться подольше.Кого этот микимаус посадил за время активной "боротьбы" с коррупционерами и взяточниками.Ответ 0,потому,что барыга и вся его команда заточена на другое.
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1000 гектар(это территория 2 на 5 километров) поросших лесом, с дырявыми заборами, охраняло 17 пенсионеров. С таким диверсионным заданием справилась бы и моя бабушка с бутылкой керосину. Заодно и грибы бы пособирала.
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Его дело расследовать и готовить материалы для суда ..."тепловизор" политик или госслужащий заделался эхпердом прогнозистом и выглядит настоящим идотом!
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Гребанные урода, да при совке вас бы уже давно расстреляли, а в любой цивилизованной стране посадили бы навечно, за подрыв боеготовности страны! сейчас гниды опять обо все договорятся, найдут лоха, дадут ему условно с отсрочкой и на этом все закончится....
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То нахера нам ваше прожорливое шобло? Толку то от вас?!...
Зберегти ничего не можете, награждаете и премируюте друг друга, общие деньги воруете... Нахрена нам кормить и содержать этих пидарасов?
Если после этих всех событий не найдут настоящего ответственного и не посадят его надолго, то пороховатая власть лишь подтвердит своё ничтожество.
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Да бросьте Вы сложно.Людей у нас хватит. Это не беда ,что они почти все бедные,благодаря власти,зато бедных много.При этой власти через год от Украины останется одно название. У нас все ,куда не глянь частное,тогда зачем нужны минестерства.А теперь будем смс-ки посылать на восстановление боезапаса страны.
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Почему тяжело - конфисковать фабрики и дворцы Порошенка, непосильно нажитое имущество тещей Гройсмана - и еще останется лишнее....
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Тепловизер, а до взрывов вы этого не знали?
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"Украине будет крайне сложно возобновить боезапас, уничтоженный взрывами за два года. Это сотни миллиардов гривен". А навіщо його поновлювати, щоб знову сотні мільйонів наших зарплат полетіло у космос ? Можу погодитись з висновком Матіоса, що уся система управління ВСУ заскорубла й потрібні системні реформи. За три роки війни ми так і не змогли її реформувати й привести до сучасних вимог. Хто у цьому винний ? Чи можуть старі радянські кадри реформувати себе ? Відповідь очевидна, або головнокомандувач проведе реформу армії, або ми проведемо реформу головнокомандувача.
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Я же печатаю. Что украинцы теперь воевать будут вилами. Поцелуйте в жопу всех кто к этому причастен. И еще, зачем законы, суды, когда все преступники-бандиты гуляют на воле через эти суды? Зачем в Украине вся правовая сеть, судовая сеть, мвс итд Когда горят склады на миллиарды долларов и НИКТО за это не отвечает. Ну какой смысл в сегодняшней "власти". Это не власть это ворье
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Не так страшні кацапські воші, як українські гниди.
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Пардон,вы конфисковали 500 кг золота в Швейцарии,купите на эти деньги боеприпасы.И хоть один патрон сука пропадет...расстрел.
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Так єто и есть враги,такие же как и за поребриком,враги на задании - угробить Украину.
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Проверить убытки невозможно. Процентов 90 % выделенной суммы будет украдено. Неразорвавшиеся будут проданы днр за пол цены.
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А що роблять наші героїчні ССО, чому у кацапів не вибухне декілька складів із боєзапасом ???
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Сотни миллиардов гривен... Освоенных правильными людьми.
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як бабло тиріть, починаючи з слюсара в жеку і вище, то всі якось дуже можуть. А як працювати на країну, так якось ні у кого повноажень нема, це не моя компетенція, не заважайте мені тиріть...
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Каждый народ должен бороться за свои права.Есть такой рассказ у Джека Лондона -" Джек ячменное зерно". Кто не читал,поясню. - Был там эпизод,когда распоясавшиеся в пъянстве матросы начали дебоширить на туземских островах. И мэр решил их приструнить,запретив им выходить на берег вечером под угрозой вмешательства полиции. Так за такое нарушение своих прав,выступили не только пъяницы но и матросы,которые не пили вовсе. И мэр пошел на попятую. Вот так англосаксы отстаивали свои права и свободы. Вместе.Дружно.
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а в Україні зявився класс людей які вважаюьб що їх право - це право порушувати права інших людей. і права не в порошенко. а в тому що 2 000 000 - 5 000 000 людей в країні роблять вигляд що хочуть змін якихось, тикають пальцями в президента, чи премьера, чи депутатів, але в середині душі знають що хотіли б самі хапати, але не вміють. тому, коли решта 300 000 - 500 000 працюючи в системі вміють і хапають - це нікого не хвілює і не дратує. Мрія - нахапати на квартиру в Києві, дім в Кончі, мерс і бемеве. І потім в рідне село своє поїхати і всім показати факи.
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ничего, купят у наших "торговых партнеров". Делов то...
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Матиос и твое бездействие тоже способствовало всему этому.Так что ты не белый и пушистый а тоже в говне
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Ну, зачем кричать на весь мир о самое боеспособной армии в Европе? Ну, досталась нам эта система гнилая, ну воруют, та сиди себе тихонечко и помалкивай. Нет млять, ну надо ж еще поорать на каждом углу о том, что мы самые первые и самые боеспособные. Это после трех складов и в преддверии четвертого. Но порох "произнес лучшую речь в ООН".
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все же пoгиблo! 3 магнитoфoна, 3 кинoкамеры заграничных, 3 пoртсигара отечественных, куртка замшевая - три куртки. И oни еще бoрются за пoчетнoе звание дoма высoкoй культуры быта!

10 миллионов выделенных на лекарства отсутствующим раненным куртки Шпака далеко переплюнули.
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Это сотни миллиардов к тому же на копленные не вами, а доставшихся вам в наследство от ссср. В большинстве своем.
Сейчас кому вы жалуетесь, расписываясь в своей халатности и бесхозяйственности.
При вас мы не получили ни дорог, ни обещанного здравоохранения, а главное, наша победа над путеным отодвигается все дальше из- за вас, жадных коррумпированных ослов. И никто не виноват, по вашей версии!
Вот про 'мусор Садового' или 'преступника Саакашвили ' вы готовы часами рассказывать и обвинять. А тут. 'Не имели права проверять' оказывается! Так на хрен вы вообще тогда нужны!
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Путена хотел победить? Орел!
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Юго Восток 🇺🇦‏ @Ale4kko 26 сент.
Уровнем зашуганности козломордого посольства удовлетворен, колючка, бронежалюзи

Украине будет крайне сложно возобновить боезапас, уничтоженный взрывами за два года. Это сотни миллиардов гривен, - Матиос - Цензор.НЕТ 5487
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Ты откуда вылезло? Полезай назад в свое говнище! Тебя не звали, когда люди разговаривают.
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С этим правительством нужно что-то делать ! Бардак,безправие,воровство. Куда это может привести ? - Лишь в пропасть !
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Дивіться глибше і тоді ви зрозумієте, що це вже почались "відмазки" від запланованих майбутніх "перемог".
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Ну, і як це перекласти на нормальну мову?.. Будемо здаватися? )) Йому видно харошої звізди виписали, ото воно і несе всяку дурню зі страху. Він вже порахував втрати і потреби?.. А які у нас потреби? Ще скільки маєтків в конча-заспі не встигли "охвормити"?
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Вообще это маразм разместить стратегические склады боеприпасов в Балаклее и Сватово, очень близко от границы с рашкой, в случае войны рашка разбомбит их авиацией или ракетным ударом за 30 минут. У Украины нет систем железный купол как в Израиле или пэтриот как в США чтобы помешать этому, да и смысла нет размещать стратегические запасы так близко от рашки. Даже сраный беспилотник создаёт проблемы можно представить что будет в случае полномасштабной войны.
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еще один такой взрыв и стрелять пушкам реально будет не чем,и ваш порох будет говорить я не запрещаю стрелять просто нечем
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НовоРоссия это по сути Украина.
Плешивый педофил знает что сказать и что делать....Хрюкайте дальше
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Порошенко продаст Рошен с Липецкой фабрикой, может, покроет немного свой долг перед Украиной за свое разгильдяйство
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При СССР на территории Украины было три военных округа. В каждом округе три общевойсковых, одна танковая и одна воздушная армии. Свыше 800 тыс человек личного состава. Тысячи танков, стволов артиллерии, систем залпового огня и минометов. Вся эта армада в случае войны предназначалась для броска в южную Европу. Для её обеспечения боеприпасами и создавались эти огромные склады боеприпасов, которые сейчас взрываются один за другим.Тридцать лет хранения (как минимум) да ещё и в наших условиях. Тут и диверсантов не надо.Нужно ли сейчас Украине такое количество снарядов, на то количество стволов что у нас сейчас реально в армии? Конечно же нет. В той же Калиновке, например, уцелело 70% хранения.Более чем достаточно. Так что все эти стенания Матиоса о "крайней сложности возобновления боезапаса" не более чем досужие вымыслы. Зачем он это делает - это уже другой вопрос. Можно, например, предположить что затраты на утилизацию были бы несоизмеримы с затратами на эвакуацию населения.
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Доказательств конечно же нет, но вот эта херь со складами, которые ВДРУГ что то начали гореть по всей Украине, наводит меня на мысль, что ФСБшники через своих людей во всех институтах власти проводят диверсии с целью показать США, что Украине предоставлять оружие, технику, спецобмундирование, не стоит, бо она за пару суток сгорит вместе с миллиардами средств налогоплательщиков США. И пока что у них это получается.
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