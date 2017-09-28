 Украине будет крайне сложно возобновить боезапас, уничтоженный взрывами за два года. Это сотни миллиардов гривен, - Матиос

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Укриана.
"Исходя из чрезвычайно больших потерь за последние два года боеприпасов вследствие чрезвычайных происшествий или вследствие подрывов, государству будет очень сложно возобновить весь этот боезапас, который за два года взорвался - это ужасающие сотни миллиардов гривен", - сказал А.Матиос на брифинге в Одессе в четверг.
Главный военный прокурор подчеркнул, что основными причинами, по его мнению, является "заскорузлость" системы освоения выделенных средств и охраны на артиллерийских складах, за что отвечает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
Ночью 23 марта 2017 года на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.
По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны.
Напоминаем, что вечером 29 октября 2015 г. в Сватово на территории объединенного полевого состава Вооруженных сил начался пожар, а затем взрывы. На складах хранилось около 3,5 тыс. тонн боеприпасов. Пожар был ликвидирован через сутки. В результате чрезвычайного происшествия погибли четыре человека: трое военнослужащих и местная жительница.
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Материалы по теме: Взрывы в Сватово Взрывы на складе в Балаклее Пожар на складах боеприпасов в Калиновке
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Ущерб в Калиновке на порядок меньше, чем в Балаклее, - журналист(81)
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- ВОСПОЛНЯТ И ПОТЕРИ И УТРАЧЕННОЕ ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН...
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До речі, де твої докази що я порохосос?
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Интересно, власти реально слепые и не ивдят этого ОЧЕВИДНОГо кацапского агента на такой должности, ли главное, чтобы он им жопу лизал, маскируясь?
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Естественно он будет повторять ту же версию, что и эрефия.
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А вот не СБУ ли взорвало - неизвестно...
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Цензор почему то разнес на 10 статей?
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Зберегти ничего не можете, награждаете и премируюте друг друга, общие деньги воруете... Нахрена нам кормить и содержать этих пидарасов?
Если после этих всех событий не найдут настоящего ответственного и не посадят его надолго, то пороховатая власть лишь подтвердит своё ничтожество.
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рюцкого мырру тобто
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10 миллионов выделенных на лекарства отсутствующим раненным куртки Шпака далеко переплюнули.
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Сейчас кому вы жалуетесь, расписываясь в своей халатности и бесхозяйственности.
При вас мы не получили ни дорог, ни обещанного здравоохранения, а главное, наша победа над путеным отодвигается все дальше из- за вас, жадных коррумпированных ослов. И никто не виноват, по вашей версии!
Вот про 'мусор Садового' или 'преступника Саакашвили ' вы готовы часами рассказывать и обвинять. А тут. 'Не имели права проверять' оказывается! Так на хрен вы вообще тогда нужны!
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Уровнем зашуганности козломордого посольства удовлетворен, колючка, бронежалюзи
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Плешивый педофил знает что сказать и что делать....Хрюкайте дальше
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