 Из выделенных на военную базу в Калиновке 16 млн грн были освоены всего 2 млн грн, - Матиос

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, после пожара на военных складах в г.Балаклея Харьковской области весной 2017 года решением СНБО и Кабинета министров из резервного фонда на счета военной базы в Калиновке было выделено более 16 млн грн.
"По состоянию на день происшествия (в Калиновке. - Ред.) Кабинет министров выделил именно для этой базы через резервный фонд и Министерство обороны более 16 млн грн живыми деньгами, которые находились на счету воинской части, были направлены именно на меры по повышению защищенности опасных объектов хранения боевого запаса Вооруженных сил. Это данные именно по этой базе военной части №1119. Начиная с апреля, ежемесячно эти деньги поступали. Самый большой транш средств от Кабинета министров через Министерство обороны поступил месяц назад в размере 11,5 млн грн. На данный момент освоено всего было 2 млн грн", - сказал А.Матиос на брифинге в Одессе в четверг.
"То есть интенсивность использования средств для обеспечения противопожарной (безопасности. - ИФ), обвалованных ограждений и других мер происходила очень замедленными темпами. Всего на эту базу было выделено более 25 млн грн только на этот год", - добавил он.
Главный военный прокурор подчеркнул, что охраной объекта занимались люди в возрасте, которым выплачивалась очень низкая зарплата и у них была низкая мотивация работы. А.Матиос отметил, что "при большом желании" за выделенные правительством средства можно было не только значительно увеличить зарплату охранникам, но и изменить систему постов, и привести в порядок периметр базы, поставив соответствующие ограждения, чтобы на ее территорию, по крайней мере, не заходили дикие животные.
Напомним, пресс-секретарь Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра 27 сентября сообщил, о работе вражеского дрона и диверсионной группы в районе складов в Калиновке.
26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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Дев'ять вже зникли?...
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Але питання залишається...
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Попробую предположить - насквозь гнилая система госуправления, которая ориентирована исключительно на незаконное обогащение дорвавшихся до корыта за счет обворовывания граждан. В которой нет места профессионалам и просто честным людям, для которых слова "долг" и "ответственность" - не пустые звуки.
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И вообще пишет - что бы ямы выкопать под БК и сетки натянуть от зверей нужно 5 000 000 000 (млрд) гривен..
Юрий Бирюков
16 год ·
Сухие факты про #Калиновка, для умеющих думать.
Финансирование программы живучести складов и арсеналов ВСУ на 2017 год - 99,3 миллиона гривен. При бюджетном запросе, которое подало соответствующее управление - чуть меньше 5 миллиардов гривен.
Так просто попытайтесь представить себе объем необходимого финансирования, цели этого финансирования - банально заборы восстановить везде. И сравните с 99,3 миллионами гривен.
В конце марта взрывы в Балаклее и КМУ принимает решение о выделении еще 199 миллионов гривен на поддержание живучести. Значит ли это, что прямо с конца марта мы начинаем проводить тендера, строить, конопатить, обволовывать и прочее? Неа, Минфин открывает финансирование по этому постановлению в июля 2017 года, частями. Значит ли это, что Минфин враги? Неа, они оперируют фактическим наличием денег.
Итого, у нас на поддержание живучести сладов и арсеналов - 300 миллионов. На всех.
А теперь про Калиновку.
Поддержание живучести по годам:
- 2014 год - 562 тысячи гривен
- 2015 год - 631 тысяча гривен
- 2016 год - 2 098 тысяч гривен
В этом году на арсенал запланировано было изначально - 6,4 миллиона гривен. После Балаклеи добавили еще 19,1 миллион. Но, ну как - "добавили"? Пообещали. И начали открывать финансирование с 25 августа этого года. Месяц назад.
25.5 миллиона. На все. На все траты - от гербицидов (купили таки 460 кг) до прожекторов, от строительства вышки для размещения аппаратуры по глушению БПЛА до ремонта пожарных водоемов. Часть бурно и активно начала проводить торги на изготовление проектной документации, закупали стройматериалы, закупали компоненты. Но, не успели.
Можно топать ногами. Можно искать стрелочника любого уровня, вплоть до министра и НГШ.
Надо 5 миллиардов. Есть 300 миллионов.
Два с половиной десятка лет склады и арсеналы методично уничтожались и сокращались. Денег на ремонты не выделялись. Модернизация? Оборудование? Сигнализация? Нет, не слышали.
Второй год начали выделять хоть сколько-то денег, хоть не сотни тысяч гривен, а миллионы. Можно ужом виться, можно на ушах чечетку танцевать, но...
Надо 5 миллиардов. Есть 300 миллионов.
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Интересно, Бирюков сам решил, что умеет думать, или ему кто-то сказал? Потому что подобная реплика - из разряда НЛП для ясельной группы и признак хамства и неуважения к читателям...
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хлам туди звезли останнім часом.
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А откуда он знает у него же нет таких полномочий.
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