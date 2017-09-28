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 Политика Украины
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 Из выделенных на военную базу в Калиновке 16 млн грн были освоены всего 2 млн грн, - Матиос

матиос

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявляет об очень слабой интенсивности освоения средств, выделенных Кабинетом министров на содержание военных складов г.Калиновка Винницкой области перед случившимся там пожаром.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, после пожара на военных складах в г.Балаклея Харьковской области весной 2017 года решением СНБО и Кабинета министров из резервного фонда на счета военной базы в Калиновке было выделено более 16 млн грн.

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"По состоянию на день происшествия (в Калиновке. - Ред.) Кабинет министров выделил именно для этой базы через резервный фонд и Министерство обороны более 16 млн грн живыми деньгами, которые находились на счету воинской части, были направлены именно на меры по повышению защищенности опасных объектов хранения боевого запаса Вооруженных сил. Это данные именно по этой базе военной части №1119. Начиная с апреля, ежемесячно эти деньги поступали. Самый большой транш средств от Кабинета министров через Министерство обороны поступил месяц назад в размере 11,5 млн грн. На данный момент освоено всего было 2 млн грн", - сказал А.Матиос на брифинге в Одессе в четверг.

"То есть интенсивность использования средств для обеспечения противопожарной (безопасности. - ИФ), обвалованных ограждений и других мер происходила очень замедленными темпами. Всего на эту базу было выделено более 25 млн грн только на этот год", - добавил он.

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Главный военный прокурор подчеркнул, что охраной объекта занимались люди в возрасте, которым выплачивалась очень низкая зарплата и у них была низкая мотивация работы. А.Матиос отметил, что "при большом желании" за выделенные правительством средства можно было не только значительно увеличить зарплату охранникам, но и изменить систему постов, и привести в порядок периметр базы, поставив соответствующие ограждения, чтобы на ее территорию, по крайней мере, не заходили дикие животные.

Напомним, пресс-секретарь Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра 27 сентября сообщил, о работе вражеского дрона и диверсионной группы в районе складов в Калиновке.

26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.


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Ооооо!!! После более чем суточного молчания начался бенефис Матиоса
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У "освоителей" правильная стратегия... Ведь на ликвидацию последствий выделили аж 100 лямов, это гораздо больше, чем 16 лямов на поддержание базы в порядке... Теперь только "осваивать" и "осваивать"....
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матиосу дельный совет - заткнись и сиди тихо. не правоцируй людей - не доводи до греха!
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НАКОЛІТЬ СОВУ НА ПЕРЕДПЛІЧЧІ І СТАНЕТЕ ТАКИМИ Ж МУДРИМИ І ГРОШИКИ САМІ ДО ВАС КЛЕЯТЬСЯ БУДУТЬ
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а куда делись остальные миллионы на каких щетах они?
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говнокамандующего, турчинова, полтарока, матиоса, луцыка нах в отставку. уж слишком дорого нам содержать этих офшорных
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А почему 14 млн грн не освоили вовремя? кто виноват? Кто крутил 14 млн грн из за которых государство потеряло 800 млн долларов?
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офшорные сейчас под шумок ещё пару лярдов в кридит возьмут... чернь и их дети потом отработают. мрази офшорные.
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Трохи раніше цей же матіос писав про 25 мільйонів...
Дев'ять вже зникли?...
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Вибачаюсь. То полторак про 25 мільйонів проговорився...
Але питання залишається...
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Ай-ай-ай, и кто же в этом виноват?

Попробую предположить - насквозь гнилая система госуправления, которая ориентирована исключительно на незаконное обогащение дорвавшихся до корыта за счет обворовывания граждан. В которой нет места профессионалам и просто честным людям, для которых слова "долг" и "ответственность" - не пустые звуки.
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Жаль что у нас до сих пор существует в Украине московско ордынская система управления,потому всё у нас так.
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При слове "освоить" меня лично начинают терзать смутные сомнения, и появляется непроизвольное желание проверить наличность. А что в виду имел ГВП? А фраза о том, что следует поставить ограждения, чтобы не заходили животные, вызывает недоумение: а что, пресловутый лось курил? И "бычок" пожар вызвал? Этого лося задержать надо и допросить как следует: явно это русские его курить в неположенном месте научили.
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а вор Бирюков писал в своем ФБ, что деньги выделили, но они не дошли...
И вообще пишет - что бы ямы выкопать под БК и сетки натянуть от зверей нужно 5 000 000 000 (млрд) гривен..

Из выделенных 16 млн грн на военную базу в Калиновке были освоены всего 2 млн грн, - Матиос - Цензор.НЕТ 1923 Юрий Бирюков
16 год ·

Сухие факты про #Калиновка, для умеющих думать.
Финансирование программы живучести складов и арсеналов ВСУ на 2017 год - 99,3 миллиона гривен. При бюджетном запросе, которое подало соответствующее управление - чуть меньше 5 миллиардов гривен.
Так просто попытайтесь представить себе объем необходимого финансирования, цели этого финансирования - банально заборы восстановить везде. И сравните с 99,3 миллионами гривен.

В конце марта взрывы в Балаклее и КМУ принимает решение о выделении еще 199 миллионов гривен на поддержание живучести. Значит ли это, что прямо с конца марта мы начинаем проводить тендера, строить, конопатить, обволовывать и прочее? Неа, Минфин открывает финансирование по этому постановлению в июля 2017 года, частями. Значит ли это, что Минфин враги? Неа, они оперируют фактическим наличием денег.
Итого, у нас на поддержание живучести сладов и арсеналов - 300 миллионов. На всех.
А теперь про Калиновку.
Поддержание живучести по годам:
- 2014 год - 562 тысячи гривен
- 2015 год - 631 тысяча гривен
- 2016 год - 2 098 тысяч гривен
В этом году на арсенал запланировано было изначально - 6,4 миллиона гривен. После Балаклеи добавили еще 19,1 миллион. Но, ну как - "добавили"? Пообещали. И начали открывать финансирование с 25 августа этого года. Месяц назад.
25.5 миллиона. На все. На все траты - от гербицидов (купили таки 460 кг) до прожекторов, от строительства вышки для размещения аппаратуры по глушению БПЛА до ремонта пожарных водоемов. Часть бурно и активно начала проводить торги на изготовление проектной документации, закупали стройматериалы, закупали компоненты. Но, не успели.
Можно топать ногами. Можно искать стрелочника любого уровня, вплоть до министра и НГШ.
Надо 5 миллиардов. Есть 300 миллионов.
Два с половиной десятка лет склады и арсеналы методично уничтожались и сокращались. Денег на ремонты не выделялись. Модернизация? Оборудование? Сигнализация? Нет, не слышали.
Второй год начали выделять хоть сколько-то денег, хоть не сотни тысяч гривен, а миллионы. Можно ужом виться, можно на ушах чечетку танцевать, но...
Надо 5 миллиардов. Есть 300 миллионов.
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А тут ещё 14 млн пенсионеров крутятся под ногами и все хором кричат ДАЙ! ДАЙ!
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"...для умеющих думать..."

Интересно, Бирюков сам решил, что умеет думать, или ему кто-то сказал? Потому что подобная реплика - из разряда НЛП для ясельной группы и признак хамства и неуважения к читателям...
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охороною об'єкта займалися люди у віці, яким виплачувалася дуже низька зарплата і в них була низька мотивація роботи. це ппц, товариші.


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Пенсы маразматы за тарелку супа охраняли базу, нормальный ход для воюющей страны. Думаю они сами ее и подорвали. Пока тыловые крысы думали как украсть выделенные миллионы...
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скоріше вони немало з неї розпродали. А шо, хенералам мона і їм ніззя?
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Да там хлам всякий, древнее железо, еще со времен второй мировой.
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Страной управляют дегенераты. Это главная причина бардака. Говнокомандующий не в состоянии навести порядок в силовых ведомствах, все его люди в любом секторе как то банковский, военный, прокуратура, все показали минусовый результат, ущерб нанесенный стране при попустительстве главы НБУ гонтаревой - сотни миллиардов, ущерб под руководством министра обороны, и начштаба исчисляется сотнями миллиардов, нам очень дорого обходится наш дорогой президент продающий важнейшие государственные посты по фракционным квотам за голоса в ВР или на основе личной преданности. Прошу обратить внимание на свежую новость о зарплате нового управляющего ж/д, в 1,5 миллиона, если пересчитать на год, то его зарплата превышает все, что было выделенно на калиновский склад. Еще обратите внимание на то как это отребье охраняет свои маетки.
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Со многим соглашусь , но вы тоже занимаете очень хитрую позицию. А кто управлял все эти 27 лет? При том что многие из них сейчас все в белом, опять претендуют на высокие должности. И не стоит снимать ответственность со всего народа, который не от большого ума за этих дегенератов постоянно голосует...
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тайны и секреты ОТ НАРОДА = ВОТ ТАК И БУДЕМ ЖИТЬ-ВЫЖИВАТЬ ДАЛЬШЕ. и оплачивать РОСКОШЬ воров.
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Тебе гречки на сколько месяцев хватило, или в Воронеже туалетной бумагой рассчитываются?
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Не, лохи о Юле. А гречка это не цель, это способ...
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))) При таких розкладах у мене особисто лише одне питання на яке в принципі і відповідь є, чому так довго ці склади не підривали? Відповідь, просто чекали на намічену дату. Це особистий привіт Порошенку. Тепер виникло ще одне питання. Який саме склад бєбєхне слідуючим разом і коли? Те, що це точно буде я не сумніваюсь. Пісдобольство і розпіздяйство от з чим потрібно боротися і для цього навіть гроші не потрібні, але ті хто з цим повинні б боротися самі піздаболи і розпіздяї. Кадри вирішують усе.
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куча вопросов НО ответов небудет. ТАЙНА. деньги УКРАЛИ правит вор, а кто он - ТАЙНА.
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а матиос потом сопли пожует и посадит ЛОХА-СТРЕЛОЧНИКА. ВОРУЙТЕ БОЛЬШЕ, воруйте лучше.
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Да уже стало известно что даже противопожарной сигнализации не было.
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Из выделенных на военную базу в Калиновке 16 млн грн были освоены всего 2 млн грн, - Матиос

А откуда он знает у него же нет таких полномочий.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз выделенных на военную базу в Калиновке 16 млн грн были освоены всего 2 млн грн, - Матиос
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