 Отказ от тарифных сеток и свободное формирование рынка зарплат, - в Минздраве рассказали, как будет оплачиваться труд медработников после реформы

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, опубликованном в Facebook.
Сообщается, что Национальная служба здоровья будет перечислять медучреждениям деньги за оказанную услугу по утвержденным тарифам, единым для всей страны. В тарифе за услугу заложены все расходы на ее предоставление, в том числе и оплата труда медицинского персонала.
"Согласно законопроекту №6327 в тариф закладывается оплата труда медицинских работников не меньше 250% средней заработной платы в Украине за июль года, предшествующего году, в котором будет применяться тариф. Если бы тарифы утверждались в 2017 году, это было бы 13 400 грн без учета налогов", - сказано в сообщении.
При этом, как сообщили в ведомстве, реформа предусматривает отказ от тарифных сеток и свободное формирование рынка зарплат в коммунальных медицинских учреждениях: "То есть уровень зарплаты медицинского работника будет базироваться на его / ее компетенции, будут созданы условия для гибкого определения заработной платы, как это происходит, например, в частных клиниках".
1210 10
Вступила в силу концепция реформирования и системы развития управления государством в условиях ЧП(31)
С 2018 года механизм начисления выплат сотрудникам всех силовых структур должен быть системным и прозрачным, - Проектный Офис Реформ Минобороны(8)
Кабмин выделил 1,7 млрд гривен на тысячу проектов развития по Украине(9)
На базе Международного центра подготовки Patriot в Днепре за год прошли обучение больше тысячи человек. ВИДЕО+ФОТО(0)
Atlantic Сouncil: Четыре продуктивных способа исправить положение в Украине немедленно(0)
Минздрав обнародовал перечень услуг, включенных в гарантированный пакет медицинской помощи(114)
МВД планирует запустить пилотный правоохранительный проект по канадскому примеру: опыт Торонто интересен, - госсекретарь министерства Тахтай(38)
Есть пациєнт - есть зарплата, нет паиєнтов - сиди голодньій, в итоге вьівод- для врачей наличие больньіх вьігодно.Ох и налечат....
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
та усё нах просто, -
ПАТЛЮКИ ПОДЫМУТ ЗАРПЛАТУ МЕДРАБОТНИКАМ ЗА СЧЁТ СЕМЕЙ ОДАРИВАЮЩИХ "СНМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ" !!! по простому, - мы два раза будем платить за медицину. Первый в виде налога, второй куплей качества работы семейного врача. Тот врач не будет вылазить из квартиры щедрых семей и не загонится и палкой в нормальную, нищую семью....
.
Ответить
Ответить