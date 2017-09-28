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Все про:медицина (1644) Минздрав (1456) финансирование (1291) реформы (2858)

 Отказ от тарифных сеток и свободное формирование рынка зарплат, - в Минздраве рассказали, как будет оплачиваться труд медработников после реформы

минздрав министерство здравоохранения

С 2019 г. все медицинские учреждения второго и третьего звена начнут переходить на новую модель финансирования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, опубликованном в Facebook.

Сообщается, что Национальная служба здоровья будет перечислять медучреждениям деньги за оказанную услугу по утвержденным тарифам, единым для всей страны. В тарифе за услугу заложены все расходы на ее предоставление, в том числе и оплата труда медицинского персонала.

"Согласно законопроекту №6327 в тариф закладывается оплата труда медицинских работников не меньше 250% средней заработной платы в Украине за июль года, предшествующего году, в котором будет применяться тариф. Если бы тарифы утверждались в 2017 году, это было бы 13 400 грн без учета налогов", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав обнародовал перечень услуг, включенных в гарантированный пакет медицинской помощи

При этом, как сообщили в ведомстве, реформа предусматривает отказ от тарифных сеток и свободное формирование рынка зарплат в коммунальных медицинских учреждениях: "То есть уровень зарплаты медицинского работника будет базироваться на его / ее компетенции, будут созданы условия для гибкого определения заработной платы, как это происходит, например, в частных клиниках".

Отказ от тарифных сеток и свободное формирование рынка зарплат, - в Минздраве рассказали, как будет оплачиваться труд медработников после реформы 01

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Короче в старину єто назьівалось- на вольньіе хлеба.
Есть пациєнт - есть зарплата, нет паиєнтов - сиди голодньій, в итоге вьівод- для врачей наличие больньіх вьігодно.Ох и налечат....
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Это точно, врачам будет выгодно затягивать лечение по максимуму.
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З такими "реформами" скоро ще введуть платню для лікарів за вхід до медичних закладів...
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ну вон как у крисчан медсестра 9 тыщ а зав 300 тыщ полет нормальный
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13400 да это просто праздник какой то! учитывая 4800 в любой районке ( Киев и другие большие города на в счет для них -и 13 400 -это не деньги) врачу выгодней подрабатывать таксистом или торговать свиньями
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Скорей всего нормальные медики просто покинут территорию Украины, некоторые страны ЕС упростили трудоустройство украинских медиков, вот это и будет последствие такой "реформы". Операции плановые и так не бесплатные а после реформы стоимость операции взлетит в разы, т.е. увеличится смертность, народ будет самолечением заниматься.
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Там система прикольная, врачи на сдельной оплате, сколько больных принял за месяц столько и получишь.
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Отказ от тарифных сеток и свободное формирование рынка зарплат, - в Минздраве рассказали, как будет оплачиваться труд медработников после реформы

та усё нах просто, -
ПАТЛЮКИ ПОДЫМУТ ЗАРПЛАТУ МЕДРАБОТНИКАМ ЗА СЧЁТ СЕМЕЙ ОДАРИВАЮЩИХ "СНМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ" !!! по простому, - мы два раза будем платить за медицину. Первый в виде налога, второй куплей качества работы семейного врача. Тот врач не будет вылазить из квартиры щедрых семей и не загонится и палкой в нормальную, нищую семью....


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Найдут то чего нет, больше того -залечат на смерть.Ничего болеть уже не будет ,никогда.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОтказ от тарифных сеток и свободное формирование рынка зарплат, - в Минздраве рассказали, как будет оплачиваться труд медработников после реформы
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