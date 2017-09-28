 Данных о работе беспилотника или задержании диверсантов в районе Калиновки у следствия нет, - Матиос

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Укриана.
"Диверсионных групп, о которых говорит Facebook или другие, следствие … на территории Винницкой области не установило, данных об этом нет. Второе: данных о беспилотных летальных аппаратах следствие, которое начало работать через полтора часа с начала взрывов, не установило… Никаких групп, о которых говорил советник министра обороны, ДРГ или тех, кого задержали или кто-то сбежал, - не было", - сообщил А.Матиос на брифинге в Одессе в четверг.
По его словам, антитеррористические учения, анонсированные ранее Винницкой облгосадминистрацией и Службой безопасности Украины, "фактически не начались".
"Мы должны установить причину и причинно-следственную связь, почему так произошло (ЧП на складах. - Ред.). Это ненадлежащее хранение, которое обеспечивалось техническими возможностями 1987 года выпуска… это ненадлежащее исполнение обязанностей охраной или это фактически диверсия, совершенная посторонними или лицами, которые имели доступ к территории складов. Все эти версии расследуются по одной методике", - рассказал главный военный прокурор.
Он подчеркнул, что, как правило, подобные преступления "очень сложно раскрываются".
Напомним, пресс-секретарь Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Мисюра 27 сентября сообщил, о работе вражеского дрона и диверсионной группы в районе складов в Калиновке.
26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет. Источник: /n457235
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Материалы по теме: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке
У военной прокуратуры нет полномочий проверять использование выделенных на оборону средств, а также работу складов и арсеналов, - Матиос(20)
Украине будет крайне сложно возобновить боезапас, уничтоженный взрывами за два года. Это сотни миллиардов гривен, - Матиос(68)
На складах в Калиновке не работала пожарная сигнализация и не хватало 50% техсредств охраны, - Матиос. ВИДЕО(64)
На складах под Калиновкой еще продолжается тление боеприпасов, началось разминирование 5-км зоны, - Гройсман(11)
«Профессиональная армия - это единственная возможность совершить настоящую военную реформу», - Бутусов(0)
В 2017 на хранилище вблизи Калиновки было выделено 25 млн грн, - Полторак(78)
Командир воинской части в Калиновкe вторые сутки не отвечает на звонки журналистов, - "ТСН"(79)
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, лупоглазое, на банковой искать не пробовал???
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ПИЗ..Ц в момент взрыва
И ХУ....Я до взрыва
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https://censor.net.ua/news/457088/vzryvy_na_skladah_pod_kalinovkoyi_v_vsu_soobschili_o_rabote_vrajeskogo_drona
Мисюра спиндел, выходит?
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Щас нам всё расскажет и разложит по полочкам... Переведёт стрелки на "стрелочников", а все погоны так и останутся на своих местах. Продолжат вкусно жрать и мягко спать.
Скоко ещё складов должно взорваться, шобы эту шоблу посадили или вымели нах?!
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А Матиос, гройсман, Грицак в барабашек не верят, потому и поймать не могут
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Дали 25 МІЛЬЙОНІВ на охорону цього об'єкту...
Ні відеоспостереження, ні посиленої охорони...
Це називається АРМІЯ?...
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Головний військовий прокурор підкреслив, що охороною об'єкта займалися люди у віці, яким виплачувалася дуже низька зарплата і в них була низька мотивація роботи. А.Матіос зазначив, що "при великому бажанні" за виділені урядом кошти можна було не тільки значно збільшити зарплату охоронцям, а й змінити систему постів, і привести в порядок периметр бази, поставивши відповідні огорожі, щоб на її територію не заходили дикі тварини.Джерело: https://ua.censor.net.ua/n457243
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склады в Балаклее по состоянию на сегодня охраняет только один взвод и ВОХР (военизированная охрана МОУ), которые последние полгода дежурят сутки через сутки без всякой ротации и живут в палатках. Можно себе представить, какое там царит настроение и, соответственно, отношение к службе...
http://www.dsnews.ua/politics/pozhar-na-skladah-v-kalinovke-pochemu-tragediya-byla-neizbezhnoy-27092017111000
а тепер - ПНХ, соєве
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Як активісти Бахмуту не дали зірвати блокаду Донбасу
https://www.youtube.com/watch?v=UJ1ukckmNcM&feature=em-uploademail
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Брехня на брехне, нет ни слова правды в их словах
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или "алени боевые". Скорее АЛЕНИ ,ввиду кумовства с написавшим такую " аналитику".
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- Простите, не нас, а Вас!
- От ревизии нас может спасти только поджог.
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Героям слава!
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Матиоссказал безбашенник.
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Минус склад (часть 1)
Очередная диверсия на арт складах в Винницкой области в который раз вынуждает обращать внимание на несколько вещей разного порядка. Первая и самая наглядная из них - то, как именно местные органы власти реагируют на подобную ситуацию. Хотим мы того или нет, но пока мы не выбили российскую армию и ее наемников с нашей территории, война будет подбрасывать подобные сюжеты. Так было и так будет. Понимание этой истины обязывает местные власти быстро и четко реагировать на эти вещи. Насколько можно видеть, в этот раз эвакуация прошла быстро и четко. Это надо уметь делать, понимая всю серьезность подобных мероприятий.
Второй момент - чисто технический. Нам неизвестно, как именно на этом арсенале было организовано хранение боеприпасов, но судя по тому, как выглядят подобные объекты в тех же США, склады обязаны сегментироваться для того, чтобы взрыв одной части склада не привел к распространению взрывов на соседние хранилища. Это важно хотя бы потому, что в случае работы авиации противника, первые удары будут нанесены именно по таким объектам и если они не предусматривают внутренней стойкости при таких условиях, то армия может остаться без боеприпасов просто в первые пару часов воздушных налетов. Посему, приведение в порядок арсеналов - первоочередная задача, которая прямо влияет на обороноспособность Украины. После целого ряда диверсий на арт складах, решение этого вопроса стоит в полный рост.
Но в этот раз происшествие случилось далеко от линии фронта границы РФ, куда не мог долететь дрон или что-то подобное. Понятно, что мероприятие организовано определенной группой лиц, вполне возможно - с участием работников или военнослужащих самого арсенала. В этом случае снова остро становится вопрос противодействия или того, чем лечить этот недуг.
В первую очередь, становится вопрос прозрачности наших границ с РФ. Украина, для российских спецслужб, была и остается проходным двором. Они легко проникают на нашу территорию не просто в виде отдельных агентов, но даже группами, становящимися ядром массовых мероприятий. Сейчас появляется все больше информации о том, что даже зимой 2014 года в Киев, для разгона Майдана, организованно завозились граждане РФ, которые совершали основную часть пыток и казней в Мариинском парке. Не удивительно, что даже Беркут был в шоке от того, что вытворяли эти родственные души их краснодарских людоедов. А уж «протесты» и захваты административных строений в Луганской и Донецкой области, в основном, осуществлялись людьми, завезенными автобусами из РФ.
Ситуация не сильно изменилась и позже. В различных массовых мероприятиях принимают участие россияне, специально приезжающие в Украину. При этом, сейчас они не могут приехать караваном автобусов из Брянска или Белгорода, по вполне понятным причинам, но добираются по одному, а уже на месте они знают, что делать, ибо тут находится принимающая сторона, плотно работающая в составе множества резидентур российских спецслужб. Собственно говоря, они не сильно и скрывают свои крыши. Например, самое очевидное и классическое воплощение этих структур демонстрирует посольство РФ. Наверняка, до сих пор работают его консульства во многих городах Украины, например, в Харькове, Одессе или Львове. Такая разветвленная консульская сеть может быть только в случае плотных и дружественных отношений со страной, которой позволена такая масса дипломатических (с иммунитетом) учреждений. Как известно, у нас нет даже намека на такие отношения, а куча консульств - присутствует. Или например, в составе посольства РФ наверняка имеется атташе по культуре, военный атташе, целое торговое представительство и т.д.
А теперь трезво посмотрим на ситуацию и представим, что в Украине может делать военный атташе страны агрессора? Или что у нас делает торговое представительство страны, которая постоянно использовала торговые связи как рычаг давления на Украину. Для этого достаточно вспомнить, как россияне выкручивали руки заводу Антонова или потом как игрались с вентилем на газовой трубе. Но главное, с началом войны торговля просто рухнула и необходимость в специальном торговом представительстве просто отпала. Если Россия не отзывает этих людей, а по профилю им делать просто нечего, то этому положению есть только одно объяснение: они работают не по профилю. Именно эти люди замыкают верхушку резидентур (во множественном числе), имея дипломатический иммунитет.
Еще важное наблюдение. Наши отечественные банки обычно работают либо на бюджетных деньгах, когда государственные учреждения размещают средства на их счетах, либо для обслуживания деятельности неких финансово-промышленных групп. Работа с частниками или мелочевкой от бизнеса - десерт. Главное - иметь указанную выше базу. Те, кто ее лишается, очень быстро сдаются и либо продаются, либо закрываются. Мы много слышали о том, что из дочек российских банков уже год как выведены бюджетные средства и они выключены из списка первоочередного рефинансирования. То есть, они поставлены в крайне не выгодные условия и по закону жанра должны были уйти из Украины. Кое-кто так и сделал. Но сбербанк России как стоял десятками отделений, так и стоит. Они просто убрали из названия слово «россия», в целях безопасности. Очевидно, что этот банк имеет ввиду не обычную финансовую деятельность, а что-то другое. То же самое можно сказать о московском патриархате. Но самое интересное не это. В ходе войны Украина позволила создание российских и про-российских общественных организаций, с непонятными источниками финансирования и такими же непонятными (на первый взгляд) задачами. Какой глубинный смысл в открытом недавно культурном центре РФ? Можно поехать в Авдеевку и увидеть всю их культуру из первых рук. Или вот слово «Крым» как-то вяжется с российской культурой или нет?
Кроме того, легально возникают организации типа «эмиграша», с такой же прозрачностью по финансированию и целям. Хотя с целями - все понятно. На вопрос о целя ответила история. Россия всегда пыталась зачистить территорию Украины от местных народов, украинцев и крымских татар. Голод, расстрелы, репрессии и депортации делали безлюдной нашу землю и вот туда переселялся русский иван, в наши дома и города. Напомним, большевики делали это насильно, а мы это делаем самостоятельно? Это что же, к нам пытаются переехать те, кто дрался с полицией на уличных протестах против Путина и его войны в Украине? Ничего подобного. Никто не дрался и не протестовал. Они сюда едут, чтобы нас учить жизни и рассказывать о том, что все должно быть по-русски. Это - открытая часть их деятельности, а по факту это хорошо организованные и структурированные «спящие ячейки русского мира» или даже не совсем спящие.
Просто задумаемся над тем, что граждане страны - агрессора имеют упрощенный режим перехода нашей границы и облегченный режим пребывания на нашей территории. То есть, гражданин Бразилии или Аргентины - стран, которые никогда в истории не совершавшали агрессии против Украины, должны получить визу, пройти паспортно-визовый контроль и находиться на территории Украины срок, указанный в визе. А гражданин страны - агрессора имеет привилегии перед гражданами большинства стран мира. Если есть пример абсурда, в этой области, более кричащий, то нам он просто не известен.
Мы глубоко убеждены, что все это нужно прекращать раз и навсегда, или хотя бы на несколько десятилетий. В идеале - следовало бы из РФ отозвать всех до единого дипломатов, как делает любая страна в случае войны. Все равно, неизбежные контакты происходят либо на нейтральной территории, либо через посредников. Де-факто, дипломатия с РФ умерла. После этого надо закрывать всю границу с Россией. Закрывать крепко и основательно, с минными полями, автоматическими системами ведения огня и прочим.
Может возникнуть простой и правильный вопрос о том, как напрямую зависит взрыв артиллерийского склада и ужесточение пребывания россиян на территории Украины. Отвечу так. Сразу это не станет решением вопроса, ибо дело зашло слишком далеко и российская агентура укрепилась основательно. С другой стороны, мир имел возможность наблюдать массовую остановку террористической деятельности, в разных частях света сразу после гибели совка. ИРА, палестинские террористы и прочие сразу сбросили обороты и многие - самораспустились. То есть, желающие видеть, увидели центр мирового терроризма четко и без двусмысленности. Нам надо двигаться именно в этом направлении.
Причем, тут речь идет о коллективной ответственности, ибо война - коллективная ответственность за все. Наши потри в личном составе, технике и боеприпасах во время войны не требуют выяснения того, кто конкретно сделал фатальный выстрел. Противник, в его коллективном выражении, должен быть уничтожен и все тут. Понятно, что мы должны найти пособников противника среди наших граждан, но страна агрессор должна отвечать в целом. Однако мы должны действовать так, чтобы всем была понятна причинно-следственная связь. Мы должны исходить из принципа, что любые подобные действия, в ходе войны, выгодны противнику, а потому - отвечаем противнику. Москва должна четко понимать, что даже удачная операция ее агентуры, будь то ночной взрыв на арт складах, или убийство кого-то типа свидетеля по делу Януковича или наших сотрудников военной разведки или СБУ, выльются в молниеносную реакцию для РФ. Просто те, кто ведет планирование подобных операций, не останавливаются на самом факте исполнения замысла. Они просчитывают последствия этих действий, учитывая плюсы и минусы. Если минусов они не усматривают, то проведение операции утверждается почти автоматически и на чрезвычайно низком уровне. Чем больше минусо
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Простой и наглядный пример адекватного и своевременного ответа, мог бы выглядеть и так. Известно, что в Крыму уже разгромлены все церкви Киевского патриархата. Там фактически ликвидированы органы самоуправления крымских татар. Об этом президент говорил с трибуны ООН. Так вот, в случае с разгромом церкви КП, в тот же день должен был последовать ход по ликвидации церквей МП в Украине. Они должны были приравняться к коммерческим организациям, с декларацией немалых доходов и всех соответствующих выплат. Или, разгон меджлиса крымских татар в тот же день должен был закончиться закрытием всех российских общественных организаций и СМИ с участием российского капитала.
Поэтому, ночной взрыв складов должен бы иметь продолжение утром, когда объявляется визовый режим прямо сейчас, через несколько часов. Произошло что-то еще или россияне начали военные игрища у наших границ, мгновенная реакция в виде 72 часов на высылку всех российских дипломатов и эвакуацию своих. Еще что-то такое произошло - объявление 72-х часов на сборы и выезд всех лиц с паспортом РФ. С этой бешенной бензоколонкой надо поступать как с собакой Павлова, путем выработки условного рефлекса. Россия должна знать, что любая, даже тайная попытка нагадить Украине, не останется без ответа. Конечно, было бы лучше организовать подрыв арсенала или топливной базы ЧФ в Севастополе, но есть и другие, не менее болезненные варианты ответа.
И последнее, читатели из Московии часто обвиняют нас в русофобии. Тут следует уточнить терминологию. Дословно этот термин означает боязнь русских. Наверняка они живут в параллельной реальности, если считают, что их тут боятся, или же они оперируют словами, не понимая их смысла, а скорее - и то, и другое - одновременно. Так вот, страха давно нет. Ненависть -есть, презрение - тоже есть, а вот со страхом господа ошиблись.
В общем надо брать на вооружение опыт Израиля, который никому и ничего не прощает, Его враги знают об этом и потому что-то такое сделать решаются только смертники, которым все равно как попасть в морг. Мы уже можем себе позволить реагировать адекватно и надо начинать прямо сейчас. Кстати, 1 октября - вот оно, с этого числа как раз хорошо бы ввести визовый режим с РФ.
антиколорадос.
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Сегодня каждый имел возможность наблюдать за реакцией на диверсию, произошедшую минувшей ночью на арсенале в Винницкой области, и наверняка, каждый уже сформировал свое мнение и по поводу самого факта диверсии, и по поводу реакции на него. Мы же подведем черту под этой темой, с учетом заявленной самими нами позицией о полном исключении из поля критики наших действующих военных. Возможно, мы вернемся ко всему блоку критики уже после победы, а возможно и нет. Посему, мы просто обратим внимания на некоторые логические выводы, которые можно сделать даже не владей оперативной информацией по следствию или данных по тому, что хранилось на базе, и что уничтожено диверсией. Эти выводы может сделать каждый просто внимательно глядя на ситуацию.
Первый вывод - лежит на поверхности. Именно такой теракт на артскладах - не первый, за время войны с Россией. Тем не менее, этот случай привлек просто феноменальное внимание буквально всех возможных критиков. Уже сейчас понятно, что катастрофа, произошедшая в Балаклее, не идет ни в какое сравнение с тем, что мы получили этой ночью. Масштабы потерь - не сопоставимые. Тем не менее, ни Балаклея, ни предыдущие теракты не вызывали такого исступления у определенной части публики. Причем, складывается впечатление, что эта публика находится в особо возбужденном состоянии и готова кидаться вперед и рвать на себе тельняшку именно осенью. Вот теперь ее до мозга костей проняло происшествие, которое не трогало раньше, от слова вообще.
При этом, есть некоторые детали, которые оказались вообще никому не интересны. Вот, например, лето-осень 2014 года. Противник начал полномасштабное вторжение и ввел свои войска. При этом его как-то не волнуют склады боеприпасов хоть в Виннице, хоть под Харьковом. Он просто идет вперед. Кто-то попытался себе задать простой вопрос о том, почему противник озаботился засылкой диверсантов именно сейчас? Мы считаем, что кроме ущерба, который безусловно наносится нашим ВС, мы имеем дело со сменой тактики борьбы. Когда враг мог действовать военными методами, он это делал не особенно стесняясь. Теперь у него это не получается, и он перешел на тактику диверсионной войны.
Не хотелось бы показаться гонцом, несущим плохие вести, но нам надо четко понимать, что как бы мы не усиливали охрану этих складов, как бы не перекрывали их силами СБУ и военной разведки, диверсии будут продолжаться до тех пор, пока мы победно не закончим войну. Противник будет взрывать не только артиллерийские склады, но и другие важные объекты, которые мы тут просто не станем перечислять. И да, будут взорванные автомобили видных деятелей, будут предательские расстрелы и прочее. Это все вписывается в сценарий диверсионной войны. То есть, противник вынужден перейти на диверсии, как на единственно возможный способ войны. При этом, не важно, кто будет начальником ГШ или министром обороны. Мы в любом случае не сможем ввести режим расстрела всех подозрительных, кто болтается на расстоянии километра - двух от базы или что-то подобное. Это также очевидно, как и то, что при всем желании и при самых громких фамилиях мастеров военного искусства, нам не удастся избежать потерь личного состава.
Теперь другой вопрос. Мы видим успехи противника, которые ему удалось достичь в плане своей диверсионной войны, но наверняка мы долго не узнаем, сколько подобных вещей удалось предотвратить путем своевременного задержания террористов или разгрома их баз и схронов и тем более, мы не сможем узнать, от чего противнику пришлось отказаться в виду грамотных действий наших контрразведчиков. Все это станет понятно только тогда, когда наши оккупационные войска извлекут архивы противника и там будет найден перечень планируемых и осуществленных операций. До этого момента, надо просто понимать, что такие диверсии проходят очень редко, относительно количества попыток.
Еще один важный и важный вопрос, касающийся противодействия подобным терактам. В этом случае следует понять наиболее вероятный вариант его исполнения. Используя «здравый смысл и жизненную опытность», мы склонны полагать, что наиболее уязвимым местом является персонал, имеющий доступ на базу. Как не устраивай пропускной режим, персонал все равно сможет занести на базу элементы, из которого можно собрать простое взрывное устройство с механизмом замедления. Если же боеприпасы хранятся на грунте, то дальнейшие манипуляции окажутся совершенно простыми.
Для этих целей можно использовать подкуп, какие-то механизмы давления через родственников или просто психологическая обработка отдельного сотрудника. Уберечься от такого варианта почти невозможно, ибо кадровых фильтров, способных эффективно работать на отсев подозрительных лиц, не имеет ни МО, ни МВД, ни СБУ, ни прокуратура, вообще - никто. Внутренние процедуры и расписания поведения внутри базы, тоже не являются предохранителем. Внимательно изучив любую такую схему, которая долго не меняется, можно найти и использовать ее уязвимое место.
Независимо от выводов следственной комиссии, мы убеждены в том, что именно человеческий фактор является наиболее слабым звеном системы и гарантий, что военнослужащий не окажется вражеским лазутчиком - нет совершенно. Гарантий тому не даст ни Муженко, ни Мольтке, ни Клаузевиц.
Однако, мы имеем официальную версию о том, что для атаки на объект был использован дрон. Якобы, за несколько секунд до первого взрыва, часовые докладывали о шуме двигателя в небе. Из этого сделан вывод о том, что как и в Балаклее, был применен легкий дрон с боеприпасом зажигательного типа. Возможно это было и так, но по ходу развития событий в этих двух случаях, выясняется, что даже своевременное обнаружение дрона ударного типа, не может спасти ситуацию, ибо часовые реагируют на шум устройства, которое уже вышло на ударную позицию. Мало того, часовые не имеют возможности отразить нападение с воздуха. Если это так, то однотипная атака на два арсенала, требует решения этого вопроса. Если уже дрон подлетел к месту, не будучи обнаруженным, то у охраны базы должны быть средства поражения этой машинки. Как минимум, там должен быть зенитный пулемет.
Но если атака произошла именно по такому варианту, то она могла иметь успех только в одном случае, при наличии боеприпасов, хранящихся под открытым небом. В подземных бункерах, или даже строениях с железобетонными перекрытиями, боеприпасы останутся в безопасности от подобного нападения. Малоразмерный дрон просто не сможет поднять и донести боеприпас, имеющий возможность пробить хотя бы стандартную плиту перекрытия, а уж тем более - специальную железобетонную конструкцию. Для таких целей используется тяжелые бетонобойные боеприпасы, которыми оперируют либо боевые самолеты, либо тяжелые ударные дроны, состоящие на вооружении ВВС США. Это - явно не тот случай. То есть, противник запускает выполнение диверсионной операции только тогда, кода боеприпасы лежат на грунте и доступны для удара легкого беспилотника. Данные о таком методе хранения, россияне могут получить как средствами космической разведки, так и с помощью агентуры. Именно для атаки дроном, такое условие - критичное. Нет хранения на грунте - нет и диверсии.
А вот вариант с привлечением злоумышленника, в лице сотрудника арсенала, не гарантирует от взрыва даже в хорошо укрытом хранилище, ибо диверсант может войти в хранилище и установить там взрывное устройство. Короче говоря, кто бы и как не доказывал, что может полностью исключить подобные диверсионные атаки - врет. В нынешних условиях это невозможно исполнить на 100%.
Это не значит, что не имеет смысла контролировать персонал и не оснастить арсеналы средствами ПВО, но говорит о том, что сам арсенал должен быть устроен таким образом, чтобы не провоцировать противника на нанесения таких обидных ударов. И главное, на данном этапе следует исходить из того, что так или иначе, противник может совершить диверсионную атаку и его действия могут привести к детонации части боеприпасов.
И вот тут становится очень интересно. За 26 лет независимости, наши склады имеют хранилища тяжелых боеприпасов под открытым небом. Хотя даже дилетанту понятно, что все это добро должно быть укрыто в бетонных погребах, разнесенных между собой на безопасное расстояние. Это обеспечит сохранность всего хранилища, даже в случае детонации боеприпасов в одном погребе. Как следует из доступных отчетов, основная часть боеприпасов, на пострадавшей базе, как раз и хранилась в бетонных казематах, а потому - не пострадала. Но почему же все боеприпасы не были спрятаны под землю?
И тут выясняется, что средства на обустройства подземных хранилищ, вообще не выделялись за все время существования ВСУ. Эти работы начались только в время нынешней войны, а потому - просто не хватило денег создать адекватные условия хранения боеприпасов. Что характерно, самая оголтелая критика руководства ВСУ сейчас несется от тех сил, в состав которых входят лица, обязанные выделять средства на постройку хранилищ, строить и прятать это добро, еще 10 лет назад.
В общем, мы сделали собственные выводы о том, что как произошло и о том, кто и как на это отреагировал. Особенно это касается тех, чья реакция оказалась идентичной реакции нашего противника. Это - несмываемый маркер. Каждый же может сделать собственные выводы, с учетом изложенного выше
антиколорадос
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как здорово жить в придуманном мире и бороться с несуществующим врагом . на которого при случае можно списать собственное раздолбайство
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