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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кабмин (10594) субсидия (345) отопительный сезон (90)

 Правительство разъяснило схему назначения субсидий на новый отопительный сезон

субсидия

Субсидию пересчитают, если изменятся доходы.

На новый отопительный сезон 2017/18 гг. - с 1 октября 2017 - при расчете размера субсидии будут учтены доходы за I и II квартал 2017 года, а на неотапливаемый период - с 1 мая 2018 - по III и IV квартал 2017 года. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Это объективно. Потому, гражданин, например, весь прошлый год работал и получал высокую заработную плату. В этом году по тем или иным причинам уволился с работы и нуждается в помощи в оплате коммуналки по объективным причинам. Социально несправедливо считать его прошлогодние доходы, когда он мог самостоятельно оплачивать счета за тепло, электроэнергию и воду. Поэтому Правительство пошло навстречу таким людям, адаптируя их социальное положение до даты назначения субсидии", - сказано в сообщении.

Кроме того, в мае-июне этого года возникли задержки с переназначением субсидий на летний период, так фискальная служба не смогла вовремя предоставить информацию о доходах граждан за I квартал этого года. Особенно заметно это было в больших городах. Правительство учло и этот аргумент.

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Правительство разъяснило схему назначения субсидий на новый отопительный сезон.

Так как с 2018 г. будет действовать формула Роттердам ++++++++++++, то субсидии снизятся в три раза, а тарифы на отопление повысятся в пять раз...
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гыгы))) готовятся к "повышению" пенсий, чтоб меньше субсидий начислять)
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От "ласк" и "забот" государства толька хреновей становитца....
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