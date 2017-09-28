 Суд над Януковичем: доказательства обвинения. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

продолжает вести текстовую онлайн-трансляцию этого процесса. Стенограмму прошлого заседания читайте

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В экспертизе говорится, что на видео действительно Янукович.

Выводы экспертов озвучивает судья Девятко: "В высказывании Януковича есть утверждение, а не оценочные суждения. Эксперты делают вывод, что Янукович не читает с подсказчиков, иногда импровизирует.

Прокурор Крым: "Этим документом подтверждается, что высказывание Януковича о написании письма Путину - факт, а все другое - оценочные суждения".

Адвокат говорит, что ему Мешечек (предыдущий бесплатный адвокат Януковича - ред.) показывал ходатайства, там были эти фамилии, и поэтому он их быстро проверил: "Если бы было много времени, я бы подготовил ходатайство о вызове этих экспертов!"

Судья Девятко: "Будете ли вы подавать ходатайство о вызове эксперта, который проводил психологическую экспертизу?"

Герасько: "Я не имею на данный момент ни профессионального, ни морального права подавать ходатайства, пока не согласую свою правовую позицию с клиентом".

"Все ответы были осознаны, без признаков давления на обвиняемого", - говорит Крым.

Адвокат Герасько просит присоединить акт о невозможности использовать данное доказательство, потому что он не успел ознакомиться с данным доказательством до судебного заседания.

"Хочу сказать, что я на скорую руку проверил фамилии экспертов - их еще до вчера не было в списке экспертов на сайте Минюста, однако вчера они все четверо появились!" - говорит Герасько.

Во время ответа Янукович осознает, что говорит и что совершает и высказывает уверенность в том, что говорит. Он осознает последствия подобного обращения к Путину, говорится в выводах экспертизы.

Адвокат Герасько говорит, что не может высказываться, потому что у него не было времени для ознакомления с материалами дела.

Следующим доказательством прокуроры предлагают изучить результаты судебно-психологической экспертизы, которая была проведена в Киевском институте судебных экспертиз (на экспертизу отправлялся только что изученный судом диск с интервью Януковича от 02.04.2014).

Диск запускают.

На вопрос Януковичу, одобряет ли он присоединение Крыма к России, он сказал: "Как я, как президент страны, могу к этому относиться, когда разваливается страна? Все ,что произошло с Крымом это заслуга нынешних правителей Украины, это их радикальная позиция по отношению к русскому языку, по отношению к тем территориям, которые населены русскоговорящим населением. Попытка диктовать им как нужно жить привела к тому, что люди, проживающие на этой территории, выступили с протестами. Эта форма протеста вылилась в референдум. Только националисты со своими радикальными подходами в тех условиях, которые были в Украине, способны были достичь такого результата - разделения страны".

В нем Янукович объясняет, почему обратился к Путины с просьбой ввести войска: "Я об этом сказал и попросил не случайно, потому что разгул бандитизма, националистов, имеющие корни фашистские, допускать нельзя. И на это нужно было среагировать намного раньше".

Еще раз пересматривают этот же фрагмент, но который взят уже с титрами канала RT (до этого были титры НТВ).

Прокурор и адвокат осматривают диск.

Адвокат говорит, что не может исследовать доказательства, потому что не ознакомился с материалами дела.

"Я заходил по ссылкам, которые указаны в протоколах, и там нет этих видео. Копия - не является доказательством, суд должен изучить оригиналы", - говорит Герасько.

Судья спрашивает, может ли он указать, какой номер на диске.

Адвокат отказывается, так как считает, что права защиты нарушены тем, что ей не дали возможность ознакомиться со всеми материалами дела.

Судья Девятко объясняет, что суд будет считать уважительной причиной для переноса билеты либо командировочные документы.

Он предоставляет протокол осмотра и диск с интервью Януковича, который был предметом экспертной оценки (р ечь идет о диске, который пытались заслушать на прошлом судебном заседании).

Прокурор Крым пытался что-то сказать, но адвокат Герасько попросил разрешить ему сделать одно неотложное ходатайство: напомнил, что он подал в Центр бесплатной правовой помощи заявление на предоставление ему денег на поездку в Ростов к Януковичу

"Кроме того, я совершил другие действия, которые я сейчас не хочу оглашать, по поводу осведомления определенных органов о выезде за границу, поскольку я раньше имел доступ к государственной тайне, а сейчас не имею", - сказал Герасько.

"Прошу перенести судебное заседание, чтобы я мог поехать и провести конфиденциальное свидание, согласовать позицию и мы могли бы проводить дальнейшее заседание", - добавляет он.

Прокурор Кравченко говорит,что это уже третье подобное ходатайство и судом уже были приняты решения.

"Мы против перенесения суда, но не против свидания адвоката с Януковичем", - Кравченко.

Судьи, посовещавшись на месте решили - отказать в переносе, поскольку, по мнению судей, было достаточно времени.

Зашли судьи Константин Васалатий, Владислав Девятко и Максим Титов.

В зале суда уже присутствуют адвокат Виктора Януковича Максим Герасько, прокуроры Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко и Максим Крым, а также представители СМИ.

Ранее Янукович объявил, что

якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был

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. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева

. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене

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, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича к Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям,

. Также Сергеев отметил: "

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21 сентября на 10-ом заседании по делу беглого экс-Президента Януковича

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