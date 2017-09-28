 Суд над Януковичем: доказательства обвинения. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

17:52 Суд объявляет перерыв в заседании до 10 утра 5 октября.
17:48 Просматривают вечерний выпуск ТСН за 28 февраля 2014 года.
Журналист Жигалов сообщает, что по собственной информации в Крым летят военные самолеты и сообщает о передвижениях российской техники по полуострову.
17:44 Запускают еще один выпуск ТСН.
Тут также рассказывают о том, как российские военные захватывали админздания в Крыму и аэропорт.
В эфире журналисты сообщают о входе российской техники и военных.
17:33 Судья ставит следующий выпуск от 27 февраля.
В этот день парламент Крыма отправил в отставку председателя Анатолия Могилева и якобы проголосовал за проведение так называемого "референдума", на котором якобы "избрали" Аксенова.
Также в выпуске говорится, что Янукович "нашелся" в России и заявил о скорой пресс-конференции.
17:23 Пересмотрели несколько сюжетов, судья спрашивает, хватит ли, ведь пересмотрели видео, которое просили прокуроры.
Адвокат говорит, что считает, что вообще нельзя исследовать доказательства, но если уж смотреть, то полностью.
Судья напоминает, что прокуроры ему передали диски.
Он говорит, что диски те и диски, которые в суде, отличаются по нумерации. Соответственно он не может их сравнить и исследовать.
Прокурор Кравченко заявляет, что это неправда: "Лично я передал 7 дисков с подробным описанием того, что и где находится".
Показывают в суде расписку, адвокат подтверждает, но говорит: "Это не значит, что я изучил видео".
17:11 Адвокат говорит, что у него не было возможности посмотреть все видео, поэтому просит посмотреть все видео.
Судья говорит, что нет смысла смотреть весь часовой выпуск.
"Ваше ходатайство удовлетворено. Давайте попробуем пойти по вашей логике и смотреть полностью", - говорит судья Девятко.
Запускают видео.
17:05 Судья говорит, что закончили исследование этого диска и протокола осмотра.
Следующими прокуроры просят осмотреть выпуски ТСН.
"Данные журналисты снимали все события в Крыму, максимально освещали их", - говорит прокурор Кравченко.
В протоколе описывается, что следователь искал эти видео в Youtube по запросу "ТСН", отмечает судья.
16:58 Запускают очередной ролик о блокпостах сепаратистов на дорогах в оккупированном Крыму.
Прокурор говорит, что этим видео также подтверждается факт блокирования автопутей.
16:52 Ставят очередной видеосюжет.
И еще один.
Смотрят видео телеканала ТСН.
Прокурор говорит, что подтверждается факт блокирования автопутей и видео датировано 28 февраля.
16:33 Продолжают просмотр доказательств обвинения.
Прокурор Кравченко говорит, что это сюжет о блокировании перешейка и на видео видно военные РФ и их обмундирование, оружие и техника.
16:23 Далее ставят видео с красноречивым названием "Никогда не сдавайся".
В этом сюжете, в частности, говорится, что приехали и российские военные охранять блокпост.
Российские военные дают интервью человеку, который называет себя журналистом.
"Мы вас поддержим, не переживайте", - говорит военнослужащий РФ с автоматом в руках, который стоит на блокпосту в Украине.
Прокурор Кравченко говорит, что на видео видно, что дорога блокируется российскими военными вместе с букетом, и видна российская военная техника.
16:16 Смотрят следующее видео.
В данном сюжете зафиксирован момент блокирования части - военным предлагают сдаться.
Прокурор Кравченко: "На видео зафиксировано блокирование блокпоста "Чонгар". И видны одинаковые элементы одежды. Уверен, что это переодетые российские военные".
16:08 Перерыв окончен.
Прокуроры просят поставить видео, которое свидетельствует о блокировании военнослужащими РФ.
Прокурор Кравченко: "На этом видео зафиксировано совместное блокирование российскими военными и людьми, которые представляются крымским "Беркутом".
16:05 Адвокат Герасько отказывается отвечать на вопросы журналистов.
"Сегодня исследовали видео без участия защиты. Видео смонтировано с саундтреками, оно смонтировано", - добавил Герасько.
15:50 В заседании объявлен 15-минутный перерыв.
15:45 Смотрят видео под названием "Российские ПБРК "Бастион" прибыли в Крым".
"Зафиксирован незаконный въезд российской техники на территорию военного украинского аэродрома после захвата", - говорит Кравченко.
На следующем видео украинский журналист общается с военнослужащими РФ.
"Ведем охранение, чтоб не было террористических актов. Я не могу ответить на ваши вопросы", - говорит человек в форме. - "Тут законы Крыма".
Журналисты замечают, что это Украина и тут действуют законы Украины.
"Мы тут ничего не нарушаем", - говорит военный и запрещает снимать.
Он поясняет, что стоят для предотвращения террористических актов, а также признает, что он российский военнослужащий.
15:38 Просмотр продолжается.
15:34 По просьбе прокуроров включают еще одно видео.
После каждого показанного фрагмента прокурор Кравченко объясняет, что это видео доказывает незаконное пребывание российских войск на территории Украины.
При просмотре ролика "Колонна бронетехники спецназа ГРУ в Севастополе", прокурор Кравченко отмечает: "Прошу обратить внимание - данное подразделение будет зафиксировано при блокировании военной части".
15:30 Еще одно видео называется "ГАИшники остановили под Симферополем российские БТРы".
15:21 Смотрят сюжет под названием "Армянск 16.03 русские стягивают пушки, около 20-30 орудий".
Включают ролик, на котором запечатлены российские боевые вертолеты.
15:15 Продолжается просмотр видеодоказательств.
Прокурор поясняет, что на этом видео зафиксировано блокирование автодороги.
В следующем видео видно, как через Керчь проходит колонна военной техники.
Проигрывают очередной видеосюжет.
В комментарии к видео говорится: "В Крым через Керченскую паромную переправу доставлен зенитно-ракетный дивизион С-300 в составе 4-х батарей. С ним прибыла инженерная техника - 4 танковых тягача, подвижные дизель-генераторы, автоцистерны и 4 автомобиля УАЗ. Около 6 вечера эшелон прибыл в село Гвардейское".
15:02 Смотрят видеоролик под названием "Россия везет ракеты для защиты Крыма от нацистов".
"На данном видео зафиксировано движение большой колонны российской техники, которая везет ракеты для зенитно-ракетного комплекса", - комментирует Кравченко.
"Также на этом видео зафиксировано незаконное передвижение российской техники", - говорит Кравченко.
14:58 Смотрят очередное видео.
Прокурор Кравченко: "Мы увидели подтверждение вторжения РФ на территорию Украины".
Прокурор Кравченко просит выключать звук на видеороликах, сделанных при помощи регистраторов.
Судья Девятко говорит, что не могут выключить звук, хотят видеть его полностью: "Мы понимаем, что могут быть нецензурные слова, но нам нужно исследовать полностью".
14:51 Продолжают смотреть видеодоказательства.
В пояснении к видео говорится, что это "по трассе Краснодар-Новороссийск в сторону украинской границы движется огромная колонна российской бронетехники".
Смотрят еще один ролик.
"Видео с регистратора, снятое 8 марта 2014 года. На видео видно движение по трассе Севастополя большой колонны российской военной техники", - комментирует Кравченко.
"В дальнейшем было установлено, что данные подразделения принимали участие в блокировании и захвате военных частей", - добавляет прокурор.
14:44 Смотрят еще одно видео.
Прокурор Кравченко: "Именно эти подразделения ВС РФ были зафиксированы во время блокирования транспортных сетей и военных частей".
14:40 Далее смотрят еще одно видео под названием "Крым. Марш вежливых людей", снятое на регистратор, на котором зафиксировано передвижение российской военной техники по полуострову.
"Это видео опубликовано 8 марта, на нем зафиксировано передвижение российской военной техники без разрешения украинской стороны. Снято неизвестным пользователем", - говорит прокурор Кравченко.
Следующим пересматривают видео "Крым. Тигры на дороге", снятое пользователем Андреем Ковалевым.
"На данном видео - очередное доказательство нарушение российским войсками договоров и международного права", - отмечает Кравченко.
14:28 Смотрят следующее видео.
За ним - еще одно.
На этом видео также запечатлено передвижение российской техники по АРК.
"На данном видео зафиксирован разворот военной инспекции Украины российскими военнослужащими", - говорит прокурор Кравченко. - "А также то, что российские военные нарушают договоры с Украиной".
14:24 Затем смотрят видео от 13.03.2014, на котором зафиксировано передвижение военной техники.
На видео запечатлена военная техника с опознавательными знаками ВС РФ.
Голос за кадром спрашивает у российских военных, срочники они или контрактники. Они говорят, что контрактники.
Голос за кадром на украинском языке отвечает на телефонный звонок: "Они остановились около Бахчисарая".
Кравченко: "Это незаконная стоянка и перемещение российских БТР, ролик снят 28 февраля 2014 года под Бахчисараем. Военнослужащие РФ начали запланированную оккупацию нашей территории".
14:14 Судья Девятко говорит, что сейчас пересмотрят видео, которое предоставляют прокуроры, а потом могут дать его на просмотр адвокату, если будет такая необходимость.
Смотрят видео.
Прокурор Кравченко: "Это видео было снято 6 марта в Севастополе. На нем зафиксированы полеты двух российских военных вертолетов".
14:08 Адвокат Герасько: "Я с уважением отношусь к прокурорам, к судьям, лишь хочу, чтобы этот судебный процесс был законным. Мы сегодня достаточно исследовали доказательств, думаю ,что на этом хватит. Дайте мне возможность ознакомиться с материалами дела".
"Суд может предложить вам такой вариант, если вы действительно поедете и встретитесь со своим подзащитным, предоставите документы, которые подтверждают ваши растраты, вы можете их подать, суд рассмотрит и примет решение о компенсации вам этих денег", - говорит судья Девятко.
А касательно ходатайства о переносе, судьи в очередной раз говорят, что у адвоката было достаточно времени на ознакомление с делом.
14:05 Обвинение просит посмотреть ряд видеозаписей.
Адвокат Януковича отмечает, что раньше ему не говорили что будут ознакамливаться с 37 томом: "Прошу сделать перерыв, я не знал, что сегодня будут исследовать 37 том, прокуратура мне не сообщала. можем поднять видеозаписи".
Судья Девятко: "А что изменилось с момента обеденного перерыва, до этого вы говорили, что и все другие тома не видели?"
Герасько: "Мне нужно подготовиться, сообщите мне тома, которые будут рассматриваться".
Прокурор Кравченко: "Во-первых, сторона обвинения и не должна сообщать, какие доказательства будут рассматривать. Мы предоставили 19 томов. Я вас, адвоката, предупреждаю, мы будем на дальнейших заседаниях рассматривать 19 томов. Мы не обязаны! А то, что раньше предупреждали, просто шли на встречу адвокату, который затягивает процесс!"
14:01 Суд продолжился.
Прокурор Кравченко предоставляет новое доказательство, "которые доказывает ведение агрессивной войны на территории Крыма военными РФ и действий, направленных на оккупацию".
12:17 Сторона обвинения просит перейти к доказательствам совершения действий Януковичем.
Адвокат протестует, потому что не ознакомлен с делом.
Судьи объявляют перерыв до 14:00.
12:15 Прокурор Кравченко просит рассмотреть почерковедческую экспертизу.
В этой экспертизе утверждают, что Янукович собственноручно подписывал заявление об отказе от государственной охраны.
12:10 Далее предоставляется постановление ВР о том, что Янукович самоустранился от исполнения обязанностей Президента Украины, а также копию постановления и протокол осмотра сайта Верховной Рады.
Также предоставляются фотографии Януковича из Администрации Президента, по которым в том числе позже проводили экспертизы в этом уголовном деле.
Далее показывают письмо от министра внутренних дел Авакова на имя прокуратуры с оригиналом расписки Януковича, в которой он отказывается от государственной охраны, а также рапорт от представителя госохраны о том, что 23 февраля 2014 года Янукович планировал посетить Крым.
"23 февраля в 23:50 поступило сообщение об отмене, поскольку Янукович отказался от госохраны", - говорится в документе.
Прокурор Крым отмечает, что ранее были заявления о том, что якобы Януковичу что-то угрожает. Однако, подчеркивает прокурор, Янукович сам отказался от госохраны.
"Чувствовал полную безопасность", - делает вывод прокурор Крым.
11:59 Следующая справка - ответ и запрос в МВД о судимости и справки из наркологических и психиатрических центров.
Судья зачитывает: "Янукович Виктор Федорович - не судимый. На учете у врача-нарколога не состоит. Не состоит на учете у врача-психиатра".
11:56 Сторона обвинения показывает документы из личного дела Януковича из Верховной Рады. Там содержатся документы об образовании, ученых степенях, автобиография и так далее.
Прокурор просит обратить внимание на трудовую биографию.
Судья зачитывает места работы обвиняемого.
11:48 Далее прокурор предоставляет для изучения личное дело Януковича, которое вытребовали в Верховной раде Украины. И здесь просит обратить внимание на присяги, которые он дважды давал как народный депутат Украины.
11:45 Прокурор Кравченко предоставляет следующее доказательство - справку из Миграционной службы о том, что Янукович не обращался с просьбой лишить его гражданства.
Он также предоставляет справки о том, что Янукович был оглашен с 01.03.2014 года в розыск и о том, что В.Ф. Янукович не судим.
Также прокуратура предоставляет документы о том, что Янукович был избран Президентом Украины.
11:40 На следующий документ прокурор просит обратить внимание - это документ из Конституционного суда о том, что Виктор Янукович присягнул на верность народу Украины.
Текст присяги, которую подписал Янукович, зачитывает судья Девятко.
Прокурор Кравченко: "Даже присяга не остановила Януковича от пособничества агрессору, который оккупировал часть нашей страны".
Адвокат Герасько просит сделать замечание: "Прокурор должен давать доказательства, а не давать оценку. Оценку должен давать суд. Я хочу, чтобы прокуроры приобщали эти листочки, с которых они читают политические прокламации!"
Прокурор Крым напоминает адвокату, что он должен ссылаться на КПК, а не просто заявлять о "прокламациях" и добавляет, что судебный процесс проходит в рамках состязательности.
11:35 Следующее доказательство - документ о том, что Виктор Янукович получал дипломатический паспорт еще во времена, когда он был главой Донецкой областной государственной администрации.
Следующий документ - копия паспорта Януковича и справка о присвоении ему идентификационного кода.
Затем изучаются различные ответы от госорганов о личных документах Виктора Януковича: документы о получении паспортов, регистрации брака, свидетельств о рождении детей и так далее.
11:30 Адвокат говорит, что прочитал ответ Миграционной службы, но считает, что невозможно продолжать, потому что он не ознакомился со всем делом и не согласовал позицию с подзащитным.
"Иначе это будет профанация и уголовное преступление! Я не могу так выполнять свои обязанности! Суд не предоставил мне достаточно времени!" - говорит Герасько.
Судья Девятко в очередной раз напоминает, что времени было достаточно для ознакомления с делом. И что ни раз и прокуратура, и суд сообщали, какие именно тома будут исследоваться. И что материалы реальные содержатся начиная с 32 тома, а до этого - материалы подготовительного судебного заседания, которые уже были изучены.
11:28 Судья Девятко предлагает исследовать ответ Миграционной службы, в котором говорится, где и когда был выдан паспорт Януковичу.
Адвокат говорит, что ему нужно время на прочтение этого документа.
"Там немного!", - говорит судья Девятко и распорядитель приносит бумагу адвокату.
Прокурор Кравченко напоминает, что еще 21 сентября адвокату сообщили, какие именно тома будут исследователь.
"Это попытка ввести общество в заблуждение!" - говорит Кравченко.
"Сейчас прокурор сообщил неправдивую информацию!", - парирует Герасько и сообщает, что обращался к Кравченко и спрашивал, какие тома будут исследовать, однако прокурор отказался говорить.
11:24 Адвокат подает ходатайство: "Я не видел этих документов, но я знаю, что нужно, чтобы оглашался каждый документ. Прошу, чтобы прокурор оглашал полностью каждый документ, чтоб я их услышал!"
Судья Девятко просит, чтобы адвокат следовал профессиональной этике и напоминает, что он делал фотокопии каждого документа, который есть в 52 томах.
"Я не понимаю, как вы делали фотокопии, но не видели этих бумаг!" - говорит Девятко.
Герасько говорит, что просто не успел: "Янукович такой же мой клиент, как и все остальные! Я не могу забыть какого-то несчастного бездомного и заниматься только делом Януковича!"
Судья в очередной раз заявляет, что у адвоката было достаточно времени на ознакомление с делом.
11:18 Далее суд изучает протоколы осмотра документов: протокол о подозрении, их копии.
Затем рассматривают различные процессуальные документы - о выделении отдельного дела, об объединении дел, о формировании группы прокуроров и так далее.
Исследуют ответ Миграционной службы Украины, в котором говорится, что Виктор Федорович Янукович, уроженец города Енакиево Донецкой области согласно паспорту от 2003 года является гражданином Украины.
11:15 Прокурор Крым подчеркивает, что высказывания Януковича были направлены на нарушение территориальной целостности. Также он подчеркивает ,что Янукович в этих высказываниях хотел очернить власть, показать таковой, которая развязала войну и плохо относится к украинцам, живущим в Крыму и на Донбассе. И пропагандирует идеи федерализации и гражданской войны. Прокурор Крым перечитывает выводы экспертов.
"Это доказывает факт пособничества!" - говорит Крым.
Адвокат заявляет, что диски с записями из Youtube не являются оригинальными: "Мы не можем быть уверены, что эти копии не смонтированы!"
Герасько говорит, что оригиналами считал бы видео, предоставленные каналами, например.
11:08 Прокурор просит исследовать еще одну экспертизу - семантическую.
В выводе экспертов говорится, что цель высказываний Януковича - выставить новую власть пособниками фашизма, участниками переворота, крайними националистами и так далее.
Также говорится, что он пытается противопоставить власть народу. Сознательно употребляет эмоционально-окрашенную негативную лексику, пытается воздействовать на украинцев.
По мнению экспертов, в высказываниях отсутствуют призывы к нарушению территориальной целостности государства и дискриминационные высказывания.
10:59 Крым предоставляет новое доказательство - выводы аудио-видео экспертизы.
В экспертизе говорится, что на видео действительно Янукович.
10:53 Исследуются те же фрагменты интервью, которые сегодня были показаны в суде.
Выводы экспертов озвучивает судья Девятко: "В высказывании Януковича есть утверждение, а не оценочные суждения. Эксперты делают вывод, что Янукович не читает с подсказчиков, иногда импровизирует.
Прокурор Крым: "Этим документом подтверждается, что высказывание Януковича о написании письма Путину - факт, а все другое - оценочные суждения".
10:48 Акт Герасько присоединяют к делу, несмотря на возражение прокуроров.
Приступают к изучению дальнейших выводов экспертизы - судебно-лингвистической.
10:44 Судья замечает, что своими словами адвокат подтвердил, что все же успел ознакомиться с делом.
Адвокат говорит, что ему Мешечек (предыдущий бесплатный адвокат Януковича - ред.) показывал ходатайства, там были эти фамилии, и поэтому он их быстро проверил: "Если бы было много времени, я бы подготовил ходатайство о вызове этих экспертов!"
Судья Девятко: "Будете ли вы подавать ходатайство о вызове эксперта, который проводил психологическую экспертизу?"
Герасько: "Я не имею на данный момент ни профессионального, ни морального права подавать ходатайства, пока не согласую свою правовую позицию с клиентом".
10:40 Прокурор Крым подчеркивает, что Янукович самостоятельно говорил эти слова, на него никто не оказывал давление.
"Все ответы были осознаны, без признаков давления на обвиняемого", - говорит Крым.
Адвокат Герасько просит присоединить акт о невозможности использовать данное доказательство, потому что он не успел ознакомиться с данным доказательством до судебного заседания.
"Хочу сказать, что я на скорую руку проверил фамилии экспертов - их еще до вчера не было в списке экспертов на сайте Минюста, однако вчера они все четверо появились!" - говорит Герасько.
10:37 Подчеркнутая непринужденность, неконтролируемая улыбчивость, сарказм, веселость, умеренная ехидность, демонстративные улыбки, скептичность, циничность, - таким словами эксперт характеризует поведение Януковича во время интервью.
"Признаков оказания на него психологического воздействий со стороны других людей нет", - заключают эксперты.
10:34 Результат экспертизы оглашает судья Девятко: "Процесс дачи им ответа имеет особенности".
Во время ответа Янукович осознает, что говорит и что совершает и высказывает уверенность в том, что говорит. Он осознает последствия подобного обращения к Путину, говорится в выводах экспертизы.
"Выраженная осмысленность, уверенность и осознание действий", - так охарактеризовала эксперт высказывания Януковича о том, почему он обратился к Путину с просьбой ввести войска.
10:28 Еще несколько раз прослушивают в суде этот фрагмент интервью. Прокурор Крым объясняет, что именно эти видео исследовали эксперты.
"Сторона обвинения изъяла ряд видеозаписей. На каждом этом видео обвиняемый подтверждает, что обращался к президенту Российской Федерации и продолжает высказывать тезисы российской пропаганды о госперевороте", - говорит Крым.
Адвокат Герасько говорит, что не может высказываться, потому что у него не было времени для ознакомления с материалами дела.
Следующим доказательством прокуроры предлагают изучить результаты судебно-психологической экспертизы, которая была проведена в Киевском институте судебных экспертиз (на экспертизу отправлялся только что изученный судом диск с интервью Януковича от 02.04.2014).
10:19 Диск запускают.
На вопрос Януковичу, одобряет ли он присоединение Крыма к России, он сказал: "Как я, как президент страны, могу к этому относиться, когда разваливается страна? Все ,что произошло с Крымом это заслуга нынешних правителей Украины, это их радикальная позиция по отношению к русскому языку, по отношению к тем территориям, которые населены русскоговорящим населением. Попытка диктовать им как нужно жить привела к тому, что люди, проживающие на этой территории, выступили с протестами. Эта форма протеста вылилась в референдум. Только националисты со своими радикальными подходами в тех условиях, которые были в Украине, способны были достичь такого результата - разделения страны".
Загружают еще одно видео.
В нем Янукович объясняет, почему обратился к Путины с просьбой ввести войска: "Я об этом сказал и попросил не случайно, потому что разгул бандитизма, националистов, имеющие корни фашистские, допускать нельзя. И на это нужно было среагировать намного раньше".
Еще раз пересматривают этот же фрагмент, но который взят уже с титрами канала RT (до этого были титры НТВ).
Пересматривают этот же кусок интервью от 02.04.2014 только уже с титрами телеканала "Дождь".
10:11 Прокурор и адвокат осматривают диск.
Адвокат говорит, что не может исследовать доказательства, потому что не ознакомился с материалами дела.
"Я заходил по ссылкам, которые указаны в протоколах, и там нет этих видео. Копия - не является доказательством, суд должен изучить оригиналы", - говорит Герасько.
Судья спрашивает, может ли он указать, какой номер на диске.
Адвокат отказывается, так как считает, что права защиты нарушены тем, что ей не дали возможность ознакомиться со всеми материалами дела.
10:09 Судья Девятко объясняет, что суд будет считать уважительной причиной для переноса билеты либо командировочные документы.
Он предоставляет протокол осмотра и диск с интервью Януковича, который был предметом экспертной оценки (р ечь идет о диске, который пытались заслушать на прошлом судебном заседании).
10:06 Прокурор Крым пытался что-то сказать, но адвокат Герасько попросил разрешить ему сделать одно неотложное ходатайство: напомнил, что он подал в Центр бесплатной правовой помощи заявление на предоставление ему денег на поездку в Ростов к Януковичу
"Кроме того, я совершил другие действия, которые я сейчас не хочу оглашать, по поводу осведомления определенных органов о выезде за границу, поскольку я раньше имел доступ к государственной тайне, а сейчас не имею", - сказал Герасько.
"Прошу перенести судебное заседание, чтобы я мог поехать и провести конфиденциальное свидание, согласовать позицию и мы могли бы проводить дальнейшее заседание", - добавляет он.
Прокурор Кравченко говорит,что это уже третье подобное ходатайство и судом уже были приняты решения.
"Мы против перенесения суда, но не против свидания адвоката с Януковичем", - Кравченко.
Судьи, посовещавшись на месте решили - отказать в переносе, поскольку, по мнению судей, было достаточно времени.
10:00 Зашли судьи Константин Васалатий, Владислав Девятко и Максим Титов.
09:58 В зале суда уже присутствуют адвокат Виктора Януковича Максим Герасько, прокуроры Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко и Максим Крым, а также представители СМИ.
Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.
Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита: "Позиция предыдущих адвокатов правовая и правильная". Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько.
На 7-ом заседании суда 15 августа был допрошен экс-постпред Украины при ООН Юрий Сергеев, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича к Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям, письмо Януковича к Путину было не только зачитано в ООН: Россия дала ему официальный статус. Также Сергеев отметил: "Подпись Януковича была под письмом к Путину о введении российских войск в Украину".
21 сентября на 10-ом заседании по делу беглого экс-Президента Януковича суд начал рассматривать доказательства стороны обвинения.
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неужели дотянут до того времени, шо рядом на скамье с пёдорычем и петя окажется ?
однако, хитрО задумано
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Так вони зробили з творцем Холокосту, так роблять і зараз. Чим ми гірші?
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А ми - зрадники. Пращури нас прокляли до того часу, поки не згадаємо...
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А цього без САМОГО НАРОДУ не станеться. Нація сама повинна вирішити, як далі жити, по москальські, чи в ладу з ЗАКОНОМ...
Народний надзвичайний трибунал Румунії, 25 грудня 1989 року, виніс смертний вирок радянським узурпаторам Чаушеску.
Страта узурпаторів відбулась військовими, десантниками, що були трибуналом відібрані з сотень добровольців.
Відповідно до вироку, страта відбулась невідкладно. На території військової частини в місті Тирговиште, біля стіни солдатської вбиральні.
https://www.youtube.com/watch?v=-T3m5LrKNSw
.......
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Токо мы чуть забудем об этом пидарасе, так нет! Нам обязательно про его напомнят, шобы своих ныне живущих в Украине хряков и упырей отмазать и отбелить.
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