 Суд над Януковичем: доказательства обвинения. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

вел текстовую онлайн-трансляцию этого процесса. Стенограмму прошлого заседания читайте

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Тут также рассказывают о том, как российские военные захватывали админздания в Крыму и аэропорт.

В этот день парламент Крыма отправил в отставку председателя Анатолия Могилева и якобы проголосовал за проведение так называемого "референдума", на котором якобы "избрали" Аксенова.

Адвокат говорит, что считает, что вообще нельзя исследовать доказательства, но если уж смотреть, то полностью.

Судья напоминает, что прокуроры ему передали диски.

Он говорит, что диски те и диски, которые в суде, отличаются по нумерации. Соответственно он не может их сравнить и исследовать.

Прокурор Кравченко заявляет, что это неправда: "Лично я передал 7 дисков с подробным описанием того, что и где находится".

Показывают в суде расписку, адвокат подтверждает, но говорит: "Это не значит, что я изучил видео".

В данном сюжете зафиксирован момент блокирования части - военным предлагают сдаться.

Прокурор Кравченко: "На видео зафиксировано блокирование блокпоста "Чонгар". И видны одинаковые элементы одежды. Уверен, что это переодетые российские военные".

17:52 Суд объявляет перерыв в заседании до 10 утра 5 октября. 17:48 Просматривают вечерний выпуск ТСН за 28 февраля 2014 года.Журналист Жигалов сообщает, что по собственной информации в Крым летят военные самолеты и сообщает о передвижениях российской техники по полуострову. 17:44 Запускают еще один выпуск ТСН.В эфире журналисты сообщают о входе российской техники и военных. 17:33 Судья ставит следующий выпуск от 27 февраля.Также в выпуске говорится, что Янукович "нашелся" в России и заявил о скорой пресс-конференции. 17:23 Пересмотрели несколько сюжетов, судья спрашивает, хватит ли, ведь пересмотрели видео, которое просили прокуроры. 17:11 Адвокат говорит, что у него не было возможности посмотреть все видео, поэтому просит посмотреть все видео.Судья говорит, что нет смысла смотреть весь часовой выпуск."Ваше ходатайство удовлетворено. Давайте попробуем пойти по вашей логике и смотреть полностью", - говорит судья Девятко.Запускают видео. 17:05 Судья говорит, что закончили исследование этого диска и протокола осмотра.Следующими прокуроры просят осмотреть выпуски ТСН."Данные журналисты снимали все события в Крыму, максимально освещали их", - говорит прокурор Кравченко.В протоколе описывается, что следователь искал эти видео в Youtube по запросу "ТСН", отмечает судья. 16:58 Запускают очередной ролик о блокпостах сепаратистов на дорогах в оккупированном Крыму.Прокурор говорит, что этим видео также подтверждается факт блокирования автопутей. 16:52 Ставят очередной видеосюжет.И еще один.Смотрят видео телеканала ТСН.Прокурор говорит, что подтверждается факт блокирования автопутей и видео датировано 28 февраля. 16:33 Продолжают просмотр доказательств обвинения.Прокурор Кравченко говорит, что это сюжет о блокировании перешейка и на видео видно военные РФ и их обмундирование, оружие и техника. 16:23 Далее ставят видео с красноречивым названием "Никогда не сдавайся".В этом сюжете, в частности, говорится, что приехали и российские военные охранять блокпост.Российские военные дают интервью человеку, который называет себя журналистом."Мы вас поддержим, не переживайте", - говорит военнослужащий РФ с автоматом в руках, который стоит на блокпосту в Украине.Прокурор Кравченко говорит, что на видео видно, что дорога блокируется российскими военными вместе с букетом, и видна российская военная техника. 16:16 Смотрят следующее видео. 16:08 Перерыв окончен.Прокуроры просят поставить видео, которое свидетельствует о блокировании военнослужащими РФ.Прокурор Кравченко: "На этом видео зафиксировано совместное блокирование российскими военными и людьми, которые представляются крымским "Беркутом". 16:05 Адвокат Герасько отказывается отвечать на вопросы журналистов.

"Ведем охранение, чтоб не было террористических актов. Я не могу ответить на ваши вопросы", - говорит человек в форме. - "Тут законы Крыма".

Журналисты замечают, что это Украина и тут действуют законы Украины.

"Мы тут ничего не нарушаем", - говорит военный и запрещает снимать.





Он поясняет, что стоят для предотвращения террористических актов, а также признает, что он российский военнослужащий.

Прокурор поясняет, что на этом видео зафиксировано блокирование автодороги.

В следующем видео видно, как через Керчь проходит колонна военной техники.

Прокурор Кравченко просит выключать звук на видеороликах, сделанных при помощи регистраторов.

Судья Девятко говорит, что не могут выключить звук, хотят видеть его полностью: "Мы понимаем, что могут быть нецензурные слова, но нам нужно исследовать полностью".

"Видео с регистратора, снятое 8 марта 2014 года. На видео видно движение по трассе Севастополя большой колонны российской военной техники", - комментирует Кравченко.

"В дальнейшем было установлено, что данные подразделения принимали участие в блокировании и захвате военных частей", - добавляет прокурор.

"Это видео опубликовано 8 марта, на нем зафиксировано передвижение российской военной техники без разрешения украинской стороны. Снято неизвестным пользователем", - говорит прокурор Кравченко.

На этом видео также запечатлено передвижение российской техники по АРК.

"На данном видео зафиксирован разворот военной инспекции Украины российскими военнослужащими", - говорит прокурор Кравченко. - "А также то, что российские военные нарушают договоры с Украиной".

"Сейчас перерыв, дайте мне возможность отдохнуть. Я не могу комментировать, пока не согласую позицию с подзащитным", - говорит он."Сегодня исследовали видео без участия защиты. Видео смонтировано с саундтреками, оно смонтировано", - добавил Герасько. 15:50 В заседании объявлен 15-минутный перерыв. 15:45 Смотрят видео под названием "Российские ПБРК "Бастион" прибыли в Крым"."Зафиксирован незаконный въезд российской техники на территорию военного украинского аэродрома после захвата", - говорит Кравченко.На следующем видео украинский журналист общается с военнослужащими РФ. 15:38 Просмотр продолжается. 15:34 По просьбе прокуроров включают еще одно видео.После каждого показанного фрагмента прокурор Кравченко объясняет, что это видео доказывает незаконное пребывание российских войск на территории Украины.При просмотре ролика "Колонна бронетехники спецназа ГРУ в Севастополе", прокурор Кравченко отмечает: "Прошу обратить внимание - данное подразделение будет зафиксировано при блокировании военной части". 15:30 Еще одно видео называется "ГАИшники остановили под Симферополем российские БТРы". 15:21 Смотрят сюжет под названием "Армянск 16.03 русские стягивают пушки, около 20-30 орудий".Включают ролик, на котором запечатлены российские боевые вертолеты. 15:15 Продолжается просмотр видеодоказательств.Проигрывают очередной видеосюжет.В комментарии к видео говорится: "В Крым через Керченскую паромную переправу доставлен зенитно-ракетный дивизион С-300 в составе 4-х батарей. С ним прибыла инженерная техника - 4 танковых тягача, подвижные дизель-генераторы, автоцистерны и 4 автомобиля УАЗ. Около 6 вечера эшелон прибыл в село Гвардейское". 15:02 Смотрят видеоролик под названием "Россия везет ракеты для защиты Крыма от нацистов"."На данном видео зафиксировано движение большой колонны российской техники, которая везет ракеты для зенитно-ракетного комплекса", - комментирует Кравченко."Также на этом видео зафиксировано незаконное передвижение российской техники", - говорит Кравченко. 14:58 Смотрят очередное видео.Прокурор Кравченко: "Мы увидели подтверждение вторжения РФ на территорию Украины". 14:51 Продолжают смотреть видеодоказательства.В пояснении к видео говорится, что это "по трассе Краснодар-Новороссийск в сторону украинской границы движется огромная колонна российской бронетехники".Смотрят еще один ролик. 14:44 Смотрят еще одно видео.Прокурор Кравченко: "Именно эти подразделения ВС РФ были зафиксированы во время блокирования транспортных сетей и военных частей". 14:40 Далее смотрят еще одно видео под названием "Крым. Марш вежливых людей", снятое на регистратор, на котором зафиксировано передвижение российской военной техники по полуострову.Следующим пересматривают видео "Крым. Тигры на дороге", снятое пользователем Андреем Ковалевым."На данном видео - очередное доказательство нарушение российским войсками договоров и международного права", - отмечает Кравченко. 14:28 Смотрят следующее видео.За ним - еще одно. 14:24 Затем смотрят видео от 13.03.2014, на котором зафиксировано передвижение военной техники.На видео запечатлена военная техника с опознавательными знаками ВС РФ.Голос за кадром спрашивает у российских военных, срочники они или контрактники. Они говорят, что контрактники.Голос за кадром на украинском языке отвечает на телефонный звонок: "Они остановились около Бахчисарая".Кравченко: "Это незаконная стоянка и перемещение российских БТР, ролик снят 28 февраля 2014 года под Бахчисараем. Военнослужащие РФ начали запланированную оккупацию нашей территории". 14:14 Судья Девятко говорит, что сейчас пересмотрят видео, которое предоставляют прокуроры, а потом могут дать его на просмотр адвокату, если будет такая необходимость.Смотрят видео.

Прокурор Кравченко: "Это видео было снято 6 марта в Севастополе. На нем зафиксированы полеты двух российских военных вертолетов".

"Суд может предложить вам такой вариант, если вы действительно поедете и встретитесь со своим подзащитным, предоставите документы, которые подтверждают ваши растраты, вы можете их подать, суд рассмотрит и примет решение о компенсации вам этих денег", - говорит судья Девятко.





А касательно ходатайства о переносе, судьи в очередной раз говорят, что у адвоката было достаточно времени на ознакомление с делом.

Судья Девятко: "А что изменилось с момента обеденного перерыва, до этого вы говорили, что и все другие тома не видели?"

Герасько: "Мне нужно подготовиться, сообщите мне тома, которые будут рассматриваться".

Адвокат протестует, потому что не ознакомлен с делом.

Судьи объявляют перерыв до 14:00.

Также предоставляются фотографии Януковича из Администрации Президента, по которым в том числе позже проводили экспертизы в этом уголовном деле.

Далее показывают письмо от министра внутренних дел Авакова на имя прокуратуры с оригиналом расписки Януковича, в которой он отказывается от государственной охраны, а также рапорт от представителя госохраны о том, что 23 февраля 2014 года Янукович планировал посетить Крым.

"23 февраля в 23:50 поступило сообщение об отмене, поскольку Янукович отказался от госохраны", - говорится в документе.

Прокурор Крым отмечает, что ранее были заявления о том, что якобы Януковичу что-то угрожает. Однако, подчеркивает прокурор, Янукович сам отказался от госохраны.

"Чувствовал полную безопасность", - делает вывод прокурор Крым.

Судья зачитывает: "Янукович Виктор Федорович - не судимый. На учете у врача-нарколога не состоит. Не состоит на учете у врача-психиатра".

Прокурор просит обратить внимание на трудовую биографию.

Судья зачитывает места работы обвиняемого.

Он также предоставляет справки о том, что Янукович был оглашен с 01.03.2014 года в розыск и о том, что В.Ф. Янукович не судим.

Текст присяги, которую подписал Янукович, зачитывает судья Девятко.

Прокурор Кравченко: "Даже присяга не остановила Януковича от пособничества агрессору, который оккупировал часть нашей страны".

Адвокат Герасько просит сделать замечание: "Прокурор должен давать доказательства, а не давать оценку. Оценку должен давать суд. Я хочу, чтобы прокуроры приобщали эти листочки, с которых они читают политические прокламации!"

Прокурор Крым напоминает адвокату, что он должен ссылаться на КПК, а не просто заявлять о "прокламациях" и добавляет, что судебный процесс проходит в рамках состязательности.

Следующий документ - копия паспорта Януковича и справка о присвоении ему идентификационного кода.

Затем изучаются различные ответы от госорганов о личных документах Виктора Януковича: документы о получении паспортов, регистрации брака, свидетельств о рождении детей и так далее.





"Иначе это будет профанация и уголовное преступление! Я не могу так выполнять свои обязанности! Суд не предоставил мне достаточно времени!" - говорит Герасько.





Судья Девятко в очередной раз напоминает, что времени было достаточно для ознакомления с делом. И что ни раз и прокуратура, и суд сообщали, какие именно тома будут исследоваться. И что материалы реальные содержатся начиная с 32 тома, а до этого - материалы подготовительного судебного заседания, которые уже были изучены.

Адвокат говорит, что ему нужно время на прочтение этого документа.

"Там немного!", - говорит судья Девятко и распорядитель приносит бумагу адвокату.

Прокурор Кравченко напоминает, что еще 21 сентября адвокату сообщили, какие именно тома будут исследователь.

"Это попытка ввести общество в заблуждение!" - говорит Кравченко.

"Сейчас прокурор сообщил неправдивую информацию!", - парирует Герасько и сообщает, что обращался к Кравченко и спрашивал, какие тома будут исследовать, однако прокурор отказался говорить.

Судья Девятко просит, чтобы адвокат следовал профессиональной этике и напоминает, что он делал фотокопии каждого документа, который есть в 52 томах.

"Я не понимаю, как вы делали фотокопии, но не видели этих бумаг!" - говорит Девятко.

Герасько говорит, что просто не успел: "Янукович такой же мой клиент, как и все остальные! Я не могу забыть какого-то несчастного бездомного и заниматься только делом Януковича!"

Судья в очередной раз заявляет, что у адвоката было достаточно времени на ознакомление с делом.





"Это доказывает факт пособничества!" - говорит Крым.





Адвокат заявляет, что диски с записями из Youtube не являются оригинальными: "Мы не можем быть уверены, что эти копии не смонтированы!"

Герасько говорит, что оригиналами считал бы видео, предоставленные каналами, например.

В экспертизе говорится, что на видео действительно Янукович.

Выводы экспертов озвучивает судья Девятко: "В высказывании Януковича есть утверждение, а не оценочные суждения. Эксперты делают вывод, что Янукович не читает с подсказчиков, иногда импровизирует.

Прокурор Крым: "Этим документом подтверждается, что высказывание Януковича о написании письма Путину - факт, а все другое - оценочные суждения".

Адвокат говорит, что ему Мешечек (предыдущий бесплатный адвокат Януковича - ред.) показывал ходатайства, там были эти фамилии, и поэтому он их быстро проверил: "Если бы было много времени, я бы подготовил ходатайство о вызове этих экспертов!"

Судья Девятко: "Будете ли вы подавать ходатайство о вызове эксперта, который проводил психологическую экспертизу?"

Герасько: "Я не имею на данный момент ни профессионального, ни морального права подавать ходатайства, пока не согласую свою правовую позицию с клиентом".

"Все ответы были осознаны, без признаков давления на обвиняемого", - говорит Крым.

Адвокат Герасько просит присоединить акт о невозможности использовать данное доказательство, потому что он не успел ознакомиться с данным доказательством до судебного заседания.

"Хочу сказать, что я на скорую руку проверил фамилии экспертов - их еще до вчера не было в списке экспертов на сайте Минюста, однако вчера они все четверо появились!" - говорит Герасько.

Во время ответа Янукович осознает, что говорит и что совершает и высказывает уверенность в том, что говорит. Он осознает последствия подобного обращения к Путину, говорится в выводах экспертизы.

Адвокат Герасько говорит, что не может высказываться, потому что у него не было времени для ознакомления с материалами дела.

Следующим доказательством прокуроры предлагают изучить результаты судебно-психологической экспертизы, которая была проведена в Киевском институте судебных экспертиз (на экспертизу отправлялся только что изученный судом диск с интервью Януковича от 02.04.2014).

Диск запускают.

На вопрос Януковичу, одобряет ли он присоединение Крыма к России, он сказал: "Как я, как президент страны, могу к этому относиться, когда разваливается страна? Все ,что произошло с Крымом это заслуга нынешних правителей Украины, это их радикальная позиция по отношению к русскому языку, по отношению к тем территориям, которые населены русскоговорящим населением. Попытка диктовать им как нужно жить привела к тому, что люди, проживающие на этой территории, выступили с протестами. Эта форма протеста вылилась в референдум. Только националисты со своими радикальными подходами в тех условиях, которые были в Украине, способны были достичь такого результата - разделения страны".

В нем Янукович объясняет, почему обратился к Путины с просьбой ввести войска: "Я об этом сказал и попросил не случайно, потому что разгул бандитизма, националистов, имеющие корни фашистские, допускать нельзя. И на это нужно было среагировать намного раньше".

Еще раз пересматривают этот же фрагмент, но который взят уже с титрами канала RT (до этого были титры НТВ).

Прокурор и адвокат осматривают диск.

Адвокат говорит, что не может исследовать доказательства, потому что не ознакомился с материалами дела.

"Я заходил по ссылкам, которые указаны в протоколах, и там нет этих видео. Копия - не является доказательством, суд должен изучить оригиналы", - говорит Герасько.

Судья спрашивает, может ли он указать, какой номер на диске.

Адвокат отказывается, так как считает, что права защиты нарушены тем, что ей не дали возможность ознакомиться со всеми материалами дела.

Судья Девятко объясняет, что суд будет считать уважительной причиной для переноса билеты либо командировочные документы.

Он предоставляет протокол осмотра и диск с интервью Януковича, который был предметом экспертной оценки (р ечь идет о диске, который пытались заслушать на прошлом судебном заседании).

Прокурор Крым пытался что-то сказать, но адвокат Герасько попросил разрешить ему сделать одно неотложное ходатайство: напомнил, что он подал в Центр бесплатной правовой помощи заявление на предоставление ему денег на поездку в Ростов к Януковичу

"Кроме того, я совершил другие действия, которые я сейчас не хочу оглашать, по поводу осведомления определенных органов о выезде за границу, поскольку я раньше имел доступ к государственной тайне, а сейчас не имею", - сказал Герасько.

"Прошу перенести судебное заседание, чтобы я мог поехать и провести конфиденциальное свидание, согласовать позицию и мы могли бы проводить дальнейшее заседание", - добавляет он.

Прокурор Кравченко говорит,что это уже третье подобное ходатайство и судом уже были приняты решения.

"Мы против перенесения суда, но не против свидания адвоката с Януковичем", - Кравченко.

Судьи, посовещавшись на месте решили - отказать в переносе, поскольку, по мнению судей, было достаточно времени.

Зашли судьи Константин Васалатий, Владислав Девятко и Максим Титов.

В зале суда уже присутствуют адвокат Виктора Януковича Максим Герасько, прокуроры Главной военной прокуратуры Украины Руслан Кравченко и Максим Крым, а также представители СМИ.

Ранее Янукович объявил, что

якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был

.

. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева

. 21 августа региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене

.

На

, который присутствовал на заседании Совбеза ООН 3 марта 2014 года, где постпред РФ при ООН Виталий Чуркин показал фотокопию письма Януковича к Путину с просьбой ввести войска в Украину. По его показаниям,

. Также Сергеев отметил: "

".

21 сентября на 10-ом заседании по делу беглого экс-Президента Януковича

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