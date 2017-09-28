 На складах под Калиновкой еще продолжается тление боеприпасов, началось разминирование 5-км зоны, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"По ситуации в Калиновке. На складах еще продолжается тление боеприпасов, взрывы практически прекратились", - написал он.
По словам Гройсмана, ситуация под контролем: идет воздушная разведка с целью дальнейшего применения самолетов для локализации очагов возгораний, пиротехники начинают разминировать 5-километровую зону, люди возвращаются в дальние деревни. И самое главное - в места сбора помощи жители привезли огромное количество пищи, средств гигиены, одеял и множества других, столь необходимых эвакуированным людям вещей.
"Украинцы в очередной раз доказывают: какие бы диверсии не устраивал враг, какая бы беда не происходила, ничто не способно преодолеть силу настоящего украинского духа!", - резюмировал премьер.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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вот про гниение государства слышал
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#Калинівка бачить карикатурист Олексій Кустовський
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От вони й нехай ліквідують наслідки.
А ми оцінимо їх фах. По факту.
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