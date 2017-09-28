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Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины, Происшествия
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 На складах под Калиновкой еще продолжается тление боеприпасов, началось разминирование 5-км зоны, - Гройсман

гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что взрывы боеприпасов на артиллерийских складах в Калиновке практически прекратились, началось разминирование 5-км зоны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"По ситуации в Калиновке. На складах еще продолжается тление боеприпасов, взрывы практически прекратились", - написал он.

По словам Гройсмана, ситуация под контролем: идет воздушная разведка с целью дальнейшего применения самолетов для локализации очагов возгораний, пиротехники начинают разминировать 5-километровую зону, люди возвращаются в дальние деревни. И самое главное - в места сбора помощи жители привезли огромное количество пищи, средств гигиены, одеял и множества других, столь необходимых эвакуированным людям вещей.

"Украинцы в очередной раз доказывают: какие бы диверсии не устраивал враг, какая бы беда не происходила, ничто не способно преодолеть силу настоящего украинского духа!", - резюмировал премьер.

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На складах под Калиновкой еще продолжается тление боеприпасов, началось разминирование 5-км зоны, - Гройсман 01

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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первый раз слышу про "тление" боеприпасов...
вот про гниение государства слышал
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Оно думает, что если рожу нахлобучило - то серьезнее смотрится? клоун мля
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Пиппппец! Грося ввел новый термин в теорию ВВ.... "тлеющий тротил"...это вам не хухры мухры...
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Грося, премьер? А шо это в раше склады не горят? Может там премьера министр обороны и глава ФСБ Боятся?
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"Серьезное лицо - еще не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением.."
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Ось так ситуацію навколо #Калинівка бачить карикатурист Олексій Кустовський

На складах под Калиновкой еще продолжается тление боеприпасов, началось разминирование 5-км зоны, - Гройсман - Цензор.НЕТ 2976
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Скільки у нас вже хенералів?... Тисячу архістратіг вже набрав?

От вони й нехай ліквідують наслідки.
А ми оцінимо їх фах. По факту.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа складах под Калиновкой еще продолжается тление боеприпасов, началось разминирование 5-км зоны, - Гройсман
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