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Все про:Порошенко (13938) Президент (4497) указ (268) ЧП (296) реформы (2858)

 Вступила в силу концепция реформирования и системы развития управления государством в условиях ЧП

указ

Президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 сентября 2017 года "О Концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Так, указом утверждена концепция реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.

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"Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил разработанный Министерством обороны и поданный Кабинетом Министров Украины на рассмотрение главе государства проект концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период", - отмечено в сообщении.

Кабинету Министров поручено обеспечить реализацию положений концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.

Правительство должно также ежегодно, до 1 февраля, информировать о состоянии реализации концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.
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СБУ в расследовании «дела» о полетах Наливайченко и Медведчука вышла на .. Петра Порошенко.
Об этом написал на своей странице в Фейсбук Станислав Речинский, известный журналист-расследователь, в прошлом - руководитель пресс-службы СБУ.
"Как и следовало ожидать, СБУ в расследовании «дела» о полетах Наливайченко и Медведчука вышла на .. Петра Порошенко. Вчера бывший старший помощник заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина, а ныне начальник Главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук в течение 4-х часов допрашивал Виктора Медведчука. Медведчук на большинство вопросов ответов не дал, ссылаясь на статью Конституции Украины. Однако заявил, что с Наливайченко никуда и никогда не летал. А также заявил, что все его поездки в Россию были осуществлены по указанию Президента Украины Петра Порошенко. Чего и следовало ожидать. Ведь не думаете же вы, что Медведчук все это время занимается контактами с руководством РФ без согласия Президента Украины? В таком случае он бы не являлся полноценным Президентом. По идее, следующим шагом СБУ должен был бы стать допрос Петра Порошенко на предмет того, когда и какие именно задачи ставил Порошенко своему неформальному министру иностранных дел Виктору Медведчуку" - пишет журналист.
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провластные элиты готовят Турчинова в президенты
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Кстати это было бы здорово. За Турчинова я бы голосовал - это не саак гнилой, и не люля предательница.
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зря губу раскатал за то что сегодня происходит в стране он тоже несет ответственность не меньше чем Порошенко и Полторак если ты еще на 5 лет хочеш оставить все как есть сейчас то голосуй за него - и еще усвой что Саакашвили не может балатироватся в президенты на следующих выборах почитай Конституцию а потом будеш умничать
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так как есть не будет. это будет крах украины как понятия. у него нет мозга вовсе. даже меньше чем у барыги.
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что значит Украина как понятие? что это? Украина очень древняя страна народ и госсударство и насного старше всех ее соседей ей тысячи лет
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Так Турчинов же ето Юлькина правая рука, как и Кулявлоба и еще несколько десятков сегодняшних чиновников занимающих самые высокие должностя.
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да вот как раз куля в лоб и Турчинов разошлись с Юлькой и присоединились к Гройсману и Порошенко они понимали заранее что она будет в опозиции к действующему президенту они как кот и собака еще со времен пчеловода
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Что это блять сейчас я увидел ёбаные страусы с трёдневной памятью или боты которые форсят пастыря позывной куринная жопка
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Не знаю, но, как по мне, Турчинов во всем этом серпентарии больше всего похож на более-менее адекватного человека.
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абсолютное, хрестоматийное ничтожество. ничтожнее ничтожества. крым сдал даже не почесался. трибунал по нём плачет. трибунал линча ещё лучше
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Крым с Донбассом были сданы когда в белобрысое чмо которое сидело много лет спикером Рады и прикрывалось зонтиком летели яйца а окончательно здали когда Янукович принял присягу президента ты слишком много на Турчинова взваливаеш это не он подписывал Харьковские соглашения
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Турчинов точно такой же представитель старой "элиты" как и Порошенко, только со второго эшалона.
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невжись, воруют не потому, что жрать нечего, а потому, что природа такая.
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После почти четырёх лет войны и после уничтожения почти всех складов оружия порох рождает такие указы?! А до этого шо делали?
Гавнокомандующий бля...
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позвольте исправить вашу ошибку - гОвнокомандующий.
а ещё правильнее - лайнокомандующий
но можно и по вашему - гаМнокоандующий (по-селянски)
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"в условиях чрезвычайного положения и в особый период"
А у нас оголошений надзвичайний стан?
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если надзвичайний стан то не поторгуеш с патрнерами - это не выгодно
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Как может реформироваться то чего не существует. Для начала надо создать концепцию действия государства при ЧП(кстати само определение ЧП формально, если например первое лицо наступило на кучу дерьма это ЧП?).
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Концепция следующая
В случае ЧП:
1. Попытаться разбудить барина (после вчерашнего).
2. Попытаться собрать челядь, гулявшую у барина вчера и заснувшую в самых неожиданных местах.
3. Сделать барину и челяди гемодиализ.
4. Собрать тех, кто таки смог продрать после этого глаза и хотя бы что-то невнятно бормотать, на "кабинет".
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Поговорим за дефолт? В России отменяют кредитование регионов

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель
Среда , 27 сентября 2017, 17:04
Российские СМИ, так любящие рассказывать о дефолте в Украине, почем-то забывают упомянуть, что с 2018 года почти половина субъектов РФ окажется в категории дефолтных.



Ещё одна, весьма позитивная новость, на фоне улучшения экономического климата в России, посредством благотворного влияния санкций, пришла из ареала гибридного государства. Дело в том, что правительство РФ, неожиданно для многих, с 2018 года прекращает льготное кредитование регионов, на которое ранее было потрачено более 1,2 триллионов рублей. Причина? Ну, как бы вы и сами знаете - денег нет!
Ранее регионы неплохо вставали с колен благодаря совершенно необременительному кредитованию, со ставкой всего 0,1%! Однако, в столице решили, что суровые времена требуют суровых решений и раскидываться миллиардами налево и направо нынче не с руки.
Экономика должна быть экономной - это верно, но вот ведь дела, значительная часть регионов выживала именно благодаря этим кредитам и массового падежа в периферии не происходило в 2015-2016 гг именно благодаря такой финансовой поддержке от государства. Речь идёт, ни много ни мало, а о 36 субъектах, расходы в которых превышают доходы почти на 30%, при этом, значительная часть этих расходов идёт на погашение долгов, за счёт набора новых!
Замкнутый круг, который со следующего года будет ещё больше усугублен эффективными действиями топ-менеджеров правительства РФ. А подобные замкнутые процессы, расчета за долги, через привлечение новых, являются одними из признаков надвигающегося дефолта.
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Бовдур порошенко тільки папір своїми указами переводить.
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такое впечатление, что это выписка из диагноза душевнобольного...
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Порошенко и его кадры проблему будут решать как обычно: нужно попросить деньги у Запада на охрану военных складов от проникновения лосей по стандартам НАТО
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