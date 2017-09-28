 Вступила в силу концепция реформирования и системы развития управления государством в условиях ЧП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Так, указом утверждена концепция реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.
Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова.
"Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил разработанный Министерством обороны и поданный Кабинетом Министров Украины на рассмотрение главе государства проект концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период", - отмечено в сообщении.
Кабинету Министров поручено обеспечить реализацию положений концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.
Правительство должно также ежегодно, до 1 февраля, информировать о состоянии реализации концепции реформирования и дальнейшего развития системы управления государством в условиях чрезвычайного положения и в особый период.
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Об этом написал на своей странице в Фейсбук Станислав Речинский, известный журналист-расследователь, в прошлом - руководитель пресс-службы СБУ.
"Как и следовало ожидать, СБУ в расследовании «дела» о полетах Наливайченко и Медведчука вышла на .. Петра Порошенко. Вчера бывший старший помощник заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина, а ныне начальник Главного следственного управления СБУ Григорий Остафийчук в течение 4-х часов допрашивал Виктора Медведчука. Медведчук на большинство вопросов ответов не дал, ссылаясь на статью Конституции Украины. Однако заявил, что с Наливайченко никуда и никогда не летал. А также заявил, что все его поездки в Россию были осуществлены по указанию Президента Украины Петра Порошенко. Чего и следовало ожидать. Ведь не думаете же вы, что Медведчук все это время занимается контактами с руководством РФ без согласия Президента Украины? В таком случае он бы не являлся полноценным Президентом. По идее, следующим шагом СБУ должен был бы стать допрос Петра Порошенко на предмет того, когда и какие именно задачи ставил Порошенко своему неформальному министру иностранных дел Виктору Медведчуку" - пишет журналист.
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Гавнокомандующий бля...
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а ещё правильнее - лайнокомандующий
но можно и по вашему - гаМнокоандующий (по-селянски)
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А у нас оголошений надзвичайний стан?
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В случае ЧП:
1. Попытаться разбудить барина (после вчерашнего).
2. Попытаться собрать челядь, гулявшую у барина вчера и заснувшую в самых неожиданных местах.
3. Сделать барину и челяди гемодиализ.
4. Собрать тех, кто таки смог продрать после этого глаза и хотя бы что-то невнятно бормотать, на "кабинет".
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Александр Коваленко, военно-политический обозреватель
Среда , 27 сентября 2017, 17:04
Российские СМИ, так любящие рассказывать о дефолте в Украине, почем-то забывают упомянуть, что с 2018 года почти половина субъектов РФ окажется в категории дефолтных.
Ещё одна, весьма позитивная новость, на фоне улучшения экономического климата в России, посредством благотворного влияния санкций, пришла из ареала гибридного государства. Дело в том, что правительство РФ, неожиданно для многих, с 2018 года прекращает льготное кредитование регионов, на которое ранее было потрачено более 1,2 триллионов рублей. Причина? Ну, как бы вы и сами знаете - денег нет!
Ранее регионы неплохо вставали с колен благодаря совершенно необременительному кредитованию, со ставкой всего 0,1%! Однако, в столице решили, что суровые времена требуют суровых решений и раскидываться миллиардами налево и направо нынче не с руки.
Экономика должна быть экономной - это верно, но вот ведь дела, значительная часть регионов выживала именно благодаря этим кредитам и массового падежа в периферии не происходило в 2015-2016 гг именно благодаря такой финансовой поддержке от государства. Речь идёт, ни много ни мало, а о 36 субъектах, расходы в которых превышают доходы почти на 30%, при этом, значительная часть этих расходов идёт на погашение долгов, за счёт набора новых!
Замкнутый круг, который со следующего года будет ещё больше усугублен эффективными действиями топ-менеджеров правительства РФ. А подобные замкнутые процессы, расчета за долги, через привлечение новых, являются одними из признаков надвигающегося дефолта.
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