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 Патриарх Филарет о пленненных украинских журналистах в РФ: "надо верить в свою правду, искренне молиться, и тогда Господь поможет"

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По его словам "с правдой всегда Бог".

Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет верит в то, что украинские журналисты Роман Сущенко и Николай Семена, которых удерживают в России, будут свободны, а "после страданий будет победа". По его словам, "надо верить в свою правду, искренне молиться, и тогда Господь поможет". Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Пусть молятся Богу, и Господь избавит их. Но искренне молятся, то они защищают правду, а с правдой всегда Бог", - сказал Филарет.

Он привел пример Второй мировой войны, когда, по его словам, сначала уже казалось, что Гитлер победил, но потом он себя застрелил и фашизм потерпел поражение.

"Да и сейчас, идет агрессия со стороны Москвы. Сколько она будет продолжаться, мы не знаем, как и не знали во время Второй мировой войны. Агрессор пока действует, пока сильный, но не всесилен. Есть силы, которые превосходят его, и каковы его победят. И в победе над агрессором будет играть большую роль сама Украина. Украина победит этого агрессора с помощью и Европы, и США, и это рука Божья будет действовать", - сказал патриарх.

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Подконтрольный Кремлю Железнодорожный районный суд Симферополя в пятницу, 22 сентября, огласил приговор журналисту Николаю Семене, ему назначено наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком в три года и запретом заниматься публичной деятельностью три года. Компьютер журналиста, согласно решению суда, конфискован.
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Добро має бути з кулаками, а не підставляти другу щоку.
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Як би ж то було так. Вони потрапили до рук Сатани.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПатриарх Филарет о пленненных украинских журналистах в РФ: "надо верить в свою правду, искренне молиться, и тогда Господь поможет"
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