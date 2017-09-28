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 Террористы утром обстреляли Марьинку и Жованку, в ход шли 122-мм минометы и стрелковое оружие. Есть раненый, - Жебривский

жебривский

Пророссийские наемники снова обстреливают населенные пункты.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Пророссийские наемники снова обстреливают населенные пункты. На этот раз - Жованку и Марьинку", - написал он.

Жебривский сообщил, что по словам председателя ВГА Зайцево Владимира Веселкина, в 7:20 во дворе собственного дома в Жованке получил пулевое ранение в ногу местный житель 1972 года рождения. Военнослужащие оказали ему первую неотложную помощь и военным транспортом везут в больницу в Бахмут. Веселкин отметил, что боевики продолжают обстреливать поселок из стрелкового оружия.

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Кроме того, глава ВГА в Донецкой области отметил, что под вражеский обстрел попала и Марьинка.

"По информации председателя Марьинской РГА Владимира Мороза, с начала этого периода уже зафиксировано три обстрела: около нуля часов боевики вели огонь из гранатометов, в 5 часов утра "подключили" тяжелые минометы калибром 122 мм - зафиксирован 21 выстрел. По предварительной информации, обстреливали позиции украинских военнослужащих в окрестностях поселка. А в 7:30 утра прилетела мина на улицу Прокофьева. Смотровая группа совместно с полицией сейчас обходят территорию. Информации о разрушениях и пострадавших в настоящее время не поступало", - написал Жебривский.

Террористы утром обстреляли Марьинку и Жованку, в ход шли 122-мм минометы и стрелковое оружие. Есть раненый, - Жебривский 01

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Цензор, уже даже Волкер всем объяснил, что называть их надо " оккупанты" .
Это цирк?
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Швидше незаконні збройні формування (НЗФ), а попросту бандити.
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А в остальном, прєкрасная маркіза, всьо хорошо, все хорошо. (с)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористы утром обстреляли Марьинку и Жованку, в ход шли 122-мм минометы и стрелковое оружие. Есть раненый, - Жебривский
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