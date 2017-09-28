 Террористы утром обстреляли Марьинку и Жованку, в ход шли 122-мм минометы и стрелковое оружие. Есть раненый, - Жебривский

Как информирует Цензор.НЕТ об этом на своей странице в Facebook написал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.
"Пророссийские наемники снова обстреливают населенные пункты. На этот раз - Жованку и Марьинку", - написал он.
Жебривский сообщил, что по словам председателя ВГА Зайцево Владимира Веселкина, в 7:20 во дворе собственного дома в Жованке получил пулевое ранение в ногу местный житель 1972 года рождения. Военнослужащие оказали ему первую неотложную помощь и военным транспортом везут в больницу в Бахмут. Веселкин отметил, что боевики продолжают обстреливать поселок из стрелкового оружия.
Кроме того, глава ВГА в Донецкой области отметил, что под вражеский обстрел попала и Марьинка.
"По информации председателя Марьинской РГА Владимира Мороза, с начала этого периода уже зафиксировано три обстрела: около нуля часов боевики вели огонь из гранатометов, в 5 часов утра "подключили" тяжелые минометы калибром 122 мм - зафиксирован 21 выстрел. По предварительной информации, обстреливали позиции украинских военнослужащих в окрестностях поселка. А в 7:30 утра прилетела мина на улицу Прокофьева. Смотровая группа совместно с полицией сейчас обходят территорию. Информации о разрушениях и пострадавших в настоящее время не поступало", - написал Жебривский.
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