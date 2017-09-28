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Все про:взрыв (4423) пожар (3713) эвакуация (461) ГСЧС (1441) Чечеткин (56) разминирование (220) Калиновка (82)

 Пожар на складе в Калиновке локализован. В ближайшие дни мы разминируем населенные пункты, - Чечеткин

чечеткин

Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин заявил, что пожар военных артскладов возле Калиновки удалось полностью локализовать.

Об этом сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин, докладывая Президенту, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.

"Пожар локализован. Мы не ожидаем дальнейшего распространения и сейчас мы ликвидируем последние очаги задымления", - сообщил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, который вернулся из Калиновки.

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Пожар на складе в Калиновке локализован. В ближайшие дни мы разминируем населенные пункты, - Чечеткин 01

По его словам, сейчас на месте чрезвычайного происшествия продолжают работать спасатели в круглосуточном режиме, также авиация, в случае необходимости возобновит свою работу.

Председатель ГСЧС отметил, что во время пожара и взрывов на военном арсенале вблизи Калиновки основное внимание было направлено на эвакуацию населения, пишет УНИАН.

По его словам, всего были эвакуированы более 30 тыс. человек. Сейчас в Калиновке сосредоточены 20 пиротехнических расчетов - около 100 человек личного состава и 40 единиц техники, которые уже приступили к разминированию территорий населенных пунктов. Также работают пиротехнические группы Вооруженных Сил Украины.

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"Думаю, в ближайшие дни мы разминируем населенные пункты, и население сможет вернуться к нормальным условиям жизнедеятельности", - отметил он.

Также по его словам будет организована помощь органам местной власти в проведении восстановительных работ.

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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Во как все у Барыги хорошо,все сгорело,а Чечеткин танцует Чечетку))Слава Барыге!!!!
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Наверное кого то всё таки посадят или отпуск на зиму пере=несут.
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точно. Даже не посмотрят что она уволилась еще месяц назад.
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А шо это военный прокурор язык в Ж спрятал и молчит?
Матиос, кого то надо в отставку за поджоги 4 складов?
Муженко или Грицака?
Томущо говорят, шо на таких складах порядок ШО МЫША НЕ ПРОБЕЖИТ. А мыша пробегает.
А в стране оккупанте склады почти не горят . Загадка ОДНАКА.
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София , Доброе утро ! Сейчас тебя порошенковци агентом путина назовутЬ.
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Аналізуючи катастрофічну ситуацію яка склалась в Україні зі складами боєприпасів в мене є одна досить цікава пропозиція - перенести всі ці арсенали в те місце де найбільше в Україні камер спостереження на один квадратний метр, де найбільше різного роду охорони на той же метр, де найбільше різних постів і спостережних пунктів, де найбільше "людей у цивільному" роблять вигляд що прогулюються по узбіччю траси, де орли Гелетея проводять найбільше часу, де "тітушки" завжди під рукою, де повно різного роду глушилок і засобів електронного захисту, куди в кінці кінців найбільше "вбухується" коштів і державних і крадених і так дальше. І таке місце довго шукати не треба, воно знаходиться зовсім близько біля Києва - це район Конча-Заспи і Козина. Ось туди і треба перенести всі ці склади і розмістити бажано по ближче до сімейного "гніздечка" офшоренка панамського і я даю 100% гарантію що до цих складів навіть горобець не зможе наблизитись не поміченим не те що якісь там диверсанти хуйла. Слава Україні!!!
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Локализован? Скажите ублюдки что все догорело что над землей было вот и вся ваша заслуга. За год Бляхер просрал боеприпасов больше чем нам МВФ надавал кредитов. И гланое за ето у нашей бандитской стране никого не посадят даже если поймают потому что у нас за хулиганство дают больше чем за терроризм. И главное ето только начало. Дальше кацапы и сепары будут проводить подрывы нефте-газохранилищ, мостов и коммуникаций. И все благодаря етой власти. Потому что у нас до сих пор с врагом как с торговым партнером, зато народ давят по всем фронтам.

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Есть осторожное мнение , шо звезда Шоколадного , неспеша покатилась к закату . Контроль утерян . События пошли вразнос . Предвыборная гонка уже началась . За два года до выборов
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Гонка действительно- началась. Вижу троих, которые этого и не скрывают: Яценюк, Рабинович, Ляшко. А последний так ролик крутит, предвыборный. Не хватает только номера, в бюллетене.
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Грося тоже с экранов не слазит,все ролики как на выборы,Винницкие держат его в запасе,как альтернативу Барыге,типа молодой перспективный реформатор.
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Об этом деятеле я даже не стал упоминать. Там- всё очевидно.
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подвиг одних всегда есть результат чьей-то некомпетентности, разгильдяйства и халатности. Когда уже вместо рапортов о героическом преодолении и проявленной при этом отваге войдут в моду просто добросовестное отношение к делу, верховенство профессионализма, здоровые амбиции и способность брать ответственность на себя?! Поймите наконец - это не подвиг, а бесконечное порывание собственного очка при устранении провалов укоренившейся практики "руководства страной" в авральном порядке и ручном режиме.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПожар на складе в Калиновке локализован. В ближайшие дни мы разминируем населенные пункты, - Чечеткин
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