 Пожар на складе в Калиновке локализован. В ближайшие дни мы разминируем населенные пункты, - Чечеткин

Об этом сообщил глава ГСЧС Николай Чечеткин, докладывая Президенту, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу АП.
"Пожар локализован. Мы не ожидаем дальнейшего распространения и сейчас мы ликвидируем последние очаги задымления", - сообщил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, который вернулся из Калиновки.
По его словам, сейчас на месте чрезвычайного происшествия продолжают работать спасатели в круглосуточном режиме, также авиация, в случае необходимости возобновит свою работу.
Председатель ГСЧС отметил, что во время пожара и взрывов на военном арсенале вблизи Калиновки основное внимание было направлено на эвакуацию населения, пишет УНИАН.
По его словам, всего были эвакуированы более 30 тыс. человек. Сейчас в Калиновке сосредоточены 20 пиротехнических расчетов - около 100 человек личного состава и 40 единиц техники, которые уже приступили к разминированию территорий населенных пунктов. Также работают пиротехнические группы Вооруженных Сил Украины.
"Думаю, в ближайшие дни мы разминируем населенные пункты, и население сможет вернуться к нормальным условиям жизнедеятельности", - отметил он.
Также по его словам будет организована помощь органам местной власти в проведении восстановительных работ.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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Матиос, кого то надо в отставку за поджоги 4 складов?
Муженко или Грицака?
Томущо говорят, шо на таких складах порядок ШО МЫША НЕ ПРОБЕЖИТ. А мыша пробегает.
А в стране оккупанте склады почти не горят . Загадка ОДНАКА.
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