 Центр психологической и физической реабилитации военнослужащих планируют создать на Львовщине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Планируемый центр предназначен для лечения военнослужащих, недавно вернувшихся из зоны проведения Антитеррористической операции.
"Программа предусматривает комплексный подход и будет включать как психологическую разгрузку, так и физкультурно-спортивные упражнения. Открыть такой центр планируют в составе учебно-спортивной базы зимних видов спорта "Тисовец" на Львовщине. Предполагается, что к проекту кроме военных специалистов также присоединятся и гражданские психологи-волонтеры", - говорится в сообщении управления.
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Цензор , а где фотки Тисовца?
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