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Все про:армия (8214) Львовщина (1659) Минобороны (5399) военнослужащие (4002) реабилитация (180)

 Центр психологической и физической реабилитации военнослужащих планируют создать на Львовщине

штаб ато

Во Львовской области проходит семинар, посвященный обсуждению пилотного проекта по созданию Центра психологической и физической реабилитации военнослужащих, сообщает управление по связям с общественностью Вооруженных сил Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Планируемый центр предназначен для лечения военнослужащих, недавно вернувшихся из зоны проведения Антитеррористической операции.

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"Программа предусматривает комплексный подход и будет включать как психологическую разгрузку, так и физкультурно-спортивные упражнения. Открыть такой центр планируют в составе учебно-спортивной базы зимних видов спорта "Тисовец" на Львовщине. Предполагается, что к проекту кроме военных специалистов также присоединятся и гражданские психологи-волонтеры", - говорится в сообщении управления.
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Может психологическую подготовку проводить перед отправкой на фронт?
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Тисовец- идеально подходит для этого. Сказочные виды и чистый воздух.
Цензор , а где фотки Тисовца?
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будут перековывать злых атошников в порохоботов... Нужно внимательно наблюдать, как бы этот центр не превратился в карательную психиатрию... - в совке такое было как мы все знаем...
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