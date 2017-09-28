 Государство потеряло в результате взрывов на складе в Калиновке боеприпасов на сумму около $800 млн по рыночным ценам, - нардеп Винник

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат от фракции "БПП", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, передает Цензор.НЕТ.
"Государство потеряло сегодня в результате взрывов боеприпасов на сумму около 800 миллионов долларов по рыночным ценам, даже если считать, что они не новые. При этом не имеет значения, взрывались танковые снаряды или боеприпасы к РСЗО", - сказал он.
"Власти считают успехом, что они эвакуируют население. Но они должны сделать все, чтобы такой причины не было", - отметил парламентарий.
Он считает, что боеприпасы было бы тяжелее уничтожить, если бы они даже были зарыты в "силосные ямы". Хранение снарядов под открытым небом очень упрощает работу диверсантов.
"В Калиновке было уничтожено большое количество боеприпасов с точки зрения стоимости. Нужно срочно строить новые подземные хранилища и хранить там боеприпасы", - добавил Винник.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
2033 80
Материалы по теме: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке
"Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп", - Порошенко на военном кабинете. ВИДЕО(234)
Командир воинской части в Калиновкe вторые сутки не отвечает на звонки журналистов, - "ТСН"(77)
Запрет на полеты над Калиновкой продлен до 1 октября, - Украэроцентр(10)
Начальник Генштаба Муженко должен понести ответственность за взрывы на складах боеприпасов, - нардеп Винник. ВИДЕО(108)
Чому нас вчить приклад "розкрутки" Олега Винника?(0)
Эвакуированные жители Калиновки сегодня смогут вернуться домой, - замсекретаря СНБО Коваль(44)
В Калиновке потушено 6 сооружений, загоревшихся из-за попадания боеприпасов, - ГСЧС(4)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
эээ...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Об этом пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своей статье.Источник: https://censor.net.ua/n457216
Ответить
Оцінка- не прорахунок.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
чудо бппэшное, говори прямо - Люди, мы спалили в очередной раз ВАШИ деньги! Работайте больше, платите податки, а мы пока "учиться" будем , как сказал вяликий пеця!
на палю скотов!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вот, товарищи, первый "уникум" отозвался, прячась за цифрами, ничтоже сумняшись)))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
- все так ловко на пальцах посчитал?
Находясь в Киеве и не видя результатов пожара...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
не для зверей писано
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Eispickel
Интересно, а как этот дилетант широкого профиля
- все так ловко на пальцах посчитал?
Находясь в Киеве и не видя результатов пожара...
Абсолютно согласен. Но у меня есть еще несколько вопросов:
1. Почему депутаты ВР отделяют себя от власти? А они кто?
2. Что именно сделал пан Винник для увеличения обороноспособности страны?
3. Как он голосовал за военный бюджет?
Вот еще для справок, ответ на тем, кто задает вопросы "почему ничего не делается"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ето уже и правда - за все рамки.
Ответить
Ответить
Ответить
А эти деньги попросту сжигают таким вот образом.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Посчитаем, состоятельные кроты?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Результатов комиссии нет, еще никто ничего не считал...
Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2035823866651245&id=100006709539652
Доброе утро, друзья.
Это было мною написано 4 Сентября. Что скажете?
..............
"Эмоции и истерики - это результат информационной накрутки и накачки.
То же самое мы будем наблюдать в Украине буквально через месяц. Общество доведут до состояния эмоционального экстаза. Состояния, когда отключается логика, здравый смысл, умение и способность слышать аргументы. Это очень недешевая кампания, но так будет. Я просто всех предупреждаю - мы это все увидим.
Хочу еще раз всех попросить - прежде, чем вы пишете гневный комментарий, подумайте - какую смысловую нагрузку он несет? Кроме эмоций?"
....................
Так вот.
Враг силен. Враг силен, как никто в мире, именно в гибридной войне. Спецоперация - медиаволна - диверсия - медиаволна.. И всё это на постоянном фоне в СМИ - "Не твоя война", "Враг не в Москве, а в Киеве", "Убивает недоверие", "Завтрак на границе", "Не всё так однозначно", "Тотальная мега-коррупция", "Убивают тарифы", "Ничего не меняется", "Запад устал от Украины", "Запад отвернулся", "Гражданская война", "Доллар по 8", "Пиар власти" и тд, и тд, и тд.
Вот и имеем эмоциональный экстаз. Когда логика - кому это выгодно? какова цель всего?- отключается.
Цель врага - сменить власть, которая ведет Украину в НАТО и ЕС. Привести к власти в Украине своего Додон(а) (..шу). Цель врага - заставить Украину капитулировать. Времени у врага очень мало. Согласно новому Закону США о санкциях - до 1 Февраля.
Что нужно делать, чтобы не сломаться? Чтобы выстоять?
Знаете как отмораживается организм в стрессовых критических ситуациях? Полный автомат.
Вот это то, что мы должны делать. Спокойно и холодно, без эмоций делать своё дело. Разговаривать шепотом (я лично так реагирую на крик), поддерживать друг друга, не реагировать на кликуш и провокаторов.
Повторю - враг силен.
Потеряем Украину - следующий шанс будет нескоро.
Спокойного дня всем.
Ответить
Ответить