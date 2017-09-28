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 Государство потеряло в результате взрывов на складе в Калиновке боеприпасов на сумму около $800 млн по рыночным ценам, - нардеп Винник

винник

Государство понесло убытки на сумму в 800 миллионов долларов в результате детонации боеприпасов на складах под Калиновкой в Винницкой области.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат от фракции "БПП", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, передает Цензор.НЕТ.

"Государство потеряло сегодня в результате взрывов боеприпасов на сумму около 800 миллионов долларов по рыночным ценам, даже если считать, что они не новые. При этом не имеет значения, взрывались танковые снаряды или боеприпасы к РСЗО", - сказал он.

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"Власти считают успехом, что они эвакуируют население. Но они должны сделать все, чтобы такой причины не было", - отметил парламентарий.

Он считает, что боеприпасы было бы тяжелее уничтожить, если бы они даже были зарыты в "силосные ямы". Хранение снарядов под открытым небом очень упрощает работу диверсантов.

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"В Калиновке было уничтожено большое количество боеприпасов с точки зрения стоимости. Нужно срочно строить новые подземные хранилища и хранить там боеприпасы", - добавил Винник.

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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лучше скажите а за чей счет этот салют? нет, и правда кто кроме народа за него заплатит?
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Салют в Калиновке был "за счёт" СССР, который затратил в своё время огромные средства на производство взорванных боеприпасов. В данном случае Украина выступила в роли молодого наследника, который спускает в карты и на кабаки родительские запасы. Не было бы у нас войны, можно было бы шутить на тему экономии затрат на утилизацию. Но сегодня - это подрыв обороноспособности государства.
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соглашусь. Насчет "рыночных цен" - это в смысле, если продавать заряды "налево"? И что, такой рынок налажен?
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Если Украине купить такое количество БК, то пришлось бы потратить...
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Ротердам++ тебе пример! Дюсельдорф+++ скоро начнется!
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Так это и есть продолжение безальтернативных реформ, это Калиновка +++.
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В очередных платежках за ЖКХ увидишь и на ценниках в магазинах и заправках.
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А ты опытный- получал уже платежки с доплатой за Крым, Луганду и Сирию?
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поки що з доплатой на утримання барижей влади
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ЗА газ и свет поставляемый на крысм потребители с Херсонщины уже четвертый год платят. Разве это новость?
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салют Гарик за счет наших родителей которые когда то жили в ссср
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Такую сумму Украина получает за 10 лет от растаможки б у авто !
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Значит повысят цену на растаможку б у авто
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Ховайтесь , граждане , эта шоколадная шобла , на нас распишет эту сумму . Следите за тарифами
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Государство потеряло 800 млн. долларов, а всякие рыго-соевые Свинарчуки-Пашинские заимели столько же денег...
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Ущерб, нанесенный вследствие детонации боеприпасов в Калиновке, на порядок меньше того, который был при аналогичном инциденте в Балаклее в марте.
Об этом пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своей статье.Источник: https://censor.net.ua/n457216
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Це оцінка пошкоджень майна громадян та державних будівель навколо складу- десь так воно і є, виходячи з фоторепортажу.
Оцінка- не прорахунок.
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бот! ну ты хоть иногда почитывай! "Напомню, что в марте в результате взрыва арсенала в Балаклее было уничтожено около 90% боеприпасов - все, что хранилось на земле. Также взорвалось одно бетонное хранилище. Уцелели только боеприпасы в бункерах. В отличие от катастрофы в Балаклее, на 48-м арсенале меры, предпринятые военными по рассредоточению боеприпасов и повышению живучести хранения, дали лучшие результаты и позволили многое спасти. В Калиновке уцелели не только все защищенные бункеры, но и большая часть открытых площадок хранения", - пишет онИсточник: https://censor.net.ua/n457216
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кто то из пацанов врет - винник или бутусов?? думаю - ОБА!
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подумаешь, тарифы поднимет соевый реформатор и всё вернет
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если Бутусов говорит, что урон в Калиновке на порядок меньше, чем в Балаклее, значит в Балаклее 8 лярдов что ле?
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Это значит, что количество дебилов-счетоводов-зрадопропало превышает количество думающих головой людей.
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вспомнилось как народ СМС слал на поддержку армии - бабушки от пенсии отрывали...
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"государство потеряло"... а что такое государство? откуда у него 800 млн.?
чудо бппэшное, говори прямо - Люди, мы спалили в очередной раз ВАШИ деньги! Работайте больше, платите податки, а мы пока "учиться" будем , как сказал вяликий пеця!
на палю скотов!
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ниче...вот парашенко с компанией "научатся" охранять склады - заживем...
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Интересно,а как бы при сталине было,если вот так рвануло?
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Ну если вспомнить, что сталин был дурной и за пару кг муки светил срок в лагерях, то за сгоревший склад в 800 млн рублей наверное расстреляли бы народный комиссариат обороны, всех родственников и однофамильцев в деревне.
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Когда неадекватный наркоман спалил хату, виноват конечно же хозяин хаты!
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Хозяин хаты виноват в том, что, зная о неадекватном наркомане, который уже 3 раза ему хату поджигал, продолжил раскладывать вокруг нее солому, спички (а вдруг наркоман свои забудет) и оставлять распахнутыми настежь ворота.
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зачем адекватный хозяин берет на квартиру неадекватного наркомана???
Вот, товарищи, первый "уникум" отозвался, прячась за цифрами, ничтоже сумняшись)))
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После того как полторушка озвучила,как "наказали" за предыдущие взрывы,следующие склады вопрос времени.Гавнокомандующий как обычно отморозился общими словами.Ждемс следующих салютов.Это как сказать диверсанты,добро пожаловать.
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И Луценко чтото молчит - может он в свадебное путешествие рванул ? На Мальдивы?
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А 25млн.гр.выделенных на эти склады учтены? Может надо дома,квартиры,дачи и автомобили генералов в пользу государства конфисковывать-тогда и взрывы прекратятся.
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Надо Грицака и Демчину в отставку. Они забыли для чего СБУ существует . А то только с бизнесменами воюют- диверсантов не ловят
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Интересно, а как этот дилетант широкого профиля
- все так ловко на пальцах посчитал?
Находясь в Киеве и не видя результатов пожара...
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У него на руках прайсы,по которым БПП продавало оружие с этого склада в Южный Судан.
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обичное мурло которое вспливйоть потом у ригов или у йульки - поколение молодих педерастов которие несут всякую дичь (я все таки надеюсь что оно после виборов умоется соплями с кровью)
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со скидкой на официальную брехню примерно 1млрд...
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то пеця за лярд зелени на коленях по всему миру ползает и готов миллионы гоев в залог под пенс.реформу кинуть, то, сцуко, лярд ба-бах себе на салюты... А потом так спокойно выходит какой-то патлатый винник и... "государство втратыло 800 млн...."
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Ты это не нам а шобла шоколадному расскажи они охренели от своей безнаказанности
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шо нам по этому случаю скажут работники минстэця? Ну? Кто готов отпонамарить?
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У этой страны с таким народом нет, ни европейского ни "светлого будущего", есть только нищенское и убогое существование.
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Этот рынок оружия, нелегальный, работал давно. Мне, тогда грузовому 2-му помощнику, предложено было некоей организацией, с громким названием "Фонд Национального Возрождения Украины", работать суперкарго(смотрящим) на линии Херсон - Хайфа. Зарплата- 1500 долларов. Тогда- деньги просто убойные. Я отказался, когда узнал, что груз- снаряды. Об этом сейчас можно писать. Весь этот Фонд- умер. Я- в прямом смысле этого слова. Кто- от несчастных случаев, кого-то иначе.
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и еще ета власть *бучая которая нас грабит на каждом шагу будет говорить на чем мне ездить и что покупать, а так же что Саакашвили не законно прорвал границу
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Вот тут пишут:

Eispickel

Интересно, а как этот дилетант широкого профиля
- все так ловко на пальцах посчитал?
Находясь в Киеве и не видя результатов пожара...

Абсолютно согласен. Но у меня есть еще несколько вопросов:
1. Почему депутаты ВР отделяют себя от власти? А они кто?
2. Что именно сделал пан Винник для увеличения обороноспособности страны?
3. Как он голосовал за военный бюджет?

Вот еще для справок, ответ на тем, кто задает вопросы "почему ничего не делается"
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а бирюков написал, что там мусор подлежащий утилизации взрывался
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Попросим кредит, поднимем стаж, урежем субсидии и наведем баланс.. ( хотя за 4 последних склада) Сватово , Балаклея, Новоянисоль, Винница я бы удержал с главнокомандующего, у него его миллиардов хватило бы на компенсацию и еще бы осталось на десяток складов)
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В России тоже недостачу аннулируют путем подрыва складов
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я бы не отпускал Саджана додмой пока он наших всех не отметелит...
ето уже и правда - за все рамки.
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вот теперь Украине точно не захотят давать оружие,если руководство ВСУ такое безалаберное,а Порошенко такой непонятливый в вопросе распределения на должности командования,отвечающего за сохранность.
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А потом будут говорить, что пенсионный стаж нужно поднять, потому, что денег не хватает, будут говорить, что на пенсии, на медицину не хватает и т.д.
А эти деньги попросту сжигают таким вот образом.
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Віннік добре вміє рахуати держані гроші.. +10% на всяк випадок собі..за полєзную работу для опщєства
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Ці офшорні патріоти все переводять в гроші! А скільки Українців можуть втратити життя в наслідок того що цих боєприпасів не вистачить?!
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Так уж бывает, так происходит ---Кто-то теряет,,, кто-то находит..
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Представляю, что бы в 1943-м за такое было... а эти всё бабло считают.
Посчитаем, состоятельные кроты?
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малая часть того что мы заплатили и заплатим еще за команду офшорных топ менеджеров ....
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Думаю Пєтьо Порох може з барського плеча компнесувати ці 800 млн.Його кошильок не дуже схудне
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Побегут в МВФ просить еще милярд: мы бедные, у нас склад сгорел.
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а откедава этот винник знает сумму?
Результатов комиссии нет, еще никто ничего не считал...
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Вот уж действительно
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2035823866651245&id=100006709539652

Доброе утро, друзья.
Это было мною написано 4 Сентября. Что скажете?
..............
"Эмоции и истерики - это результат информационной накрутки и накачки.
То же самое мы будем наблюдать в Украине буквально через месяц. Общество доведут до состояния эмоционального экстаза. Состояния, когда отключается логика, здравый смысл, умение и способность слышать аргументы. Это очень недешевая кампания, но так будет. Я просто всех предупреждаю - мы это все увидим.
Хочу еще раз всех попросить - прежде, чем вы пишете гневный комментарий, подумайте - какую смысловую нагрузку он несет? Кроме эмоций?"
....................
Так вот.
Враг силен. Враг силен, как никто в мире, именно в гибридной войне. Спецоперация - медиаволна - диверсия - медиаволна.. И всё это на постоянном фоне в СМИ - "Не твоя война", "Враг не в Москве, а в Киеве", "Убивает недоверие", "Завтрак на границе", "Не всё так однозначно", "Тотальная мега-коррупция", "Убивают тарифы", "Ничего не меняется", "Запад устал от Украины", "Запад отвернулся", "Гражданская война", "Доллар по 8", "Пиар власти" и тд, и тд, и тд.
Вот и имеем эмоциональный экстаз. Когда логика - кому это выгодно? какова цель всего?- отключается.
Цель врага - сменить власть, которая ведет Украину в НАТО и ЕС. Привести к власти в Украине своего Додон(а) (..шу). Цель врага - заставить Украину капитулировать. Времени у врага очень мало. Согласно новому Закону США о санкциях - до 1 Февраля.
Что нужно делать, чтобы не сломаться? Чтобы выстоять?
Знаете как отмораживается организм в стрессовых критических ситуациях? Полный автомат.
Вот это то, что мы должны делать. Спокойно и холодно, без эмоций делать своё дело. Разговаривать шепотом (я лично так реагирую на крик), поддерживать друг друга, не реагировать на кликуш и провокаторов.
Повторю - враг силен.
Потеряем Украину - следующий шанс будет нескоро.
Спокойного дня всем.
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Добрі господарі при владі в Балаклії загальні втрати понад 1 міліардів доларів ,в Калинівці 800 мільйони доларів і що тепер приниливо будем випрошувати в МВФ ідучи на всі поступки ,а може хай олігархи відшкодують ,паразити які розграбували країну .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосударство потеряло в результате взрывов на складе в Калиновке боеприпасов на сумму около $800 млн по рыночным ценам, - нардеп Винник
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