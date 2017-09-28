 Государство потеряло боеприпасов на сумму около $800 млн из-за взрывов на складе в Калиновке, - нардеп Винник

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат от фракции "БПП", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, передает Цензор.НЕТ.
"Государство потеряло сегодня в результате взрывов боеприпасов на сумму около 800 миллионов долларов по рыночным ценам, даже если считать, что они не новые. При этом не имеет значения, взрывались танковые снаряды или боеприпасы к РСЗО", - сказал он.
"Власти считают успехом, что они эвакуируют население. Но они должны сделать все, чтобы такой причины не было", - отметил парламентарий.
Он считает, что боеприпасы было бы тяжелее уничтожить, если бы они даже были зарыты в "силосные ямы". Хранение снарядов под открытым небом очень упрощает работу диверсантов.
"В Калиновке было уничтожено большое количество боеприпасов с точки зрения стоимости. Нужно срочно строить новые подземные хранилища и хранить там боеприпасы", - добавил Винник.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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Результатов комиссии нет, еще никто ничего не считал...
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Доброе утро, друзья.
Это было мною написано 4 Сентября. Что скажете?
..............
"Эмоции и истерики - это результат информационной накрутки и накачки.
То же самое мы будем наблюдать в Украине буквально через месяц. Общество доведут до состояния эмоционального экстаза. Состояния, когда отключается логика, здравый смысл, умение и способность слышать аргументы. Это очень недешевая кампания, но так будет. Я просто всех предупреждаю - мы это все увидим.
Хочу еще раз всех попросить - прежде, чем вы пишете гневный комментарий, подумайте - какую смысловую нагрузку он несет? Кроме эмоций?"
....................
Так вот.
Враг силен. Враг силен, как никто в мире, именно в гибридной войне. Спецоперация - медиаволна - диверсия - медиаволна.. И всё это на постоянном фоне в СМИ - "Не твоя война", "Враг не в Москве, а в Киеве", "Убивает недоверие", "Завтрак на границе", "Не всё так однозначно", "Тотальная мега-коррупция", "Убивают тарифы", "Ничего не меняется", "Запад устал от Украины", "Запад отвернулся", "Гражданская война", "Доллар по 8", "Пиар власти" и тд, и тд, и тд.
Вот и имеем эмоциональный экстаз. Когда логика - кому это выгодно? какова цель всего?- отключается.
Цель врага - сменить власть, которая ведет Украину в НАТО и ЕС. Привести к власти в Украине своего Додон(а) (..шу). Цель врага - заставить Украину капитулировать. Времени у врага очень мало. Согласно новому Закону США о санкциях - до 1 Февраля.
Что нужно делать, чтобы не сломаться? Чтобы выстоять?
Знаете как отмораживается организм в стрессовых критических ситуациях? Полный автомат.
Вот это то, что мы должны делать. Спокойно и холодно, без эмоций делать своё дело. Разговаривать шепотом (я лично так реагирую на крик), поддерживать друг друга, не реагировать на кликуш и провокаторов.
Повторю - враг силен.
Потеряем Украину - следующий шанс будет нескоро.
Спокойного дня всем.
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А может я не хочу в ЕС??? Может я хочу независимую страну по типу Швейцарии? Пропиши мне врага, а то так не интересно)))
Унылые дебилы соевые!
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а я хочу звезду с неба. Украину пока в ЕС никто не берет. очнитесь.
у Вас с головой всё нормально? какая Швейцария с такой историей взаимоотношений с паРашей и с такой соседкой? Вы в своем уме?
в гордом одиночестве Украина может только подохнуть, а еще вернее снова вернуться в объятия Орды и понеслось по новой - нет такой страны, такого языка и такого народа, одновременно с адинарот, голодоморы, уничтожение всего украинского, гибель за недоимперию в бесконечных войнах, хАхлы-скоморохи, деградация и потеря своей государственности окончательно.
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в гордом одиночестве в свое время была Грузия в 2008 г. все помним, как Юля хихикала и не смогла даже на словах осудить рашистскую агрессию. Украина вовсе не одиночестве сейчас. гаранты нельзя сказать, что сосем ничего не делают. мы все живем не в прекрасном сказочном мире, маємо те, що маємо ...
Порошенко во внешней политике вполне эффективен. внутри- не совсем, но он не диктатор и не все зависит от него. Украина - это не рассея, Порошенко - не Сцарек, не думаю, что всех собак нужно вешать исключительно на Президента.
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Правильно народ возмущается- нищая страна,по миру просим вооружение,по копейкам отдаем с зарплатьі, старики смертное отдавали,тихим голосом говорить?
ДА НА ВАС , ВРАГИ НАРОДА, НЕ ОРАТЬ,ВАС ПИЗДИТЬ НАДО И ПОД СРАКУ В НА НАРЬІ С ПОЛНОЙ КОНФИСКАЦИЕЙ!
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Более того, очень проворно перевел всё сгоревшее в "нынешние рыночные цены". Я могу понять "рыночные цены" для 125мм танковых снарядов, или ракет для "Града". Могу даже понять цены для снарядов 85мм и 100мм для танков Т-34-85 и Т-55. Эти танки еще кое где есть на вооружении и боеприпасы для них торгуются. Мне вот очень интересно, откуда он взял рыночные цены для ракетных частей НАР С-8, которые были в 2008 завезены в Калиновку для утилизации? Или для 50мм польских минометных мин, которые СССР отжал еще в 1939 году?
Я это всё к тому, что цифра 800 млн. баксов - потолочная. В реальности она может быть как меньше, так и больше (к сожалению)
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Во первых пожар и взрывы еще могут продолжится.
2 - ревизии то пока не было.
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Когда семенченко с ветеранами АТО перекрыли торговлю с Донбассом , эта свора во главе с президентом, со всех экранов клеймили ветеранов АТО! А сейчас... Никто не виноват. Виноват дрон. И тд. Всем 'спасибо за оперативность' Гляди еще и наградят за отвагу!
Калиновка- это не просто взорванные склады. Это картина всего того, что достиг Порошенко в Украине. И это все на фоне тотального бездорожья и тотальной лжи в СМИ.
Калиновк не есть на границе с рашей. Внутри Украины происходят взрывы! И никто не виноват! Не граждане ж должны охранять склады с оружием! Хотя это было бы и то эффективней! Склады с оружием и вообще дела в МО - это вообще все покрытого мраком, туда идут огромные бюджетные деньги, и бесконтрольно оттуда вытекают на офшорные счета
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1. Диверсии. Если готовится наступление нужно уничтожить стратегический запас боеприпасов. Версия вполне реальная учитывая сложившуюся международную обстановку.
2. Продажа оружия в страны третьего мира- кто то в Генштабе серьезно завязан на поставках оружия во времена Януковича и Ко. Под взрывы можно списать не только боеприпасы но и якобы "разрушенную" технику находящуюся на ДХ или списать недостачи.
3. Диверсия с целью показать неспособность руководства Украины ее хранить. Это учитывая возможности поставок летального оружия.
Во всех трёх случаях- проеб спец службам! Скажите у вас хоть кто то реальной елементарно аналитикой и прогнозированием последствий занимается?
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После Октябрского переворота, органы советской власти наполнилися различного рода "спецами". В Красной армии оказалося до 60% офицерских чинов Империи. После 20-х там даже были генералы воевавшие до этого в Белой армии. Точно так же было и в остальных органах, а охранники тюрем вообще не пострадали. В отличии от тезиса брошеного в массы, о том, что "каждая кухарка..." комуняки прекрасно понимали ценность аппарата. Большенство из них сами были от туда. А после распада Совка в органах управления государством вообще ничего не поменялося.
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А реально, и то и другое, поменяется только после того, когда поменяется народ. Мы, в большей свой части и есть народ УССР, и к сожалению, уже понятно, что большинство так УССРовцами и помрут.
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Это прямое следствие развала всех властных институтов.
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Если вы не держите свой автомобиль в надлежащем состоянии то, какая разница Жужик у вас или Бентли? Там будет большая куча независимо от модели.
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Что-то не встречал пока достоверной инфы по оценке ущерба в натуре или в процентах от объемов хранения. Если Винник располагает данными до результатов и вывода комиссий - факты в студию.
Ни в коей мере не защищаю МО, но и истерики от "левых" экспердов считаю неуместными.
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Вот вам тут и кредиты МВФ расходуют.
А потом все украинцы за них расплачиваются.
Сколько денег взорвано со времен 1995 года?
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