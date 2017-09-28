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Все про:боеприпасы (1361) взрыв (4433) убытки (169) Винник (78) Калиновка (96)

 Государство потеряло боеприпасов на сумму около $800 млн из-за взрывов на складе в Калиновке, - нардеп Винник

винник

Государство понесло убытки на сумму в 800 миллионов долларов в результате детонации боеприпасов на складах под Калиновкой в Винницкой области.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат от фракции "БПП", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, передает Цензор.НЕТ.

"Государство потеряло сегодня в результате взрывов боеприпасов на сумму около 800 миллионов долларов по рыночным ценам, даже если считать, что они не новые. При этом не имеет значения, взрывались танковые снаряды или боеприпасы к РСЗО", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Начальник Генштаба Муженко должен понести ответственность за взрывы на складах боеприпасов, - нардеп Винник. ВИДЕО

"Власти считают успехом, что они эвакуируют население. Но они должны сделать все, чтобы такой причины не было", - отметил парламентарий.

Он считает, что боеприпасы было бы тяжелее уничтожить, если бы они даже были зарыты в "силосные ямы". Хранение снарядов под открытым небом очень упрощает работу диверсантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На территории военного склада в Калиновке с утра наблюдается одиночная детонация боеприпасов, - ГСЧС

"В Калиновке было уничтожено большое количество боеприпасов с точки зрения стоимости. Нужно срочно строить новые подземные хранилища и хранить там боеприпасы", - добавил Винник.

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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Звичайно, набудує собачих будок та буде здавати їх в оренду спостерігачам ОБСЄ
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а откедава этот винник знает сумму?
Результатов комиссии нет, еще никто ничего не считал...
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Вот уж действительно
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2035823866651245&id=100006709539652

Доброе утро, друзья.
Это было мною написано 4 Сентября. Что скажете?
..............
"Эмоции и истерики - это результат информационной накрутки и накачки.
То же самое мы будем наблюдать в Украине буквально через месяц. Общество доведут до состояния эмоционального экстаза. Состояния, когда отключается логика, здравый смысл, умение и способность слышать аргументы. Это очень недешевая кампания, но так будет. Я просто всех предупреждаю - мы это все увидим.
Хочу еще раз всех попросить - прежде, чем вы пишете гневный комментарий, подумайте - какую смысловую нагрузку он несет? Кроме эмоций?"
....................
Так вот.
Враг силен. Враг силен, как никто в мире, именно в гибридной войне. Спецоперация - медиаволна - диверсия - медиаволна.. И всё это на постоянном фоне в СМИ - "Не твоя война", "Враг не в Москве, а в Киеве", "Убивает недоверие", "Завтрак на границе", "Не всё так однозначно", "Тотальная мега-коррупция", "Убивают тарифы", "Ничего не меняется", "Запад устал от Украины", "Запад отвернулся", "Гражданская война", "Доллар по 8", "Пиар власти" и тд, и тд, и тд.
Вот и имеем эмоциональный экстаз. Когда логика - кому это выгодно? какова цель всего?- отключается.
Цель врага - сменить власть, которая ведет Украину в НАТО и ЕС. Привести к власти в Украине своего Додон(а) (..шу). Цель врага - заставить Украину капитулировать. Времени у врага очень мало. Согласно новому Закону США о санкциях - до 1 Февраля.
Что нужно делать, чтобы не сломаться? Чтобы выстоять?
Знаете как отмораживается организм в стрессовых критических ситуациях? Полный автомат.
Вот это то, что мы должны делать. Спокойно и холодно, без эмоций делать своё дело. Разговаривать шепотом (я лично так реагирую на крик), поддерживать друг друга, не реагировать на кликуш и провокаторов.
Повторю - враг силен.
Потеряем Украину - следующий шанс будет нескоро.
Спокойного дня всем.
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Да, да, сплотимся вокруг вождя! Нужно потерпеть! Кругом враги! Не время возмущатся!
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Сплотимся вокруг вождя, вождь как всегда пустил государственніе миллиардьі на ветер, снимая с нищенских зарплат на военньій сбор,взорвался,во время войньі!,третий по счету арсенал Украиньі,все єти взрьівьі вождь компенсирует за наш счет, сняв с нас шкуру,нам не привьікать за валютньіе долги вождь тоже ,с нас, шкуру снимает,кто бьі поддержал народ Украиньі при таком вожде....
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Точно! Слишком много жрут сраные холопы, вот им на жизнь и не хватает. Перестаньте жрать и у вас появятся деньги расплатится за коммуналку. Вообще крипаки расслабились.
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Цель врага - сменить власть, которая ведет Украину в НАТО и ЕС :D

А может я не хочу в ЕС??? Может я хочу независимую страну по типу Швейцарии? Пропиши мне врага, а то так не интересно)))
Унылые дебилы соевые!
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имея границу с ордой такое возмозжно как ты думаешь? история ни чему не учит или ты историю на учил?
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я хочу независимую страну по типу Швейцарии?

а я хочу звезду с неба. Украину пока в ЕС никто не берет. очнитесь.
у Вас с головой всё нормально? какая Швейцария с такой историей взаимоотношений с паРашей и с такой соседкой? Вы в своем уме?
в гордом одиночестве Украина может только подохнуть, а еще вернее снова вернуться в объятия Орды и понеслось по новой - нет такой страны, такого языка и такого народа, одновременно с адинарот, голодоморы, уничтожение всего украинского, гибель за недоимперию в бесконечных войнах, хАхлы-скоморохи, деградация и потеря своей государственности окончательно.
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Так Украина и так в гордом одиночестве. Гаранты меморандума на него забили. Выражают озабоченность, а сами даже оружия нам не дают. Делают вид, что вводят санкции против рашки, а на деле это смехотворные запреты отдельным физическим и юридическим лицам на поездки в ЕС и прочая хрень, и число этих лиц (в которое даже Хуйло не входит) - несколько сотен (!!!!!!). При этом всячески мешают нам воевать и освобождать свои территории, навязывая нам пораженческие минские соглашения. То есть на словах союзники, по факту враги.
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она не в гордом одиночестве. Украина сейчас ассоциирована с ЕС, НАТО- это то к чему нужно стремиться. нужны реальные реформы, прежде всего судебная, гос.управления.
в гордом одиночестве в свое время была Грузия в 2008 г. все помним, как Юля хихикала и не смогла даже на словах осудить рашистскую агрессию. Украина вовсе не одиночестве сейчас. гаранты нельзя сказать, что сосем ничего не делают. мы все живем не в прекрасном сказочном мире, маємо те, що маємо ...
Порошенко во внешней политике вполне эффективен. внутри- не совсем, но он не диктатор и не все зависит от него. Украина - это не рассея, Порошенко - не Сцарек, не думаю, что всех собак нужно вешать исключительно на Президента.
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Цели врага мьі знаем, но второй арсенал за неделю,и третий за год, шопотом мьі говорили когда взорвалась Балаклея ,потом никто из власти не ответил за потерянньіе миллиардьі долларов,далее бьіло Сватово,и тоже виновньіх нет,никто за безопасность арсенала в Украине,оказьівается, не отвечает.
Правильно народ возмущается- нищая страна,по миру просим вооружение,по копейкам отдаем с зарплатьі, старики смертное отдавали,тихим голосом говорить?
ДА НА ВАС , ВРАГИ НАРОДА, НЕ ОРАТЬ,ВАС ПИЗДИТЬ НАДО И ПОД СРАКУ В НА НАРЬІ С ПОЛНОЙ КОНФИСКАЦИЕЙ!
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....а почему НАДО нагородить кучу ОШИБОК , а потом всем молчать , бо путин НАПАДЭ ???!!! я лично все понял , когда ПОГРАНЦЫ гурьбой на керченской переправе ЗАБИЛИСЬ в бытовку , а не дали БОЙ !!! мне и сейчас ВСЕ понятно , что так за РОДИНУ не СТОЯТ !!! рассказать ???? от МАЛА до ВЕЛИКА и КРУГЛОСУТОЧНО !!!! или может СКАЖЕШЬ как в МИРНЫЙ ЧАС продали УКРАИНУ ???? начиная от ШЕЛЬФА у о. ЗМЕИНОВА (румынам ))))) и МОЛДОВЕ (сделав ее МОРСКОЙ державой ) ой КАКИМ это надо БЫТЬ КОНЧЕННЫМ ПАТРИОТОМ !!!! и потом это все идет ПОД ОТКОС !!! дело времени....а ВОЙНА это как ИТОГ 26 лет НЕЗАВИСИМОСТИ (((( если каждый от СЕЛЬГОЛОВЫ до БЕГЛОВО президента включая ПОПЕРЕДНИКОВ делал для страны ГОВНО , то как ПОРОШЕНКО может сделать КОНФЕТКУ ???!! ((((((это просто МЕДЛЕННЫЙ пипец .....
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Добрі господарі при владі в Балаклії загальні втрати понад 1 міліардів доларів ,в Калинівці 800 мільйони доларів і що тепер приниливо будем випрошувати в МВФ ідучи на всі поступки ,а може хай олігархи відшкодують ,паразити які розграбували країну .
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Переливание крови применяется уже довольно давно. Когда же начнут переливать мозги?(с)
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Кинули бы этих денег пенсионерам и всем нуждающимся. Столько народу голодного у нас в стране!
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Быстро Винник считает, ооочень способный мужик...
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Винник как-то подозрительно быстро вчера всё подсчитал и насчитал убыток в 800 миллионов долларов. Вчера, когда еще горело и взрывалось.
Более того, очень проворно перевел всё сгоревшее в "нынешние рыночные цены". Я могу понять "рыночные цены" для 125мм танковых снарядов, или ракет для "Града". Могу даже понять цены для снарядов 85мм и 100мм для танков Т-34-85 и Т-55. Эти танки еще кое где есть на вооружении и боеприпасы для них торгуются. Мне вот очень интересно, откуда он взял рыночные цены для ракетных частей НАР С-8, которые были в 2008 завезены в Калиновку для утилизации? Или для 50мм польских минометных мин, которые СССР отжал еще в 1939 году?

Я это всё к тому, что цифра 800 млн. баксов - потолочная. В реальности она может быть как меньше, так и больше (к сожалению)
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Так МОУ ещё вчера утром отчитывалося о 10% территории по-этому, не сложно и посчитать.
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Я с вами соглашусь, но в любом случае, если оно даже под утилизацию шло, надо было его тогда закопать к херам собачьим. А теперь мы имеем бледный вид перед штатами в вопросах предоставления оружия.
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Винник просто цену за 1 тонну боеприпасов умножил на количество тонн. Было на складах 80 тысяч тонн боеприпасов, сгорело 30%, т.е. 24 тысячи тонны. Сгонял на рынок боеприпасов, узнал цену за тонну и опля 800 000 000$.
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Винник просто цену за 1 тонну боеприпасов умножил на количество тонн. Было на складах 80 тысяч тонн боеприпасов, сгорело 30%, т.е. 24 тысячи тонны. Сгонял на рынок боеприпасов, узнал цену за тонну и опля 800 000 000$.
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Конечно потолочная.
Во первых пожар и взрывы еще могут продолжится.
2 - ревизии то пока не было.
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Распил не останавливается даже при таких потерях, если кто еще помнит -на ДВУХ пострадавших в Калиновке, наш минздрав ,в лице Супрун ," вьіделил" -10 миллионов гривен!
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Увольнение за преступную халатность - это не ответсвенность, это бардак. 4й склад - о случайностях говорить не приходится. За это должны ответить как минимум министр обороны и начальник генштаба - причем должна быть уголовная отвественность, иначе следующий бездарь, которого назначит поросенко - сделает то же самое.
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Стену уже построили, теперь будем строить склады подземные))) вам я бы свою квартиру не доверила охранять , не то, что склады с боеприпасами Украины. Кому мы доверили страну? Кучке балаболов, перекидывающих ответственность друг с друга.
Когда семенченко с ветеранами АТО перекрыли торговлю с Донбассом , эта свора во главе с президентом, со всех экранов клеймили ветеранов АТО! А сейчас... Никто не виноват. Виноват дрон. И тд. Всем 'спасибо за оперативность' Гляди еще и наградят за отвагу!
Калиновка- это не просто взорванные склады. Это картина всего того, что достиг Порошенко в Украине. И это все на фоне тотального бездорожья и тотальной лжи в СМИ.
Калиновк не есть на границе с рашей. Внутри Украины происходят взрывы! И никто не виноват! Не граждане ж должны охранять склады с оружием! Хотя это было бы и то эффективней! Склады с оружием и вообще дела в МО - это вообще все покрытого мраком, туда идут огромные бюджетные деньги, и бесконтрольно оттуда вытекают на офшорные счета
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Порошенко ще при Ющенко пропонував старі боєприпаси продавати закордон наприклад Іраку , замість того щоб їх замість їх утилізації
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800 млн говоришь? А, подрывайте - государство не обеднеет! (с) И.В. Бунша
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Ось за ці зрадницькі дії вас і повісять, гниди пєці-свинники!
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Здравия всем! Знаете есть правило- снаряд дважды в одну и туже воронку не попадает.Есть факт- четыре взрыва на складах за короткий период - это ЗАКОНОМЕРНость! Армейская контрразведка СБУ- что опять спим!!!!!! И вопрос не в жарких и не в разгельдяйстве! У меня три версии
1. Диверсии. Если готовится наступление нужно уничтожить стратегический запас боеприпасов. Версия вполне реальная учитывая сложившуюся международную обстановку.
2. Продажа оружия в страны третьего мира- кто то в Генштабе серьезно завязан на поставках оружия во времена Януковича и Ко. Под взрывы можно списать не только боеприпасы но и якобы "разрушенную" технику находящуюся на ДХ или списать недостачи.
3. Диверсия с целью показать неспособность руководства Украины ее хранить. Это учитывая возможности поставок летального оружия.
Во всех трёх случаях- проеб спец службам! Скажите у вас хоть кто то реальной елементарно аналитикой и прогнозированием последствий занимается?
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Х"лобарижня не для того Україну підриває,щоб жили там люди,а для того,щоб продати безлюдною!Чортова робота-тому такі салюти на днюху й влаштували!Тепер ніхто так не радіє,як порохоботи і кремлеботи,що спалилися спільним проектом проти Саакашвілі у Вінниці,де останнього зустріли тисячі людей.Пробачити таке садисти х"ла не могли.Теперь радіють-ще й декого з люциферів нагородять!
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Не, ребята там на различных должностях сидят до 30% сепаров и агентуры и ещё столько же ворья, и после всего вы ожидаете чёто другое?
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Да при чем тут это. Нет работающей системы государства, мы на руинах УССР живем.
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На счёт отсутствия Системы вы глубоко ошибаетесь. Она есть и Украина унаследовала её от Совка, а совок в свою очередь унаследовал её от расийскай амперии. Несмотря на все перепитии прошлого чиновничий класс уцелел, он отдавал на съедение самых одиозных ради сохранения своего статуса-кво и так сохранял своё положение у власти.

После Октябрского переворота, органы советской власти наполнилися различного рода "спецами". В Красной армии оказалося до 60% офицерских чинов Империи. После 20-х там даже были генералы воевавшие до этого в Белой армии. Точно так же было и в остальных органах, а охранники тюрем вообще не пострадали. В отличии от тезиса брошеного в массы, о том, что "каждая кухарка..." комуняки прекрасно понимали ценность аппарата. Большенство из них сами были от туда. А после распада Совка в органах управления государством вообще ничего не поменялося.
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это спор сродни курица/яйцо. Вы считаете что система не поменяется пока не поменяется исполнители, а я считаю, что исполнители не поменяются пока не поменяется система...
А реально, и то и другое, поменяется только после того, когда поменяется народ. Мы, в большей свой части и есть народ УССР, и к сожалению, уже понятно, что большинство так УССРовцами и помрут.
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Ресурс прочности гражданской и научнотехнической системы оставшейся нам от совка исчерпан причем давно, сейчас начинает рушится то что, недорушилось раньше. Кстати в РФ это тоже идет полным ходом, единственное их катастрофа немного замедлялась нефтебаксами. Но теперь у них все с удесятеренной силой возобновилось, так как нифтебаксов нет, зато есть санкции.
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Нема грошей чтобы даже колючку натянуть, по складам боеприпасов лоси ходят, а тут идет разговор об том чтобы яму вырыть.
Это прямое следствие развала всех властных институтов.
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и какие власные институты развалилися? Они только выросли в количестве
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На основании чего сделан вывод? Я наблюдаю совершенно иное. Они укрепились и всё выполняют по зараннее намеченому плану. Другое дело, что этот план не совпадает с декларативными заявлениями для быдла.
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Все и давно, или вы считаете что чиновники = властные институты
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ну так попробуйте что либо сделать минуя тех чиновников и вы быстренько узнаете власть ли они.
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на основании задач стоящих перед институтами и результатов их достижения. Если у вас есть старенький запорожец, но вы на нем не ездите, а используете в качестве мусорного бака, большая куча над ним, не означает что у вас есть машина.
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Повторяюсь. То, что вы считаете основными задачами стоящими перед институтами власти, ещё не означает, что это те самые задачи, которые перед ними ставит непосредственное руководство.
Если вы не держите свой автомобиль в надлежащем состоянии то, какая разница Жужик у вас или Бентли? Там будет большая куча независимо от модели.
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А кто такой винник. Я так посмотрю он спец во всём. Только почему то страна в дупе.
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А Полторак наврал, что там в основном металлолом хранился.
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Откуда этот "товарисч экспэрт" уже владеет инфой на сколько там и чего сгорело? Он уже что подсчитал, или знает где и что лежало, лишь бы гавна на вентилятор кинуть и хрен с ним, а че не на 100000200404040404400220204060080 млн дол?
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Так МОУ ещё вчера заявлял, что горит только 10% территории. Не сложно подвести баланс зная, что и где горело.
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Чергова перемога шоколадного контрацептива
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Насколько мы слышали по Виннику возбуждено куча уголовных дел за финансовые махинации,хотя в БПП других и не бывает.Но откуда уже есть сумма ущерба.Ваш парламент принес людям вреда на более крупную сумму.Вообще эти патриоты превратили страну в посмещище. Генпрокурор без образования ,но с непогашенной судимостью,Министр МВД,сбежавший по уголовному делу из страны_бизнесмен,Президент=алигарх,ну а тех клоунах ,что набрал себе Аваков ,без образований,ранее судимых вообще промолчу.Парламент -полный отстой.Не принял не одного закона для нормальной жизни людей. Только увеличение цен. -штрафов .тарифов,акцизов.поднятие страхового стажа-об этом всем Вас народ просил?
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В африку попродовали Там скандал токо разгораеться
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Я же намикаю Меркельше что єтого Дебила .пора менять
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как депутат способен посчитать кол-во убытков, если он не был на месте и вообще далёк от военного снаряжения?
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Мда,я даже не сомневался в их способности к распилу,школа то одна ,что рассея что наши!Вопрос только в том,поймут ли они,что есть предел или все-таки нужна чистка реальная ,со столбами и всё такое....?
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Данные по сумме ущерба высосаны Винником из какого места?
Что-то не встречал пока достоверной инфы по оценке ущерба в натуре или в процентах от объемов хранения. Если Винник располагает данными до результатов и вывода комиссий - факты в студию.
Ни в коей мере не защищаю МО, но и истерики от "левых" экспердов считаю неуместными.
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При нормальной организации учёта результат можно определять в режиме реального времени. На пример: вы знаете в каком капонире что у вас хранится и в каком количестве; естественно вам известна и балансовая стоимость материальных ценностей хранящихся в каждом капонире; простыми арифметическими операциями для 5 класса средней школы вы можете вычитать стоимость от общей после каждого взрыва.
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800 лямов опять дыра в бюджете ...но народ многострадальный оплатит лоховство генералов и чиновников или проще убить лося ???
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это лоховство в Кодексе имеет конкретное определение.
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Не розхитуйте човна... Тільки всьо стабілізувалося, тільки гідрант днюху відсвяткував а ви наввипередки брудом його поливаєте. Хіба ж він винен, що диверсанти склади підривають? Він "не прідєлах". Його взагалі тоді там не було....
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он так говорит, типа вообще к власти отношения не имеет.
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Не государство а народ. Вот тебе и реформа оборонного сектора. В цивилизованной стране после трёх пожаров министр бы взял отпуск (бессрочный). Где поиски виновных, где извинение перед народом? Ну сгорело и сгорело. Во первых не факт, что только миллион долларов. Матиос говорит о совершенно другой, большей сумме. Во вторых не видать нам ни джавелинов ни другого оружия. Американцы точно нехотя видеть, как их оружие улетает в воздух. Сколько можно показывать свою неспособность управлять? Найдите виновных и накажите!
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я думаю, что совковые боеприпасы ничего не стоили, халява есть халява...
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І це результати вашої роботи , пане Вінник ! Це результати роботи всіх , хто зараз при владі ! Це результати тотального розкрадання держави ! Це обличчя нинішньої влади ! Це підтвердження того , що діє план знищення держави Україна , на який ви всі прибічники Порошенка працюєте ! Це тотальна змова проти народу України ! І я не читала , пане Вінник , вашу статтю , і не буду читати нічого подібного ! І мене не цікавлять результати жодних експертиз ! Велика подяка усім громадянам України , які полюбляють гречку !
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800 млн $ пустяки..... подымут налоги, подымут стомиость жкх, подымут стоимость продуктов и все станет на свои места, народ стерпит х*ли нам не впервой.
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"Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, что артиллерийские склады в одной из воинских частей охраняли двое старших офицеров в состоянии сильного алкогольного опьянения."

Вот вам тут и кредиты МВФ расходуют.
А потом все украинцы за них расплачиваются.
Сколько денег взорвано со времен 1995 года?
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"Власти считают успехом, что они эвакуируют население. Но они должны сделать все, чтобы такой причины не было". Но ведь власть это и он сам же!
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как сейчас им классно обворовать и поджечь и на расею с пихнуть
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От тебя, противный, государство потеряло больше.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосударство потеряло боеприпасов на сумму около $800 млн из-за взрывов на складе в Калиновке, - нардеп Винник
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