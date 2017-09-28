 Государство потеряло боеприпасов на около $800 млн из-за взрывов на складе в Калиновке, - нардеп Винник

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат от фракции "БПП", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, передает Цензор.НЕТ.
"Государство потеряло сегодня в результате взрывов боеприпасов на сумму около 800 миллионов долларов по рыночным ценам, даже если считать, что они не новые. При этом не имеет значения, взрывались танковые снаряды или боеприпасы к РСЗО", - сказал он.
"Власти считают успехом, что они эвакуируют население. Но они должны сделать все, чтобы такой причины не было", - отметил парламентарий.
Он считает, что боеприпасы было бы тяжелее уничтожить, если бы они даже были зарыты в "силосные ямы". Хранение снарядов под открытым небом очень упрощает работу диверсантов.
"В Калиновке было уничтожено большое количество боеприпасов с точки зрения стоимости. Нужно срочно строить новые подземные хранилища и хранить там боеприпасы", - добавил Винник.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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Более того, очень проворно перевел всё сгоревшее в "нынешние рыночные цены". Я могу понять "рыночные цены" для 125мм танковых снарядов, или ракет для "Града". Могу даже понять цены для снарядов 85мм и 100мм для танков Т-34-85 и Т-55. Эти танки еще кое где есть на вооружении и боеприпасы для них торгуются. Мне вот очень интересно, откуда он взял рыночные цены для ракетных частей НАР С-8, которые были в 2008 завезены в Калиновку для утилизации? Или для 50мм польских минометных мин, которые СССР отжал еще в 1939 году?
Я это всё к тому, что цифра 800 млн. баксов - потолочная. В реальности она может быть как меньше, так и больше (к сожалению)
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Когда семенченко с ветеранами АТО перекрыли торговлю с Донбассом , эта свора во главе с президентом, со всех экранов клеймили ветеранов АТО! А сейчас... Никто не виноват. Виноват дрон. И тд. Всем 'спасибо за оперативность' Гляди еще и наградят за отвагу!
Калиновка- это не просто взорванные склады. Это картина всего того, что достиг Порошенко в Украине. И это все на фоне тотального бездорожья и тотальной лжи в СМИ.
Калиновк не есть на границе с рашей. Внутри Украины происходят взрывы! И никто не виноват! Не граждане ж должны охранять склады с оружием! Хотя это было бы и то эффективней! Склады с оружием и вообще дела в МО - это вообще все покрытого мраком, туда идут огромные бюджетные деньги, и бесконтрольно оттуда вытекают на офшорные счета
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1. Диверсии. Если готовится наступление нужно уничтожить стратегический запас боеприпасов. Версия вполне реальная учитывая сложившуюся международную обстановку.
2. Продажа оружия в страны третьего мира- кто то в Генштабе серьезно завязан на поставках оружия во времена Януковича и Ко. Под взрывы можно списать не только боеприпасы но и якобы "разрушенную" технику находящуюся на ДХ или списать недостачи.
3. Диверсия с целью показать неспособность руководства Украины ее хранить. Это учитывая возможности поставок летального оружия.
Во всех трёх случаях- проеб спец службам! Скажите у вас хоть кто то реальной елементарно аналитикой и прогнозированием последствий занимается?
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После Октябрского переворота, органы советской власти наполнилися различного рода "спецами". В Красной армии оказалося до 60% офицерских чинов Империи. После 20-х там даже были генералы воевавшие до этого в Белой армии. Точно так же было и в остальных органах, а охранники тюрем вообще не пострадали. В отличии от тезиса брошеного в массы, о том, что "каждая кухарка..." комуняки прекрасно понимали ценность аппарата. Большенство из них сами были от туда. А после распада Совка в органах управления государством вообще ничего не поменялося.
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А реально, и то и другое, поменяется только после того, когда поменяется народ. Мы, в большей свой части и есть народ УССР, и к сожалению, уже понятно, что большинство так УССРовцами и помрут.
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Это прямое следствие развала всех властных институтов.
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