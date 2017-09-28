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 Государство потеряло боеприпасов на около $800 млн из-за взрывов на складе в Калиновке, - нардеп Винник

винник

Государство понесло убытки на сумму в 800 миллионов долларов в результате детонации боеприпасов на складах под Калиновкой в Винницкой области.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил народный депутат от фракции "БПП", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, передает Цензор.НЕТ.

"Государство потеряло сегодня в результате взрывов боеприпасов на сумму около 800 миллионов долларов по рыночным ценам, даже если считать, что они не новые. При этом не имеет значения, взрывались танковые снаряды или боеприпасы к РСЗО", - сказал он.

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"Власти считают успехом, что они эвакуируют население. Но они должны сделать все, чтобы такой причины не было", - отметил парламентарий.

Он считает, что боеприпасы было бы тяжелее уничтожить, если бы они даже были зарыты в "силосные ямы". Хранение снарядов под открытым небом очень упрощает работу диверсантов.

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"В Калиновке было уничтожено большое количество боеприпасов с точки зрения стоимости. Нужно срочно строить новые подземные хранилища и хранить там боеприпасы", - добавил Винник.

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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Кинули бы этих денег пенсионерам и всем нуждающимся. Столько народу голодного у нас в стране!
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Быстро Винник считает, ооочень способный мужик...
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Винник как-то подозрительно быстро вчера всё подсчитал и насчитал убыток в 800 миллионов долларов. Вчера, когда еще горело и взрывалось.
Более того, очень проворно перевел всё сгоревшее в "нынешние рыночные цены". Я могу понять "рыночные цены" для 125мм танковых снарядов, или ракет для "Града". Могу даже понять цены для снарядов 85мм и 100мм для танков Т-34-85 и Т-55. Эти танки еще кое где есть на вооружении и боеприпасы для них торгуются. Мне вот очень интересно, откуда он взял рыночные цены для ракетных частей НАР С-8, которые были в 2008 завезены в Калиновку для утилизации? Или для 50мм польских минометных мин, которые СССР отжал еще в 1939 году?

Я это всё к тому, что цифра 800 млн. баксов - потолочная. В реальности она может быть как меньше, так и больше (к сожалению)
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Так МОУ ещё вчера утром отчитывалося о 10% территории по-этому, не сложно и посчитать.
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Я с вами соглашусь, но в любом случае, если оно даже под утилизацию шло, надо было его тогда закопать к херам собачьим. А теперь мы имеем бледный вид перед штатами в вопросах предоставления оружия.
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Винник просто цену за 1 тонну боеприпасов умножил на количество тонн. Было на складах 80 тысяч тонн боеприпасов, сгорело 30%, т.е. 24 тысячи тонны. Сгонял на рынок боеприпасов, узнал цену за тонну и опля 800 000 000$.
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Винник просто цену за 1 тонну боеприпасов умножил на количество тонн. Было на складах 80 тысяч тонн боеприпасов, сгорело 30%, т.е. 24 тысячи тонны. Сгонял на рынок боеприпасов, узнал цену за тонну и опля 800 000 000$.
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Распил не останавливается даже при таких потерях, если кто еще помнит -на ДВУХ пострадавших в Калиновке, наш минздрав ,в лице Супрун ," вьіделил" -10 миллионов гривен!
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Увольнение за преступную халатность - это не ответсвенность, это бардак. 4й склад - о случайностях говорить не приходится. За это должны ответить как минимум министр обороны и начальник генштаба - причем должна быть уголовная отвественность, иначе следующий бездарь, которого назначит поросенко - сделает то же самое.
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Стену уже построили, теперь будем строить склады подземные))) вам я бы свою квартиру не доверила охранять , не то, что склады с боеприпасами Украины. Кому мы доверили страну? Кучке балаболов, перекидывающих ответственность друг с друга.
Когда семенченко с ветеранами АТО перекрыли торговлю с Донбассом , эта свора во главе с президентом, со всех экранов клеймили ветеранов АТО! А сейчас... Никто не виноват. Виноват дрон. И тд. Всем 'спасибо за оперативность' Гляди еще и наградят за отвагу!
Калиновка- это не просто взорванные склады. Это картина всего того, что достиг Порошенко в Украине. И это все на фоне тотального бездорожья и тотальной лжи в СМИ.
Калиновк не есть на границе с рашей. Внутри Украины происходят взрывы! И никто не виноват! Не граждане ж должны охранять склады с оружием! Хотя это было бы и то эффективней! Склады с оружием и вообще дела в МО - это вообще все покрытого мраком, туда идут огромные бюджетные деньги, и бесконтрольно оттуда вытекают на офшорные счета
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Порошенко ще при Ющенко пропонував старі боєприпаси продавати закордон наприклад Іраку , замість того щоб їх замість їх утилізації
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800 млн говоришь? А, подрывайте - государство не обеднеет! (с) И.В. Бунша
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Ось за ці зрадницькі дії вас і повісять, гниди пєці-свинники!
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Здравия всем! Знаете есть правило- снаряд дважды в одну и туже воронку не попадает.Есть факт- четыре взрыва на складах за короткий период - это ЗАКОНОМЕРНость! Армейская контрразведка СБУ- что опять спим!!!!!! И вопрос не в жарких и не в разгельдяйстве! У меня три версии
1. Диверсии. Если готовится наступление нужно уничтожить стратегический запас боеприпасов. Версия вполне реальная учитывая сложившуюся международную обстановку.
2. Продажа оружия в страны третьего мира- кто то в Генштабе серьезно завязан на поставках оружия во времена Януковича и Ко. Под взрывы можно списать не только боеприпасы но и якобы "разрушенную" технику находящуюся на ДХ или списать недостачи.
3. Диверсия с целью показать неспособность руководства Украины ее хранить. Это учитывая возможности поставок летального оружия.
Во всех трёх случаях- проеб спец службам! Скажите у вас хоть кто то реальной елементарно аналитикой и прогнозированием последствий занимается?
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Х"лобарижня не для того Україну підриває,щоб жили там люди,а для того,щоб продати безлюдною!Чортова робота-тому такі салюти на днюху й влаштували!Тепер ніхто так не радіє,як порохоботи і кремлеботи,що спалилися спільним проектом проти Саакашвілі у Вінниці,де останнього зустріли тисячі людей.Пробачити таке садисти х"ла не могли.Теперь радіють-ще й декого з люциферів нагородять!
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Не, ребята там на различных должностях сидят до 30% сепаров и агентуры и ещё столько же ворья, и после всего вы ожидаете чёто другое?
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Да при чем тут это. Нет работающей системы государства, мы на руинах УССР живем.
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На счёт отсутствия Системы вы глубоко ошибаетесь. Она есть и Украина унаследовала её от Совка, а совок в свою очередь унаследовал её от расийскай амперии. Несмотря на все перепитии прошлого чиновничий класс уцелел, он отдавал на съедение самых одиозных ради сохранения своего статуса-кво и так сохранял своё положение у власти.

После Октябрского переворота, органы советской власти наполнилися различного рода "спецами". В Красной армии оказалося до 60% офицерских чинов Империи. После 20-х там даже были генералы воевавшие до этого в Белой армии. Точно так же было и в остальных органах, а охранники тюрем вообще не пострадали. В отличии от тезиса брошеного в массы, о том, что "каждая кухарка..." комуняки прекрасно понимали ценность аппарата. Большенство из них сами были от туда. А после распада Совка в органах управления государством вообще ничего не поменялося.
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это спор сродни курица/яйцо. Вы считаете что система не поменяется пока не поменяется исполнители, а я считаю, что исполнители не поменяются пока не поменяется система...
А реально, и то и другое, поменяется только после того, когда поменяется народ. Мы, в большей свой части и есть народ УССР, и к сожалению, уже понятно, что большинство так УССРовцами и помрут.
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Нема грошей чтобы даже колючку натянуть, по складам боеприпасов лоси ходят, а тут идет разговор об том чтобы яму вырыть.
Это прямое следствие развала всех властных институтов.
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и какие власные институты развалилися? Они только выросли в количестве
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На основании чего сделан вывод? Я наблюдаю совершенно иное. Они укрепились и всё выполняют по зараннее намеченому плану. Другое дело, что этот план не совпадает с декларативными заявлениями для быдла.
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Все и давно, или вы считаете что чиновники = властные институты
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на основании задач стоящих перед институтами и результатов их достижения. Если у вас есть старенький запорожец, но вы на нем не ездите, а используете в качестве мусорного бака, большая куча над ним, не означает что у вас есть машина.
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А кто такой винник. Я так посмотрю он спец во всём. Только почему то страна в дупе.
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А Полторак наврал, что там в основном металлолом хранился.
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Откуда этот "товарисч экспэрт" уже владеет инфой на сколько там и чего сгорело? Он уже что подсчитал, или знает где и что лежало, лишь бы гавна на вентилятор кинуть и хрен с ним, а че не на 100000200404040404400220204060080 млн дол?
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Так МОУ ещё вчера заявлял, что горит только 10% территории. Не сложно подвести баланс зная, что и где горело.
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Чергова перемога шоколадного контрацептива
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Насколько мы слышали по Виннику возбуждено куча уголовных дел за финансовые махинации,хотя в БПП других и не бывает.Но откуда уже есть сумма ущерба.Ваш парламент принес людям вреда на более крупную сумму.Вообще эти патриоты превратили страну в посмещище. Генпрокурор без образования ,но с непогашенной судимостью,Министр МВД,сбежавший по уголовному делу из страны_бизнесмен,Президент=алигарх,ну а тех клоунах ,что набрал себе Аваков ,без образований,ранее судимых вообще промолчу.Парламент -полный отстой.Не принял не одного закона для нормальной жизни людей. Только увеличение цен. -штрафов .тарифов,акцизов.поднятие страхового стажа-об этом всем Вас народ просил?
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Может перевезли на ДОНБАС вагонами что бы ДНР потдерживало Барыгу шеколадную ... а недостачу надо было как прикрыть ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосударство потеряло боеприпасов на около $800 млн из-за взрывов на складе в Калиновке, - нардеп Винник
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