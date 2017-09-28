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 На территории военного склада в Калиновке с утра наблюдается одиночная детонация боеприпасов, - ГСЧС

На территории военного склада в Калиновке с утра наблюдается одиночная детонация боеприпасов, - ГСЧС

Пиротехники приступили к обходу домовладений для проведения разминирования. С начала инцидента ликвидированы 7 возгораний домов, возникших из-за попадания снарядов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В 22 ч. 26 сентября к ГСЧС поступила информация о пожаре и взрывах на территории военного склада Министерства обороны вблизи г.. Калиновка. По предварительным данным пострадали 2 человека. В зоне возможного поражения проведена эвакуация из населенных пунктов Винницкого (с. Дорожное, с. Медведка,) и Калиновского районов (г.. Калиновка, с. Иванов, с. Сальник, с. Павловка, с. Ласиивка) более 30 тыс. человек. Развернуты 11 пунктов приема эвакуированных, организовано горячее питание и медицинское обеспечение эвакуированных граждан. Закрыто движение на автодороге государственного значения Могилев-Подольский - Житомир. Закрыто движение железнодорожного транспорта на перегоне Сосенка - Калиновка. Закрыто воздушное пространство в радиусе 50 км от г. Калиновка. Отключено электро-газоснабжение в населенных пунктах. Приостановлены занятия дошкольных и образовательных учреждений расположенных в зоне возможного поражения", - рассказали в ГСЧС.

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"Для проведения разведки и тушения пожара привлечены 7 пожарных танков и 2 инженерные машины разграждения МО Украины, 2 самолета АН-32П ГСЧС. Авиацией ГСЧС проведены 16 сбросов (128 тонн воды) на очаги пожара где снижена опасность. Пиротехники ГСЧС (17 расчетов, 84 чел. и 32 ед. техники) совместно с представителями Нацполиции осуществляют подворовой обход и выполняют заявки от населения об изъятии обнаруженных взрывоопасных предметов. Выполнены 38 заявок из 73. Подразделениями ГСЧС ликвидированы возгорания 7 домов в результате попадания боеприпасов. По состоянию на 7:00 28 сентября на территории военного склада наблюдается одиночная детонация боеприпасов", - добавили спасатели.

К ликвидации чрезвычайной ситуации привлечены 2 тыс. 350 чел. и 284 ед. техники. Руководителем работ по ликвидации последствий ЧС назначен первый заместитель Председателя Винницкой ОГА Гижко А.П.. На месте работает штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации во главе с председателем Калиновской РГА Гаврилюком В.А. и оперативная группа ГСЧС Украины, которую возглавляет Первый заместитель Председателя ГСЧС Мельчуцький А.Г.

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Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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Joker 024f0547 - все может быть..., у барыг нету краев.., если торгуют с оккупантами во время войны.., то и не взорвать собственные склады за шекели своей родины тоже причин нет...
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как все правдоподобно звучит и горько осознавать...
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В чому саме "правдоподібність"? Куди пішла вкрадена зброя та боєприпаси з вашої точки зору?
Про склади "Рошен" навіть не смішно, як не смішно від маячні Гебельса.
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думаю, що потихеньку продавали і ще пройшла перед пожежею новина, що Україна продала зброю в Південний Судан, а диму без вогню не буває. А на рахунок правди - в кожного своя, час покаже і розсудить.
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Де саме пройшла новина? Потихеньку- це скільки саме? І яким боком зброя то складу з боєприпасами?
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Догорает миллиард долларов,а Барыги потирают руки,в ожидании очередного транша МВФ,в обмен на Геноцид Украинцев в виде пенсионной реформы.
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Так Степа пол-стакана уже ж доложил соевому, что взрывов нет осталось только частичное задымление....
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Захистники порошенка! Не забудьте хрюкнути за його здравіє.
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Писец! ТАКОЙ косяк МО, шо трудно даже выразить словами!
И если никакая блядь за это всё не ответит, то нашу оборону вслед за президентом и СБУ можно будет смело слить в парашу. И больше не беспокоиться...
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У 2014 не злили, і зараз ніхто такого не дасть зробити. Ти перший і не даси, чи не так?
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в нормальной стране все руководство генштаба и СБ давно подало бы в отставку, в связи с полной профнепригодностью
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа территории военного склада в Калиновке с утра наблюдается одиночная детонация боеприпасов, - ГСЧС
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