 Список стран, гражданам которых будет ограничен въезд в США, может быть расширен, - Трамп

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он сказал во время выступления в Белом доме.
"Мы можем легко добавлять в этот список страны, или исключать из него. Что касается запрета на въезд, то он должен быть максимально жестким и требовательным", - заявил Трамп.
Ранее сообщалось о том, что Трамп ужесточил въезд в США гражданам КНДР, Венесуэлы и еще шести стран.
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Санкції України щодо Росії - Вікіпедіяhttps://uk.wikipedia.org › wiki › Санкції...
Санкції України щодо Росії - обмежувальні заходи стосовно громадян і юридичних осіб, що є ... проти високопосадовців Росії. Станом на 10 вересня 2015 на територію України заборонено в'їзд понад 1700 ...Березень 2014 ...Посилення санкцій з 16 ...
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всю президентскую работу на сегодня сделал....
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на то и собака в доме...
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Денег нет у украинского пенсионера, шобы как оте буржуи путешествовать по планете.
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(О. Бендер.)
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