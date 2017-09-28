EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 За рубежом
  1386  17
Все про:США (13498) миграция (160) Трамп (1404)

 Список стран, гражданам которых будет ограничен въезд в США, может быть расширен, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп предполагает, что список стран, гражданам которых будет ограничено право на въезд в Соединенные Штаты, может быть расширен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом он сказал во время выступления в Белом доме.

"Мы можем легко добавлять в этот список страны, или исключать из него. Что касается запрета на въезд, то он должен быть максимально жестким и требовательным", - заявил Трамп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп подписал новый антимиграционный указ, ограничивающий въезд в США для граждан 8 стран

Ранее сообщалось о том, что Трамп ужесточил въезд в США гражданам КНДР, Венесуэлы и еще шести стран.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
так это не тот президент. если кто россиянам и может запретить въезд в Штаты, то только их ботокс. силовикам же он уже запретил, так что технология обкатана. в Кремле просто повода ждут...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
первой в списке должна быть раззейская пиедерация
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Во главе этих стран должна быть российская террористическая федерация!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Слів від нього багато чутно- а от справ не видно.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Хотелось бы от Барыги дел увидеть,хотя бы столько,сколько от Трампа,он хоть санкции против Кацапии ввел,а Барыга торговлю развивает.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Санкції й Україна ввела- як і США з рашкою торгують. Чи ти в іншій реальності живеш?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не песци,нет никаких санкций против Кацапии со стороны Украины,и Большей Договор еще никто не разорвал.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Маю надію, що хоч читати ти вмієш, хоч і не вмієш користуватися Гуглом.

Санкції України щодо Росії - Вікіпедіяhttps://uk.wikipedia.org › wiki › Санкції...
Санкції України щодо Росії - обмежувальні заходи стосовно громадян і юридичних осіб, що є ... проти високопосадовців Росії. Станом на 10 вересня 2015 на територію України заборонено в'їзд понад 1700 ...Березень 2014 ...Посилення санкцій з 16 ...

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
опять наш отвиттилися?
всю президентскую работу на сегодня сделал....
 показать весь комментарий
Ответить
 
не ну можна еще перед ланчем на кого - нибудь гавкнуть....
на то и собака в доме...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мне как-то пох. Я всё равно туда не поеду, хоть имею там множество друзей, которые зовут в гости.
Денег нет у украинского пенсионера, шобы как оте буржуи путешествовать по планете.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Заграница - это миф о загробной жизни. Кто туда попадёт, тот не возвращается.

(О. Бендер.)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В три раза сократил приём беженцев, с.ка! Жаль, что его дедушку Дрампфа не турнули обратно в Германию... щас бы сидел себе казёл, шпрехал и не вы.бывался.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСписок стран, гражданам которых будет ограничен въезд в США, может быть расширен, - Трамп
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти