 ОБСЕ зафиксировала более 150 вражеских танков на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает LIGA.net пресс-служба миссии.
"С помощью воздушного наблюдения были зафиксированы 49 танков примерно в 4 км к юго-востоку от села Терновое (57 км к востоку от Донецка, - ред. ), 42 танка неустановленного типа приблизительно в 3 км к западу от села Мануйловка (65 км к востоку от Донецка, - ред. ), 32 танка примерно в 2 км к северо-востоку от поселка Круглик (65 км к юго-западу от Луганска, - ред. ), а также 34 гаубицы (16 самоходных и 18 буксируемых), 30 танков и 73 бронированных машины военного типа вблизи поселка Мирное (28 км к юго-западу от Луганска. - Ред.)", - отметили в пресс-службе.
Мини-БПЛА СММ зафиксировал девять минометов (три калибром 120 мм и шесть калибром 82 мм, - ред.) вблизи Мирного на позициях, где, по оценке Миссии, проводились учения с боевой стрельбой за пределами зоны безопасности.
15 сентября по данным ОБСЕ колонны военной техники боевиков находились в 15 км от Луганска.
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Але якби ти не полінився їх прочитать, то зрозумів би, що мова йде виключно про ті 150 кацапськіх танків, які порушують лінії відведення і умови зберігання.
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