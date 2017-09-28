 "Здесь нет места ни для каких переговоров”, - Шидло заверила, что Польша не отменит санкции против РФ до выполнения "Минска"

Об этом в Сейме Польши в среду заявила глава польского правительства Беата Шидло, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Не будет согласия правительства PiS, польского правительства на отмену санкций против России, пока она не выполнит Минские договоренности. Здесь нет места ни для каких переговоров", - заявила Шидло.
Напомним, неделю назад во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым в Софии глава польского правительства также отметила, что санкции против РФ могут быть отменены лишь после выполнения "Минска".
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Теперь только Донбасс. Это не повтор!
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Крым был аннексирован. США такой уловкой присоединили себе 70% территории, Германия 30%.
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Аннексированный Крым относится к консульскоиу округу Посольства США в Киеве, поэтому все жители полуострова должны обращаться за американской визой в Киев
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Вони нас підтримують. Дуже правильно роблять. Нам треба найрозумніше використати такий стан речей.
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