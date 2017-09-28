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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Польша (4111) санкции (6465) минские соглашения (2320)

 "Здесь нет места ни для каких переговоров”, - Шидло заверила, что Польша не отменит санкции против РФ до выполнения "Минска"

санкции

Варшава не отменит санкции против Москвы до тех пор, пока Россия не выполнит Минские договоренности.

Об этом в Сейме Польши в среду заявила глава польского правительства Беата Шидло, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Не будет согласия правительства PiS, польского правительства на отмену санкций против России, пока она не выполнит Минские договоренности. Здесь нет места ни для каких переговоров", - заявила Шидло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санкции Запада против России остановили проект "Новороссия", - посол ЕС в РФ

Напомним, неделю назад во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым в Софии глава польского правительства также отметила, что санкции против РФ могут быть отменены лишь после выполнения "Минска".

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А хоч хтось сказав протилежне? До чого ці постійні повтори?
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Раньше Польша заявляла: Пока не уйдут с Донбасса и не освободят Крым.
Теперь только Донбасс. Это не повтор!
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Повтор від тебе, москалику. Ніхто про Крим не забуває.
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Забывать не забывают, но санкции снимут как только освободят оккупированные территории.
Крым был аннексирован. США такой уловкой присоединили себе 70% территории, Германия 30%.
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США объяснили России, чей Крым на примере виз

Аннексированный Крым относится к консульскоиу округу Посольства США в Киеве, поэтому все жители полуострова должны обращаться за американской визой в Киев
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А Албанія та Андорра що про Мінськ кажуть? А про корупціонерів офшорно-барижних у світі мовчать? А про торгівлю зброєю нічого не говорять у світі???Тільки про ПЕРЕМОГИ та успіх РЕФОРМ))))) ніхто вже не вірить не тільки брехливому керівництву держави ,а й брехливим жарнашлюхам і цензор в тім числі брехня на брехні!!! ПРИПИНІТЬ дурити народ!!! Бариги-це бариги!!! Терористи-це терористи!!!
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А "Евгений Баштан" - "ольгинськи провокатор"! Раніше писали постійно - "укрофашисти", "жидобандерівці"! Зараз улюблені епітети - "офшорно-барижні", "шоколадні", "бариги"... Ніякої різноманітності... Видно, що "одну матку ссуть"...
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Ми зараз ситуативно необхідні полякам. Україна є буфером між ними та кацапщиною.
Вони нас підтримують. Дуже правильно роблять. Нам треба найрозумніше використати такий стан речей.
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В історії українців та поляків завжди було так, що коли ми діяли спільно, то били наших ворогів кацапів, а коли чубилися, то кацапи били нас та брали в рабство поодинці
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вот бы ещё освободились места чиновников торговли,которые радостно собщают о сильном росте товарооборотьа с РФ...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Здесь нет места ни для каких переговоров”, - Шидло заверила, что Польша не отменит санкции против РФ до выполнения "Минска"
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