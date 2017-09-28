В 2017 на хранилище вблизи Калиновки было выделено 25 млн грн, - Полторак
Министр обороны Степан Полторак сообщил, что в этом году в хранилище вблизи Калиновки было выделено 25 млн грн.
Министр обороны сообщил: "Этот арсенал потенциально мог принять 140 тыс. тонн. Там находилось 83 тыс. тонн (боеприпасов. - Ред.)".
По его словам, 68 тонн - это были боеприпасы, готовые к применению, остальное - это компоненты к боеприпасам и металлолом.
"В настоящее время распространение пожара приостановлено, локализавано. Есть задымление территории. Но открытого огня нет. В последние часы нет и взрывов на территории хранилища", - сообщил министр.
Полторак отметил, что подобное чрезвычайное происшествие происходит не первый раз. Он напомнил, что после взрывов на складах боеприпасов в Сватово был уволен заместитель начальника Генерального штаба, привлечены к ответственности и объявлено о служебном несоответствии шести генералам и 46 офицерам. По итогам работы в Балаклее к дисциплинарной ответственности были привлечены 80 человек. Министр сообщил, что по итогам расследования событий под Мариуполем ближайшее время доложит Президенту о результатах.
Министр также сообщил, что в 2014 году на хранилище вблизи Калиновки было выделено 500 тыс грн, а в этом году на этот объект выделено 25 млн грн.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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Обосрались в очередной раз суки обтекайте!
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Полторак , так ты это бабло и украл . Не один канешо , тебе помогал Муженко и прочая шоколадная шобла
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13 год ·
Сухие факты про #Калиновка, для умеющих думать.
Финансирование программы живучести складов и арсеналов ВСУ на 2017 год - 99,3 миллиона гривен. При бюджетном запросе, которое подало соответствующее управление - чуть меньше 5 миллиардов гривен.
Так просто попытайтесь представить себе объем необходимого финансирования, цели этого финансирования - банально заборы восстановить везде. И сравните с 99,3 миллионами гривен.
В конце марта взрывы в Балаклее и КМУ принимает решение о выделении еще 199 миллионов гривен на поддержание живучести. Значит ли это, что прямо с конца марта мы начинаем проводить тендера, строить, конопатить, обволовывать и прочее? Неа, Минфин открывает финансирование по этому постановлению в июля 2017 года, частями. Значит ли это, что Минфин враги? Неа, они оперируют фактическим наличием денег.
Итого, у нас на поддержание живучести сладов и арсеналов - 300 миллионов. На всех.
А теперь про Калиновку.
Поддержание живучести по годам:
- 2014 год - 562 тысячи гривен
- 2015 год - 631 тысяча гривен
- 2016 год - 2 098 тысяч гривен
В этом году на арсенал запланировано было изначально - 6,4 миллиона гривен. После Балаклеи добавили еще 19,1 миллион. Но, ну как - "добавили"? Пообещали. И начали открывать финансирование с 25 августа этого года. Месяц назад.
25.5 миллиона. На все. На все траты - от гербицидов (купили таки 460 кг) до прожекторов, от строительства вышки для размещения аппаратуры по глушению БПЛА до ремонта пожарных водоемов. Часть бурно и активно начала проводить торги на изготовление проектной документации, закупали стройматериалы, закупали компоненты. Но, не успели.
Можно топать ногами. Можно искать стрелочника любого уровня, вплоть до министра и НГШ.
Надо 5 миллиардов. Есть 300 миллионов.
Два с половиной десятка лет склады и арсеналы методично уничтожались и сокращались. Денег на ремонты не выделялись. Модернизация? Оборудование? Сигнализация? Нет, не слышали.
Второй год начали выделять хоть сколько-то денег, хоть не сотни тысяч гривен, а миллионы. Можно ужом виться, можно на ушах чечетку танцевать, но...
Надо 5 миллиардов. Есть 300 миллионов.
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Когда до вас баранов дойдет что мы не ограбленная Швейцария, а ограбленная Украина.
почему я должен взрослому человеку обьяснять что долбанул не долбанул при таком бюджете не показатель, там гниль которую утилизировать еще лет 30 нужно. этих денег хватит разве что всю пожарную технику на ходу содержать и оперативно жителей эвакуировать, или я все это обьясняю ольгинскому обсыконышу, у которого задача просто переливать говно из методички в головы наивных людей?
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верняк ольгинец, у них не сасать так лизать, в спам
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Разумеется, что можно сделать на эти копейки - даже на зарплаты, надбавки и премии обслуге не хватит...
Подобное нытье напоминает политику ЖЭКов, которые считают, что коммуналка - это нечто вроде дани, исключительно для содержания их, таких красивых и нужных, а все ремонты, работы по дому и т.п. жильцы должны выполнять своим коштом...
Мало было финансирования - напишите заявление, что в таких условиях выполнять свои обязанности не можете и уходите с должности... Но ведь не написали - наоборот, небось зарплаты и премии себе, любимым, исправно начисляли...
Так что теперь нефиг "скыглыти"...
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а власникам авто на іноземних номерах, теперешнім та майбутнім, не дозволяють розтаможити авто за 200-500 у.о., бо у пару бариг прибутки впадуть - підрахуй
а на адміністрацію Порошенко виділено додатковий міліард, на туризм, мабуть - підрахуй
і так далі... список кінця не має, то вмієш рахувати?
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стоимость взорвавшегося, не считая устранения НАСЛІДКІВ.
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"как говорят эксперты"
"по словам политологов"
после этих слов обчычно начинается несусветна хуйня.
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Слава Богу, що люди лишилися живими.
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читай пост выше...
т.е. - склады - это в целом показатель неспособности власти ...
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одна у меня надежда, что пока 90% приспособленцев и гибридов попугая и золотой рыбки будут спорить кого из старой системы вернуть к корыту, 10% перестанут сраться по фейсбукам, поднатужатся и родят наконец новую политическую команду которая хотя бы с курса не собьется.
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Так это всё было уже. Всё это уже отработано на Ющенко. Вспомните информационные компании тех лет, вспомните ту истерию и те лозунги, которые ее сопровождали. Итог? Итог адовый фейерический реванш рыгов и агентуры РФ. Когда быдлячок стал постанывать я тоже тихо кайфовал. Ну что ж, первую прививку поголовье не восприняло... ну не знаю понадобится ли вторая, рецидив может доконать Неньку.
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Ну построй, че ж не потроил, лозунги кидать все гаразды, одно оборудование нескольких линий укреплений на донбассе сколько ресурсов отожрало и сколько времени заняло. Я когда таких умников читаю, порой хочу чтобы "злачинная влада бариг" таки вас услышала и ввела военное положение, после чего погнала всю эту скулящую пиздоту рыть окопы за пайку хлеба, чтобы сталинскими методами построили страну за 4 года. А то сука устроились, хотят мирной жизни на вялике в тепле-добре и чтобы где-то там Пушкиным строилась страна за 4 года. Радуйтесь что у вас Петя президент, под эвропейца косит, а я бы зрадовню быстро научил родину любить и пятилетку за 3 года сдавать.
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нет, просто хочу чтобы мечты сбывались, иногда это крайне полезно.
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1) застаревшие советсткие системы вооружения и методы управления войсками
2) большинство средств сьест коррупция
с пунктов 1) и 2) выползает низкая мотивация и подготовка воинов
Вот и остается пуйлу метатся ракетами и горами трупов солдат но я смотрю что и наши такие же
Просили гидранта поубирать с Генштаба совковых паркетных генералов - он прислушался - нет вот и результаты - 7% территории окупированы а по всей стране взрываются склады
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Може ну його к свиням? Такого архістратіга?...
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