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Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Политика Украины, Происшествия
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 В 2017 на хранилище вблизи Калиновки было выделено 25 млн грн, - Полторак

полторак

Министр обороны Степан Полторак сообщил, что в этом году в хранилище вблизи Калиновки было выделено 25 млн грн.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом он сообщил во время заседания военного кабинета СНБО под руководством Петра Порошенко.

Министр обороны сообщил: "Этот арсенал потенциально мог принять 140 тыс. тонн. Там находилось 83 тыс. тонн (боеприпасов. - Ред.)".

По его словам, 68 тонн - это были боеприпасы, готовые к применению, остальное - это компоненты к боеприпасам и металлолом.

"В настоящее время распространение пожара приостановлено, локализавано. Есть задымление территории. Но открытого огня нет. В последние часы нет и взрывов на территории хранилища", - сообщил министр.

Полторак отметил, что подобное чрезвычайное происшествие происходит не первый раз. Он напомнил, что после взрывов на складах боеприпасов в Сватово был уволен заместитель начальника Генерального штаба, привлечены к ответственности и объявлено о служебном несоответствии шести генералам и 46 офицерам. По итогам работы в Балаклее к дисциплинарной ответственности были привлечены 80 человек. Министр сообщил, что по итогам расследования событий под Мариуполем ближайшее время доложит Президенту о результатах.

Министр также сообщил, что в 2014 году на хранилище вблизи Калиновки было выделено 500 тыс грн, а в этом году на этот объект выделено 25 млн грн.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп", - Порошенко на военном кабинете. ВИДЕО

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия".
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Там немного перепутали слова. Он сказал, что "В 2017 на хранилище вблизи Калиновки было УКРАДЕНО 25 млн грн" - маловато как то.
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свои преступные действия они выдают за достижения,срочно премировать и наградить
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кому выделенно, барыгам в карман?
Обосрались в очередной раз суки обтекайте!
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Зоопарк там хотели сделать, недаром лоси и кабаны по территории бродили. Не срослось.
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Ну а тепер важко і уявити - скільки спишуть на "ліквідацію наслідків".................. 10 "лямів" на "медичні послуги" постраждалим вже "виділили"........
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" Министр обороны Степан Полторак сообщил, что в этом году в хранилище вблизи Калиновки было выделено 25 млн грн "

Полторак , так ты это бабло и украл . Не один канешо , тебе помогал Муженко и прочая шоколадная шобла
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Не выделено, а списано 25 лямов и выведенно в панамский офшор.
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Думаешь таки в оффффшоры вывели ? ... Ээээ , сумма не дюже большая , думаю , шо на карманные расходы раздеребанили
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Видно что охрана разбагатела незнает что с деньгами делать
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Теперь еще больше разбогатеют, будут собирать металолом, его теперь там много, сдадут и купят жене сапоги.
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Все боеприпасы обложили деньгами для сохранности, а теперь все сгорело - что то пошло не так
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Збагатилися на 25 лимонів! А звіт пустили з димом.
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Да 25млн За такі гроші які поділені з верхушеос можна і кросовери купляти,а ми скоро будемо за воздух платити ЗЛОДЮГИ,
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На що виділили???! На будинки хенералам!!! Сука, жопоголова!
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А сам он в отставку не хочет,если его подчинённые генералы плохо выполняют поставленные задачи,то выходит командир с его не какой.Так что не умеешь отдавать приказы,иди домой на печку))
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Когда требуют увольнения некомпетентных "пиджаков с погонами" это зрадофильская истерика, когда увольняют после взрывов это сделаные оргвыводы. Может раньше надо было уволить и привлечь к ответственности?
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Все сегодняшние заявы, понятно, будут направлены на то, чтобы сбить волну. Так ранее, за борт масло выливали, в шторм сильный. Потому, ничего интересного не услышим. С таким же успехом можно интервью у моего кота взять. Мне интересно заседание СНБО. И оргвыводы, на нем.
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Не! Ему взрывы не нравятся, очень! Он в стиральную машинку прячется. Я в первый раз пока его нашел- запарился.
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А что заседание? Позасидают там, понадувают щеки и пойдут дальше зарабатывать деньги на крови.
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Всё может быть. Я уже перестал удивляться действиям или напротив- бездействиям. Точнее- устал удивляться.
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Маріонетка уалтсмана обмовилася : кошти не "виділено", а "освоєно"
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Все осваивается еще до выделения - в этом вся суть реформ
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Юрий Бирюков
13 год ·

Сухие факты про #Калиновка, для умеющих думать.
Финансирование программы живучести складов и арсеналов ВСУ на 2017 год - 99,3 миллиона гривен. При бюджетном запросе, которое подало соответствующее управление - чуть меньше 5 миллиардов гривен.
Так просто попытайтесь представить себе объем необходимого финансирования, цели этого финансирования - банально заборы восстановить везде. И сравните с 99,3 миллионами гривен.

В конце марта взрывы в Балаклее и КМУ принимает решение о выделении еще 199 миллионов гривен на поддержание живучести. Значит ли это, что прямо с конца марта мы начинаем проводить тендера, строить, конопатить, обволовывать и прочее? Неа, Минфин открывает финансирование по этому постановлению в июля 2017 года, частями. Значит ли это, что Минфин враги? Неа, они оперируют фактическим наличием денег.
Итого, у нас на поддержание живучести сладов и арсеналов - 300 миллионов. На всех.
А теперь про Калиновку.
Поддержание живучести по годам:
- 2014 год - 562 тысячи гривен
- 2015 год - 631 тысяча гривен
- 2016 год - 2 098 тысяч гривен
В этом году на арсенал запланировано было изначально - 6,4 миллиона гривен. После Балаклеи добавили еще 19,1 миллион. Но, ну как - "добавили"? Пообещали. И начали открывать финансирование с 25 августа этого года. Месяц назад.
25.5 миллиона. На все. На все траты - от гербицидов (купили таки 460 кг) до прожекторов, от строительства вышки для размещения аппаратуры по глушению БПЛА до ремонта пожарных водоемов. Часть бурно и активно начала проводить торги на изготовление проектной документации, закупали стройматериалы, закупали компоненты. Но, не успели.
Можно топать ногами. Можно искать стрелочника любого уровня, вплоть до министра и НГШ.
Надо 5 миллиардов. Есть 300 миллионов.
Два с половиной десятка лет склады и арсеналы методично уничтожались и сокращались. Денег на ремонты не выделялись. Модернизация? Оборудование? Сигнализация? Нет, не слышали.
Второй год начали выделять хоть сколько-то денег, хоть не сотни тысяч гривен, а миллионы. Можно ужом виться, можно на ушах чечетку танцевать, но...
Надо 5 миллиардов. Есть 300 миллионов.
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Бирюков в чисто совковом стиле отчитывается о том, сколько было украдено. Смысл финансирование программы живучести складов и арсеналов не в выделении денег, а в усилении безопасности. Если деньги "освоены", а в результате склад долбанул, значит деньги украдены.
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тебе что в рот что по лбу, у каждого украинца "барыжна влада" украла майбах, виллу, и жену- модель с 4-м размером.
Когда до вас баранов дойдет что мы не ограбленная Швейцария, а ограбленная Украина.
почему я должен взрослому человеку обьяснять что долбанул не долбанул при таком бюджете не показатель, там гниль которую утилизировать еще лет 30 нужно. этих денег хватит разве что всю пожарную технику на ходу содержать и оперативно жителей эвакуировать, или я все это обьясняю ольгинскому обсыконышу, у которого задача просто переливать говно из методички в головы наивных людей?
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Гарно відсмоктав вальцманову висюльку. Можеш взяти в тумбочці шоколадну медальку, уjobок
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"відсмоктав"

верняк ольгинец, у них не сасать так лизать, в спам
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Не зовсім зрозуміло ,виявляється , що охорона складів з боєприпасами , це комерційна структура ?! На рівні країни таке пояснення , - б"є по рейтингу вищого складу чиновників. Бо не виділення коштів на найголовніше під час бойових зіткнень - це навіть не зрада , це "пофігізм " вищого гатунку !
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"Надо 5 миллиардов. Есть 300 миллионов"

Разумеется, что можно сделать на эти копейки - даже на зарплаты, надбавки и премии обслуге не хватит...
Подобное нытье напоминает политику ЖЭКов, которые считают, что коммуналка - это нечто вроде дани, исключительно для содержания их, таких красивых и нужных, а все ремонты, работы по дому и т.п. жильцы должны выполнять своим коштом...
Мало было финансирования - напишите заявление, что в таких условиях выполнять свои обязанности не можете и уходите с должности... Но ведь не написали - наоборот, небось зарплаты и премии себе, любимым, исправно начисляли...
Так что теперь нефиг "скыглыти"...
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уровень твоего кретинизма выше моих педагогических навыков, продолжай варится в инфо говне которое сам себе и высрал, я умываю руки.
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а злидням суддям з панамерами квартири службові надають, які ті негайно приватизують та продають - підрахуй
а власникам авто на іноземних номерах, теперешнім та майбутнім, не дозволяють розтаможити авто за 200-500 у.о., бо у пару бариг прибутки впадуть - підрахуй
а на адміністрацію Порошенко виділено додатковий міліард, на туризм, мабуть - підрахуй
і так далі... список кінця не має, то вмієш рахувати?
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А сколько из этих 25 млн досталося лично полтораку?
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После взрывов складов не увольнять надо, а расстреливать
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по ОЦЕНКАМ специалистов ,в воздух влетел ОЧЕРЕДНОЙ МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ.
стоимость взорвавшегося, не считая устранения НАСЛІДКІВ.
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"по оценкам специалистов"
"как говорят эксперты"
"по словам политологов"

после этих слов обчычно начинается несусветна хуйня.
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а шо ты думаеш таких нету - все кругом лохи?
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Срочно импичмент ,эти идиоты нас всех погубят Еще есть плотиныи куча всяких объектов АЭС даже страшно подумать Меркельша меняй этого идиота , бо мы все пойдем в Европу И токо не надо банить ,
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Щось я своїм умом не доберу: "виділено в 2017 році..." 25 мільйонів. Так рік минає, за вікном жовтень!!! Що ж зроблено? Про це ні слова.... А якщо інформація така не для вух загалу(вважаю так має бути). Так тоді інше питання: які руки так робили, що результат на ліцо?
Слава Богу, що люди лишилися живими.
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твой "результат на лицо" это то что оперативно людей эвакуировали и жертв практически нет, потушили локализовали все практически за сутки, все противопожарная техника была на ходу, а подземные склады со свежаком остались нетронутыми.
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Життя людини - то найдорожче. Але і турбота про це має бути кращою, ніж маємо на сьогодні.
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а поступать будут малыми дозами и неизвестно когда...

читай пост выше...

т.е. - склады - это в целом показатель неспособности власти ...
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иногда мне хочется увидеть еблеты тех у кого "рыба гниет с головы", когда их мечты сбудуться. и боюсь что через 1.5 года я их увижу. Выберут себе тимошенко/гриценко/семенченко/ляшко/саакашвили/рабиновича/ и как у них жизь зацветет: узнают значение слова "знебожиння", у знают что такое "державна зрада" , узнают что такое "наступление на свободу слова", "реванш рыгов", "никого не посадили", "где реформы?", "доллар по 50". я даже злорадствовать не буду, просто наблюдать и вдыхать немую боль этих идиотов.
одна у меня надежда, что пока 90% приспособленцев и гибридов попугая и золотой рыбки будут спорить кого из старой системы вернуть к корыту, 10% перестанут сраться по фейсбукам, поднатужатся и родят наконец новую политическую команду которая хотя бы с курса не собьется.
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Попытаться задавить патриотов,прицепить им клеймо "зрадоботов",завуалированно предложить им прекращать"сраться" по Фейсбукам,а в результате отбить охоту голосовать за Порошенко даже тем,кто только начал присматриваться и размышлять-это всё,чего ты добился своим нервным срывом сейчас.
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Сколько вас там, щеколадных, кинули на устранение наслидкив? Бо дыры в заборе после 4-х!!! взорванных складов трудно объяснить. Понимаю, надо бормотать про еднання, никчемных зрадофилив и пр. хрень, но по сути то что? Деньги растырены, нихрена не сделано, дыры в заборе так и остались. И никто не виноват, самое главное. Ну разве что воспитательница из детского лагеря.
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иногда мне хочется увидеть еблеты тех у кого "рыба гниет с головы", когда их мечты сбудуться. и боюсь что через 1.5 года я их увижу. Выберут себе тимошенко/гриценко/семенченко/ляшко/саакашвили/рабиновича/ и как у них жизь зацветет: узнают значение слова "знебожиння", у знают что такое "державна зрада" , узнают что такое "наступление на свободу слова", "реванш рыгов", "никого не посадили", "где реформы?", "доллар по 50". я даже злорадствовать не буду, просто наблюдать и вдыхать немую боль этих идиотов.

Так это всё было уже. Всё это уже отработано на Ющенко. Вспомните информационные компании тех лет, вспомните ту истерию и те лозунги, которые ее сопровождали. Итог? Итог адовый фейерический реванш рыгов и агентуры РФ. Когда быдлячок стал постанывать я тоже тихо кайфовал. Ну что ж, первую прививку поголовье не восприняло... ну не знаю понадобится ли вторая, рецидив может доконать Неньку.
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25 лямов выделели на что конкретно? Журналюги это камень в ваш огород. Ни одного вопроса о том где бумаги отчеты об освоении или они наликом выделили и на словах подписи ставили?
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Возможно это молния ударила. У меня вчера в доме почти все телевизоры сгорели и блоки питания спутниковых ресиверов. Сколько живу-впервые такое вижу.
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А с другой стороны если Проэкт Украина закроют, то это можно считать окончательной утилизацией и нагродить товарищей :D Полтораку премию мира вручить Отсутсвие боеприпасов это тоже ,своего рода конец войне Это же надо быть таким идиотм, на охрану граници стоко сил потратить ,чтобы Саакашвили не въехал ,а про склады забыли
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В 2017 действительно серьезно усилили финансирование для усиления защиты военных складов. Но армия инерционная система, деньги не моментально осваиваются и дают эффект, необходимо время. Наши склады построенные еще при совдепе, рассчитывались на то что в случае войны будут в глубоком тылу, и на те диверсионные приемы которые были в прошлом веке.
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бармалей 4 года прошло за такое можно страну с нуля построить а не только совковые склады разделить и опустить под землю. Ты понимаешь что все населенные пункты рядом с которыми склады в большой опасности
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за такое можно страну с нуля построить

Ну построй, че ж не потроил, лозунги кидать все гаразды, одно оборудование нескольких линий укреплений на донбассе сколько ресурсов отожрало и сколько времени заняло. Я когда таких умников читаю, порой хочу чтобы "злачинная влада бариг" таки вас услышала и ввела военное положение, после чего погнала всю эту скулящую пиздоту рыть окопы за пайку хлеба, чтобы сталинскими методами построили страну за 4 года. А то сука устроились, хотят мирной жизни на вялике в тепле-добре и чтобы где-то там Пушкиным строилась страна за 4 года. Радуйтесь что у вас Петя президент, под эвропейца косит, а я бы зрадовню быстро научил родину любить и пятилетку за 3 года сдавать.
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это ты типа решил разыграть строгого советского матерщинного прапора а-ля Жириновский-Ляшко - ну ну продолжай свою бестолковщину армия это прежде всего доверие, братство и единная сила как кулак - а у вонючек в погонах которые возомнили себя императорами рейтинг не высок а и результаты тоже
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это ты типа решил разыграть строгого советского матерщинного прапора а-ля Жириновский-Ляшко

нет, просто хочу чтобы мечты сбывались, иногда это крайне полезно.
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И на чьей "фазенде" теперь можно будет боеприпасы хранить?
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шклдн прхбт Не Не Не всю старую Колоду На)(уй Пусть Меркельша когото назначает или прямое правление Запада .Сирийские беженцы ей будут цветочками , когда Укры смекнут ,что из Калиновки можно сразу двигать на Запад Просто еще никто не догадался
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А пороконтролировать куда пошли эти деньги религия не позволяет? Или проще вместе распилить, а потом гнать друг на друга? Так видать кошерней будет...
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неплохо побухали и пожрали икру высшие чины смета безгранична - вить не зря военные американские спецы говорили что господин путин неплохо инвестировал в свою армию но эфект от этого будет почти нулевой
1) застаревшие советсткие системы вооружения и методы управления войсками
2) большинство средств сьест коррупция
с пунктов 1) и 2) выползает низкая мотивация и подготовка воинов
Вот и остается пуйлу метатся ракетами и горами трупов солдат но я смотрю что и наши такие же
Просили гидранта поубирать с Генштаба совковых паркетных генералов - он прислушался - нет вот и результаты - 7% территории окупированы а по всей стране взрываются склады
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Ну и что что выделили.Это не значит что проблема решена.РЕЗУЛЬТАТ ОЧЕНЬ ПЛАЧЕВЕН.И причины в воровстве и безнаказанности,безответственности У НАС СТРАНА КРУГОВОЙ ПОРУКИ И БЕЗНАКАЗАННОСТИ ВОРЬЯ ЧИНОВНИЧЬЕГО.И очень похоже что кроме радикальных средств другими методами этот порочный круг не разорвать
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а там по территори ходят лоси и кабаны...Зато дачи командования улучшились и подросли.
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Выгодно быть предателем или варом на украине)))))
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Полтарак,пусти собі кулю в лобешньо і не позор народ
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Контроль за выделением и ЦЕЛЕВЫМ расходованием средств на оборону это одна из ваших задач. Если заменить слово целевым на другое(выгодное вам,с вашим участием и т.д.) то все что произошло не требует пояснений. Вы КОНТРОЛИРОВАЛИ ОСВОЕНИЕ СРЕДСТВ таким образом, что это привело к техногенной катастрофе. Вы не способны навести порядок т.к. даже после первой техногенной катастрофы еще при Кучме должны были знать и использовать мероприятия,исключающие произошедшую беду, тем более в условиях военных действий. То что творится, исключает всякую уверенность в нашей безопасности ввиду отсутствия вашей дееспособности. У нас нет дееспособного государства. Впечатление, что Украина территория бандформирований,которые наживаются на местном населении в своих феодах и чисто номинально подчиняются киевскому сеньору.
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Архістратіг зібрав, як він сам сказав, "мою армію", кількістю більше 300000 осіб. Що ця армія робить, якщо СКЛАДИ БОЄЗАПАСІВ без охорони?...
Може ну його к свиням? Такого архістратіга?...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2017 на хранилище вблизи Калиновки было выделено 25 млн грн, - Полторак
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