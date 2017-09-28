 За прошедшие сутки потерь среди украинских воинов нет. Враг 15 раз открывал огонь по позициям ВСУ, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.
Так, по данным штаба, в конце минувшего дня интенсивность обстрелов позиций сил АТО со стороны российско-оккупационных группировок несколько уменьшилась. После 18 часов противник не применял минометы и другое тяжелое вооружение, однако полного соблюдения режима тишины не было.
"Вечером пророссийские наемники продолжали обстреливать защитников Авдеевки. Правда, теперь используя только стрелковое оружие. Кроме того, на Донецком направлении враждеские гранатометы различных видов работали вблизи Песков, а крупнокалиберные пулеметы - на подступах к Невельскому", - сказано в сообщении.
На приморском направлении ночью оккупанты обстреляли силы АТО в районе Широкино и Талаковки.
На луганском направлении вечером во гранатометный огонь противника попали наши опорные пункты в районе Лобачева и Станицы Луганской. А факты использования боевиками стрелкового оружия зафиксированы у Крымского.
"В общем, за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие. Украинские военнослужащие 9 раз огнем заставляли врага соблюдать режим тишины. В результате боевых действий потерь среди наших защитников нет", - говорится в сообщении пресс-центра АТО.
Напомним, 26 сентября российские наемники 15 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
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