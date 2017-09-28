 "Кандидат от "Батькивщины" на президентских выборах точно будет", - Тимошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава политсилы, народный депутат Юлия Тимошенко в эфире NewsOne.
"Я могу вам твердо сказать, что кандидат от "Батькивщины" на президентских выборах точно будет. Съезд определится относительно кандидатуры", - ответила она.
"Мы приложим все усилия, чтобы страна и общество как можно скорее избавились от этой власти конституционным путем. Все недостатки можно преодолеть быстро, если на это иметь политическую волю", - подчеркнула политик.
Напомним, очередные выборы Президента Украины запланированы на 2019 год.
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без перестачи - денно и нично...
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Где то Вы сегодня постили "Новости из Крыма" - не успел прочесть.
если возможно перепостите или скинте ссылку
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Юлия Тимошенко 2009 год.
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Ок , а Шоколадный с какого года ? С 2014 , чи раньше
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Я думаю, для восстановления статус-кво, Тимошенко должна быть президентом.
Кроме того, если бы тогда она победила, не было бы у нас этих позорных 4 года с президентом-зэком и Украина наверняка имела бы больше шансов на интеграцию на Запад.
За хуйла и войну не знаю как было бы. Этот ублюдок, наверное, напал бы при любом раскладе.
А вообще, конечно, нужен Михо.
Это моё мнение.
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Працює, як дурна,
Шахтарям дала зарплату,
Алкоголікам - вина.
Я співатиму про неї-
Просто так, не за медаль,
А вона сама тим часом
Виплавля чавун і сталь.
В Україні знову горе
Чергові прийшли вибори,
Кандидатів знову, як гівна...
Але з кого вибирати,
Як усі-дегенерати,
Всі дегенерати, крім Вона...
Лиш вона, лиш вона
Працюватиме одна,
Наша дівчинко печальна,
Наша вОна золота,
Ти-розумна, геніальна
І святіша за Христа!
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Ай да Катя Умочка!!!
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