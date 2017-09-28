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 Политика Украины
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Все про:выборы (21864) Президент (4496) Тимошенко (25477) Батькивщина (1900)

 "Кандидат от "Батькивщины" на президентских выборах точно будет", - Тимошенко

тимошенко

Партия "Батькивщина" обязательно будет участвовать в президентских выборах в 2019 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава политсилы, народный депутат Юлия Тимошенко в эфире NewsOne.

"Я могу вам твердо сказать, что кандидат от "Батькивщины" на президентских выборах точно будет. Съезд определится относительно кандидатуры", - ответила она.

"Мы приложим все усилия, чтобы страна и общество как можно скорее избавились от этой власти конституционным путем. Все недостатки можно преодолеть быстро, если на это иметь политическую волю", - подчеркнула политик.

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Напомним, очередные выборы Президента Украины запланированы на 2019 год.
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ахахахаха а ми то запереживали 1 цікаво хто це буде ? реально інтрига
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Тимошенко буде президентом, а порошенко буде сидіти за гратами.
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Мені байдуже, працює вона чи ні, тільки результат виборів від цього не зміниться.
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просьба к Вам, Wevelsburg.
Где то Вы сегодня постили "Новости из Крыма" - не успел прочесть.
если возможно перепостите или скинте ссылку
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https://crimeaua1.wordpress.com/2017/09/27/novosti-kryimnasha-vyipusk-1045-za-27-09-2017-predateli-sudyat-patriotov/
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"съезд определится" - вот это интрига. я аж озаботился - кто же это будет.
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А чому назва "Батьківщина"? Думаю, що треба назвати партію : "Матьківщина".
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Лайно це те, що ви полюбляєте. Юлі на троні не буде, як і вашого Порошенко.
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Тимошенко будет президентом только в том случае, если не будет баллотироваться Михо или кто-то от его партии.
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Скоро Тимошенко стане Президентом України, а бариги займуть свої місця - на нарах, довічно.
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Я вам кажу xtcyj? Индюкович НИКОЛИ не буде президентом Украiни.
Юлия Тимошенко 2009 год.
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У 2010р. перемогла Тимошенко, але мафія тупо вкрала перемогу. У 2014р. та ж мафія зманіпулювала тупими однотуровими дебілами і до влади прийшов ставленик Путіна Вальцман - зажерливий барига, брехун, ворог України. "Абинеюльки", радуйтесь!
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Чтобы баллотироваться в Президенты Украины нужно жить в Украине 10 и более лет. подряд.Грузын столько лет не жил в Украине.Любой юрист может подать в Суд и плакали ваши слёзы
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А как Луценко стал прокурором без образования ? Не напомнишь случайно ?
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министром обороны нескольких стран мира являются женщины без военного образования.
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Я вижу , шо тебе не дошло ... Ладно , бывает
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Что именно не дошло?что ДАУНетский вор с двумя судимостями Индюкович с 7 классами образования стал президентом Украины?
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Конституцию Украины нарушать нельзя сынок
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А шо такое Конституция Украины и хто ее исполняет ?
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Тимошенко и Путлер выполняют потому что Юлька платный агент ФСБ с 1994 года.
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" Юлька платный агент ФСБ с 1994 года. "

Ок , а Шоколадный с какого года ? С 2014 , чи раньше
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Если бы это было так,тебя Плешивый Педофил уже давно посадил бы как пособника Жидо-бандеровской Хунты...болван пля..
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Вот это тема ... Это же на всю ночь дебаты
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Тимошенко из своего кармана купит гречки,сахара, шмат сала и кальбасы,а также раздаст быдлу Юлину тысячу и дело в шляпе.
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а прикол будет если воровка на доверии - колясочница останавливающая украинские танки на крысме выдвинет кандидатом на заведующего шыкаладным цехом надьюшу вертольота.
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Имеет право. Эта Надя ее креатура, развела Юля Надей всю Украину и отдала за нее двух нужных кацапов. А еще брала на работу Медведчука...
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Если бы янукович не фальсифицировпл выборы в 2009 году, през дентом стала бы Тимошенко. Он украл её победу.
Я думаю, для восстановления статус-кво, Тимошенко должна быть президентом.
Кроме того, если бы тогда она победила, не было бы у нас этих позорных 4 года с президентом-зэком и Украина наверняка имела бы больше шансов на интеграцию на Запад.
За хуйла и войну не знаю как было бы. Этот ублюдок, наверное, напал бы при любом раскладе.

А вообще, конечно, нужен Михо.
Это моё мнение.
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юлеботы и чурчхелофилы стали топить вместе?
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В слові "Матьківщина" Тимошенко припустилася вісімох орфографічних помилок. Назва її партії прваильно пишеться як "Родина."
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Лиш вона, лиш вона
Працює, як дурна,
Шахтарям дала зарплату,
Алкоголікам - вина.
Я співатиму про неї-
Просто так, не за медаль,
А вона сама тим часом
Виплавля чавун і сталь.

В Україні знову горе
Чергові прийшли вибори,
Кандидатів знову, як гівна...
Але з кого вибирати,
Як усі-дегенерати,
Всі дегенерати, крім Вона...

Лиш вона, лиш вона
Працюватиме одна,
Наша дівчинко печальна,
Наша вОна золота,
Ти-розумна, геніальна
І святіша за Христа!
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Не ссорьтесь, ребята. В стране, где 10 процентов избирателей отдали свои голоса Олежке Ляшко, вполне могут даже Юлю выбрать президентом.
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Вчера в Ютубе российский политолог и просто умная девочка Екатерина Шульман назвала кремлевскую банду извращенцами,которые потеряли честь, совесть и здравый смысл.
Ай да Катя Умочка!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Кандидат от "Батькивщины" на президентских выборах точно будет", - Тимошенко
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