Путин заявил о полном уничтожении химического оружия в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По телемосту с поселком Кизнер в Удмуртии он дал команду на уничтожение последнего химического боеприпаса, после чего боезаряд был утилизирован.
Перед утилизацией он сказал: "Сегодня будет ликвидирован последний химический боеприпас из российских арсеналов химического оружия. Без всякого лишнего пафоса можно сказать, что это действительно историческое событие, имея в виду огромный объем, доставшийся нам еще с советских времен, арсеналов химического оружия, которым можно, как считали специалисты, было уничтожить несколько раз все живое на земле".
"Наша страна, несмотря на то что планировала завершить эту работу к 2020 году, завершает ее раньше намеченного срока - в текущем, 2017 году", - подчеркнул Путин.
Как говорится в материалах пресс-службы Кремля, по состоянию на 27 сентября в РФ уничтожены все запасы химического оружия - 39 тыс. 967 тонн отравляющих веществ. Всего были ликвидированы 4 млн 352 тыс. 33 химических боеприпаса, 107 крупнотоннажных цистерн и 927 емкостей с отравляющими веществами "зарин", "зоман", "ви-икс", "иприт" и "люизит".
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Просто дорого его содержать, т.к. оно имеет свойство преобразовываться
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химического оружия вРоссии.
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Это плешивое 3/14дрило всегда одну лишь "правду" говорит...
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Апокалипсис : Первая мировая война (часть 2 ) - Страх https://www.youtube.com/watch?v=k9Yqhz1e1Ew
Апокалипсис: Первая мировая война ( часть 3 ) - Ад https://www.youtube.com/watch?v=-vkHSzNGokk&t=1052s
Апокалипсис: Первая мировая война. Часть 4. Гнев и отставка / Wut und Resignation https://www.youtube.com/watch?v=UWJy1e8ZMaw
Апокалипсис: Первая мировая война. Часть 5. Избавление (Спасение) / Deliverance https://www.youtube.com/watch?v=HKtTBHzvRvo&t=1017s
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