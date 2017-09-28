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Все про:Путин (24270) Россия (72439) уничтожение (257) химическое оружие (125)

 Путин заявил о полном уничтожении химического оружия в России

оружие сирия химическое бомбардировка

Россия досрочно завершила ликвидацию своего арсенала химического оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

По телемосту с поселком Кизнер в Удмуртии он дал команду на уничтожение последнего химического боеприпаса, после чего боезаряд был утилизирован.

Перед утилизацией он сказал: "Сегодня будет ликвидирован последний химический боеприпас из российских арсеналов химического оружия. Без всякого лишнего пафоса можно сказать, что это действительно историческое событие, имея в виду огромный объем, доставшийся нам еще с советских времен, арсеналов химического оружия, которым можно, как считали специалисты, было уничтожить несколько раз все живое на земле".

"Наша страна, несмотря на то что планировала завершить эту работу к 2020 году, завершает ее раньше намеченного срока - в текущем, 2017 году", - подчеркнул Путин.

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Как говорится в материалах пресс-службы Кремля, по состоянию на 27 сентября в РФ уничтожены все запасы химического оружия - 39 тыс. 967 тонн отравляющих веществ. Всего были ликвидированы 4 млн 352 тыс. 33 химических боеприпаса, 107 крупнотоннажных цистерн и 927 емкостей с отравляющими веществами "зарин", "зоман", "ви-икс", "иприт" и "люизит".
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Оч. странное и подозрительное заявление, не находите?!
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что там странного, раз объявили об уничтожении значит уничтожать не будут
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однозначно ! что-то или где-то вылезет...с русским хим.оружием
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Сегодня на эту тему сказал Невзоров на Эхе
Просто дорого его содержать, т.к. оно имеет свойство преобразовываться
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Путин заявил о полном уничтожении химического оружия в России.
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"Ликвидировал" в сирию и сев.корею.А там будет испытывать.Типа ихтамнет.Сучара лживая
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Никогда не верьте русским и не будите обмануты !
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Ага...
Это плешивое 3/14дрило всегда одну лишь "правду" говорит...
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Кацапы уничтожили химическое оружие ? "Вьетнам увеличит поставки обезьян в Россию. В Россельхознадзоре поясняют, что приматов ввозят в сугубо научных целях. Животных используют в медицинских исследованиях и экспериментах. Например, для проверки безопасности лекарств...."
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После таких заявлений Уйла, очень НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется всем спецслужбам мира проверить состояние своих средств химической защиты и методички по действиям в случае террористических актов с применением химического оружия!
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Сказки для ватных лохов. Зарин и хлоровые бомбы в Алеппо видимо заяц из "Ну погоди" привёз Асаду, а не провославная россиянская армия.
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Помню как путин заявлял, что на Крым не собирается нападать...
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Заныкал где нибудь в подземных хранилищах, пуйлу верить может только идиот или ватник.
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а ватные пердаки тоже уничтожили или они таки будут взрываться ?
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"Наша страна, планировала завершить эту работу к 2020 году, не было бы счастья, да Сирия помогла", - подчеркнул Путин.
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Смотрим в западном направлении по железке от Вятки (по мапе) и что видим... Так что пуйлу верить себя не уважать...
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Только Хорт видит западнее Вятки как Лаврентий Павлович, который говорил: кто не слепой тот видит. Предположительно западнее Вятки находятся западновятские кацапы.
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Гугл мап в руки... я пишу с таблетки... т..ч. скрин сделаете сами...
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Апокалипсис: Первая мировая война, часть 1 https://www.youtube.com/watch?v=7haKDjljNDk
Апокалипсис : Первая мировая война (часть 2 ) - Страх https://www.youtube.com/watch?v=k9Yqhz1e1Ew
Апокалипсис: Первая мировая война ( часть 3 ) - Ад https://www.youtube.com/watch?v=-vkHSzNGokk&t=1052s
Апокалипсис: Первая мировая война. Часть 4. Гнев и отставка / Wut und Resignation https://www.youtube.com/watch?v=UWJy1e8ZMaw
Апокалипсис: Первая мировая война. Часть 5. Избавление (Спасение) / Deliverance https://www.youtube.com/watch?v=HKtTBHzvRvo&t=1017s
Путин заявил о полном уничтожении химического оружия в России - Цензор.НЕТ 2655
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Станеславского позовите, пусть ответит Ху.лу!
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