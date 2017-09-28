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 Политика Украины
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 Новый закон "Об образовании" вступил в силу

школа

Новый закон "Об образовании", который предусматривает 12-летнее образование в школе и повышение роли украинского языка в образовании, вступил в силу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", документ был официально опубликован в издании Верховной Рады "Голос Украины" №178-179 от 27 сентября. Согласно переходным положениям к закону, он вступает в силу на следующий день после публикации, кроме некоторых положений.

Закон предусматривает повышение минимальной заработной платы учителей до 3 минимальных заработных плат. Положение вступает в силу с 2018 года, а реализовываться оно должно поэтапно до 2023 года. Кабинету Министров поручено предусмотреть ежегодное повышение должностного оклада педагога самой низкой квалификации до 4 прожиточных минимумов для трудоспособных пропорционально росту доходов государственного бюджета.

Закон определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиция Венгрии не повлияет на оценку Советом Европы закона "Об образовании", - Кулеба

Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждений дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получать по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.

Закон предусматривает, что полное среднее образование будет длиться 12 лет. Оно состоит из начального образования длительностью 4 года, базового среднего образования длительностью 5 лет, которое получается в гимназии, и профильного среднего образования длительностью 3 года, которое получается в лицее либо заведениях профессионального образования.

Профильное среднее образование (старшие классы школы) может быть двух направлений - общеобразовательным и профессиональным.

Обучение учащихся по программам 12-летней школы для начального образования начинается 1 сентября 2018 года, для базового среднего образования - 1 сентября 2022 года и для профильного среднего образования - 1 сентября 2027 года.

Закон устанавливает необходимость обеспечить финансирование образования в размере 7% ВВП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 400 тыс. детей национальных меньшинств учатся в 735 школах в Украине, - Гриневич

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.

25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.
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Вчерашний праздник для русни окончен. Слава Украине！😃
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блін, прочитав:
-Новый закон "Об обрезании" вступил в силу...
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українською - "Про освіту", але українську сторінку Цензору впадло писати після 24.00
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треба починати набридати Цензору, щоб взагалі переходив на українську. Якщо завзято системно взятися то за рік-два "вмовимо". Кацапам правда трохи незручно стане, та й ху путєн з ними - "нехай щастить"
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гдето далеко,но быстро нарастая и переходя в мощный гул ,слышался треск ватных пердаков....
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Тільки діточки порошенко вчаться чомусь за кордоном.
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Константин 1041a131 - так хто тобі заважає навчати своїх діточок за кордоном ? Порошенко чи Гройсман ?
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де ти побачив в моєму посту, що мені хтось заважає вчити своїх дітей за кордоном, сам придумав чи підказав хтось?
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Наконец-то дождались!!!
Хоть это получилось! И слава Богу!!!
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12 лет это полное среднее образование, но в бурсу или технарь можно уйти с базовым средним образованием - 9 лет. Всё как и раньше, тока формулировки сменились
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не понятно почему зарплату учителям повышают а об качестве образования никто не думает, у одной подруги сын в третий класс вот в этом году пошёл, она рассказывала про классную учительницу, во-первых там самомнения выше крыши, во-вторых дура-дурой, и это правда, оно сразу видно я как-то с ней ходила забирать малого, что говорит как говорит, как к детям относится, ну она с ней не ссорится, понятное дело ребёнок учится но подумывает перевести, но надо ж разузнать куда что чтобы не вляпаться в подобное
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"Закон про освіту" инициировали как раз агенты кремля для усиления противоречий внутри Украины. Не верите? Посмотрите имена тех, кто этот закон активно инициировал и протаскивал. Поройтесь в их биографиях и вы увидите много интересных имен и неслучайных совпадений.
Внедрение этого закона на востоке Украины не пройдёт, но дополнительно отвернет от философии независимой Украины миллионы русскоязычных людей. Этим законом путин наглядно демонстрирует, что наш политикум по уровню развития серого вещества ещё находится в XIX веке и оперирует понятиями очень категорическими, каким давно не место в европейском укладе отношений. Путин скажет: "ну что, господа русскоязычные украинские националисты, наигрались со своими западными братьями? Видите, и не братья они вам вовсе, всю жизнь мечтали вытирать о вас ноги и унижать. А вот я вам брат. И смогу защитить." И если эта часть населения отшатнётся от Киева, думаю, всей Украине конец. Чего сермяжный кремль и добивается
А вы, давайте, дорогие носители мовы, помогайте кремлю. Мало того, что сами разрушаете наше государство, вы чуть позже сами попадете под европейские санкции за такой, явно дискриминационный закон. Так что Венгрия и Румыния - это пока цветочки. Ягодки будут позже, когда неповоротливая бюрократическая машина Евросоюза начнет плющить тех, кто такие законы имеет, в данном случае Украину. Не забудем и здесь вову путина, он обязательно подольёт масла в огонь.
Так что думайте. Время исправить ошибку ещё есть.
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а в чём вообще проблема с тем законом я так и не поняла, преподавание на украинском уже не первый год, всех предметов, а, ещё и русская литература, язык вроде есть, английский само собой, есть и дополнительные занятия по разным языкам, в чём там конкретно дело что вызвало столько шума
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Учи сам и учи детей на украинском. Но для начала выучи родной язык.
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Вибухом твого пукана задоволений, так тримати, кацап
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я не поняла а ужеж давно преподавание на украинском, или так не везде было?
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Теперь нужно выполнять и не обращать внимания на кацапский скулеж.
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