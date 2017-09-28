 Новый закон "Об образовании" вступил в силу

Закон предусматривает повышение минимальной заработной платы учителей до 3 минимальных заработных плат. Положение вступает в силу с 2018 года, а реализовываться оно должно поэтапно до 2023 года. Кабинету Министров поручено предусмотреть ежегодное повышение должностного оклада педагога самой низкой квалификации до 4 прожиточных минимумов для трудоспособных пропорционально росту доходов государственного бюджета.
Закон определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках - государственном, на английском языке, на других официальных языках Европейского Союза.
Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных учреждений дошкольного и начального образования. При этом представители нацменьшинств, которые начали обучение в школе до 2018 года, продолжают его получать по старым нормам, с постепенным увеличением количества предметов на украинском языке.
Закон предусматривает, что полное среднее образование будет длиться 12 лет. Оно состоит из начального образования длительностью 4 года, базового среднего образования длительностью 5 лет, которое получается в гимназии, и профильного среднего образования длительностью 3 года, которое получается в лицее либо заведениях профессионального образования.
Профильное среднее образование (старшие классы школы) может быть двух направлений - общеобразовательным и профессиональным.
Обучение учащихся по программам 12-летней школы для начального образования начинается 1 сентября 2018 года, для базового среднего образования - 1 сентября 2022 года и для профильного среднего образования - 1 сентября 2027 года.
Закон устанавливает необходимость обеспечить финансирование образования в размере 7% ВВП.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.
25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.
Ответить
Ответить
Ответить
-Новый закон "Об обрезании" вступил в силу...
Ответить
Ответить
завзятосистемно взятися то за рік-два "вмовимо". Кацапам правда трохи незручно стане, та й хупутєн з ними - "нехай щастить"
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Хоть это получилось! И слава Богу!!!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Внедрение этого закона на востоке Украины не пройдёт, но дополнительно отвернет от философии независимой Украины миллионы русскоязычных людей. Этим законом путин наглядно демонстрирует, что наш политикум по уровню развития серого вещества ещё находится в XIX веке и оперирует понятиями очень категорическими, каким давно не место в европейском укладе отношений. Путин скажет: "ну что, господа русскоязычные украинские националисты, наигрались со своими западными братьями? Видите, и не братья они вам вовсе, всю жизнь мечтали вытирать о вас ноги и унижать. А вот я вам брат. И смогу защитить." И если эта часть населения отшатнётся от Киева, думаю, всей Украине конец. Чего сермяжный кремль и добивается
А вы, давайте, дорогие носители мовы, помогайте кремлю. Мало того, что сами разрушаете наше государство, вы чуть позже сами попадете под европейские санкции за такой, явно дискриминационный закон. Так что Венгрия и Румыния - это пока цветочки. Ягодки будут позже, когда неповоротливая бюрократическая машина Евросоюза начнет плющить тех, кто такие законы имеет, в данном случае Украину. Не забудем и здесь вову путина, он обязательно подольёт масла в огонь.
Так что думайте. Время исправить ошибку ещё есть.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить