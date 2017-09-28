 Ущерб в Калиновке на порядок меньше, чем в Балаклее, - журналист

Об этом пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своей статье.
По его информации, взрывами уничтожено не менее 30% площадок хранения боеприпасов.
"Напомню, что в марте в результате взрыва арсенала в Балаклее было уничтожено около 90% боеприпасов - все, что хранилось на земле. Также взорвалось одно бетонное хранилище. Уцелели только боеприпасы в бункерах. В отличие от катастрофы в Балаклее, на 48-м арсенале меры, предпринятые военными по рассредоточению боеприпасов и повышению живучести хранения, дали лучшие результаты и позволили многое спасти. В Калиновке уцелели не только все защищенные бункеры, но и большая часть открытых площадок хранения", - пишет он.
Как отмечают военные, сыграл роль ряд факторов:
1. Рассредоточение площадок хранения на большем расстоянии друг от друга.
2. Обваловка площадок хранения.
3. Размещение площадок хранения в лесу: деревья приняли на себя огромную часть разлетов.
4. На площадках хранения снаряженные снаряды и ракеты РСЗО были развернуты головными частями в сторону пустого поля.
5. Вывоз с арсенала части боеприпасов.
6. Меры борьбы за живучесть, принятые личным составом арсенала, применение пожарных танков.
"Калиновке и всем окрестным селам очень повезло, что взрывы не затронули площадки хранения 220-мм ракет РСЗО "Ураган", а также 152-мм гаубичных снарядов. Это самые дефицитные боеприпасы. Однако материальный ущерб все-таки огромный, хотя и на порядок ниже, чем в Балаклее. Уничтожены многие площадки хранения 122-мм ракет РСЗО "Град", 122-мм гаубичных снарядов, 125-мм танковых снарядов. Часть этих боеприпасов подлежала уничтожению, часть - утилизации, но большая часть была все-таки пригодна к применению либо переснаряжению", - информирует Бутусов.
"Следует отметить огромные проблемы, связанные с отсутствием адекватной охраны огромного арсенала, растянутого на огромной площади в лесу, с отсутствием технических систем безопасности арсенала, с отсутствием системы раннего оповещения. Большая часть складов не огорожена, отсутствуют наблюдательные вышки, площадь обзора местности невелика", - пишет журналист.
По его словам, на данный момент в результате взрыва арсенала серьезные ранения получила одна женщина - местный житель, еще одна женщина получила травму в ходе эвакуации.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
Ночью 23 марта на территории военного склада Минобороны вблизи г. Балаклея Харьковской области возникла чрезвычайная ситуация, связанная со взрывом боеприпасов. На нескольких площадках хранения ракетно-артиллерийского вооружения (танковые и артиллерийские снаряды 125 и 152-мм) произошел взрыв, возник пожар, повлекший детонацию боеприпасов. Из города были эвакуированы более 16 тысяч человек.
По данным главного военного прокурора Анатолия Матиоса, на военном складе в Балаклее произошла диверсия. Позже было опубликовано видео взрыва на военном складе Минобороны в Балаклее. По данным Минобороны, взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны.
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PS. Плохо только то, что кацапских поджигателей проспали...
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Так у нас , все так делают . Это же Украина . Разве может быть иначе ?
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Печально.
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Если уже прошляпили дрг с дроном, то должна была взорваться только одна площадка, а не 30!
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костер тоже зажигается с одной веточки,
а потом раз... и вся ерунда горит.
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или средств или того и другого,
а возможно и полнейшая безалаберность, которая во время войны
всегда приравнивалась к предательству.
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А вот то что нет "пассивной" БПЛАшной защиты не просто прокол а ПРОКОЛИЩЕ...
А цена вопроса то как раз на много порядков меньше чем потери...
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Сейчас это модно, миллионы народных денег раздавать на премии и увеличение зарплат чиновникам., а что бы мало не казалось, ещё и назанимать побольше, и раздеребанить, пока у власти. Народ выплатит.
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"23 марта 2017-го года в 2.46 минут произошла серия взрывов на 65-м арсенале Вооруженных сил Украины - крупнейшей по размерам базе хранения боеприпасов.
В результате начались подрывы, которые охватили примерно 30% площади в северной части арсенала. Однако взорвались далеко не все хранившиеся там боеприпасы."
ЧТО ПРОИЗОШЛО В БАЛАКЛЕЕ?
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Эй, Порошенко - с днём рождения! Фейерверки заказывали?.. Кремлёвскими диверсантами и родными предателями взорван очередной, второй по величине после Балаклеи склад боеприпасов в Калиновке. Взорван в стране, в которой за три года войны не построено ни одного патронного или снарядного заводов, зато открыты десятки новых магазинов "Рошен". Взорван политикой "президента мира" Петра Порошенко.
Войны, говорите, не будет?..
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Ой дивись, бо пайка ху#ла, яку відпрацьовуєш в горлянці застряне!
Влад Кусков 099ecdc1
Александр Дубинский
Интересный слух с возможными скандальными последствиями.
Итак, я уже несколько раз слышал слухи о том, что Порошенко во время визита в Канаду - договорился о покупке патронного завода. Даже сумма звучала - 1 млрд долл.
Строительство такого завода - планы, озвученные ещё в начале лета с.г. А уже после визита Порошенко в Канаду, министр обороны Степан Полторак заявил на брифинге, что Украина хотела бы, чтобы к строительству завода боеприпасов на ее территории присоединилась Канада.
10 июля президент Петр Порошенко на заседании СНБО предложил выделить 1 млрд 400 млн грн на строительство завода по производству боеприпасов.
"Мы договорились с представителями силовых ведомств, с правительством и приняли решение о направлении значительной части перевыполнения бюджета на сектор обороны и безопасности", - сказал Порошенко.
Тогда это заявление встретили в штыки из-за наличия огромного количества боеприпасов на складах. В частности, говорили минимум о 5-ти летних запасах патронов и снарядов.
Что делало ненужным строительство нового завода.
Зато после вчерашних взрывов под Винницей - строительство снова может стать целесообразным. И Порошенко снова выступит "спасителем нации" и за наш счёт сделает приятно заокеанским партнерам...
28.09.2017 01:04
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