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 Приговор Умерову свидетельствует о преследовании критиков российской власти в Крыму, - Amnesty International

умеров

Международная правозащитная организация Amnesty International назвала приговор заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову новым наступлением российских властей на фундаментальные права человека и свободы в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, в заявлении правозащитников подчеркивается, что судебный процесс над Умеровым и вынесенный обвинительный приговор стали очередным свидетельством преследований критиков российской власти в Крыму. Директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук назвала это прямым нарушением свободы слова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Великобритании о приговоре Умерову: "Этот случай подтверждает дальнейшее ухудшение ситуации с соблюдением прав человека в Крыму"

Напомним, 27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова. Ему назначено наказание в виде двух лет колонии-поселения. Также Умерову запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ.

В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Умерова уголовное дело. Его обвиняли по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России).

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