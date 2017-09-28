 Приговор Умерову свидетельствует о преследовании критиков российской власти в Крыму, - Amnesty International

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, в заявлении правозащитников подчеркивается, что судебный процесс над Умеровым и вынесенный обвинительный приговор стали очередным свидетельством преследований критиков российской власти в Крыму. Директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук назвала это прямым нарушением свободы слова.
Напомним, 27 сентября подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова. Ему назначено наказание в виде двух лет колонии-поселения. Также Умерову запрещено два года заниматься публичной деятельностью и выступать в СМИ.
В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Умерова уголовное дело. Его обвиняли по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России).
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