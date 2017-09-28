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 Политика Украины, Общество
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 Саакашвили рассказал, как школы Грузии были переведены на грузинский язык обучения

саакашвили митинг рух

Глава партии "Рух новых сил", бывший президент Грузии Михеил Саакашвили рассказал, как во время его правления школы были переведены на грузинский язык обучения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.

По его словам, в Грузии до реформы 20% школ были русско-, азербайджано- и армяноязычными. "Мы на первом этапе ввели в этих школах мультилингвистическое образование (все предметы изучались 2/3 на грузинском и 1/3 на русском и на языках других нацменьшинств)", - рассказал он.

"Когда педагоги и ученики были готовы, мы плавно перевели обучение в 400 русскоязычных школах полностью на грузинский язык. Параллельно мы создали прозрачный и справедливый механизм аккредитации школ, чем оградили их от нежелательного вмешательства извне страны", - подчеркнул политик.

"В результате мы избежали недопонимания с нашими соседями в Азербайджане и Армении, максимально усилили и защитили изучение грузинского языка, сделали важную реформу безболезненной для детей и учителей, а также создали условия для нормального функционирования ведущих западных школ, и теперь наряду с грузинскими в Грузии успешно работают американские, немецкие, английские и итальянские школы", - добавил Саакашвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гриневич: Мы можем обсуждать увеличение доли школьных предметов на языках национальных меньшинств

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.

25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.


Саакашвили рассказал, как школы Грузии были переведены на грузинский язык обучения 01

(Скриншот со страницы Mikheil Saakashvili)
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знатный троллинг жидовской власти! браво.михаил!
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Я = полностью русскоязычный одессит.
Понимать украинский = понимаю.
Но говорить без практики /а Одессе все по-русски говорят/ = уже сложно \да и не хочу коверкать язык, "пытаясь говорить" "суржиком"\.
Но закон = полностью поддерживаю.
Пусть мой ребенок научится говорить по-украински, в отличие от отца.
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PS. И тех мразей, которые начнут мне рассказывать про "самоопределение" = загоню в "дом профсоюзов".
Нехай там петушатся.
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да уж, у порохоботов тяжелый день - на все ветки уже говна не хватает...
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шо урки шо сакашвили, шо чичики во главе с шалавой акуевой
вся пиковая нечесть лезет в Украину
мало вас взрывают
махновцы были правильные хлопцы
крещеных - на крест
обрезанных - в свинячью шкуру
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Я разговаривал с одесситкой, из мелких муниципальных, спецом затронул вопрос Саакашвили и оКуул: дама, почему то шёпотом, сказала, что "мы ждём возвращение Михо". Занавес.
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Приезжал к нам в ЗП єтот деятель. Народу собралось мало, выл -барыги барыги, всех убрать срочно, все плохие, меня на царство. Это такая грузинская жирная тимошенко, которая вместо слова "Олигархи" говорит слово "барыги".
Это ппц и я на него надеялся. Реформы там Бендукидзе проводил, а не этот клоун явно.
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Tiranozavr Rex) Ну а разгром аджарских сепаратистов без единого выстрела, наверно тоже Бендукидзе? нУ-Ка парашник тут напиши?
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Про школы ещё будет время рассказать.Ты лучше гандона начинай скидывать с трона.А то пока он и его свора "научаться" охранять склады мы можем в одно прекрасное утро проснуться в другой стране.
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Ох и 3.14здабол этот товарищ сакошпилли
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Ой чмо, иди гитрер хуй посаси, пидар козломордый.
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Админстративный приговор уже есть.На его основании скоро депортируют и правильно сделают. С таким же успехом и я, инностранец, могу провозгласить себя украинцем и начать учить их жить. Гнать надо и кацапов типа Новинского и грузинского лжепророка.Go home Russia and Georgia.
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А чем ты сейчас педрило тырсоголовое из спама пытаешься занятся. Разве не научить нас жить
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во во, начинает играть на свои электорат - умом отсталых русских, именно так, деиствует на умственно отсталую часть русских, а не на всю часть русских по произхождению и умственно развитых.
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Це не проблеми на порожньому місці. Румуни і угорці завше пхали свого носа до нас. І хіба Айзербаджан і Арменія могли шантажувати Грузію, як наприклад, Угорщина і Румунія зараз нас шантажують непідримкою у євроінтеграції України?
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Всё-то он сделал просто супер , а вот курва народ взял и послал его на х...! Вот така загогулина малята.
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Так всех посылают,вечны только ленин,путин,лукашенко и назарбаев,ты на кого мироточишь
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он на Адольфа намекает, того тоже народ честно выбрал.
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Дык если Бандера для вас бох то Гитлер отец его ! Что-то вы товарищ заговорились совсем
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Мироточит твоя геморойная головушка! А мы немцы пытаемся старую лезбиянку скинуть , думаю через 4 года получится!
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для всяких мамедов и обрезанных
я четко понимаю почему вы все сюда едите
с вашими мусульманскими микро мозгами ваше кодло может только грабить и наепывать
причом только из под тишка или на доверии
я первый грех на душу возьму
но наши предки столько пиковых на тот свет отравили, что отмаливать до скончания веков
у баранов- вождь баран
у львов - лев
зы - не отвечаю дибилам, нет тех возможности)))
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може Барига так закон і зробив, щоб з Європи його забанили і Барига знову увімкнув кацапизацію киваючи на Європу.
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Знов почали розгойдувати тему язіка. Забули як це відбувалось на Бамбасі і що з цього вийшло.?
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о Боже, как мерзко звиздеть что то такое, чего это чудо достигло как президент, странно, но тот которого он назвал прорассеиским и прокремлёвским - безвиз с ЕС, переговоры с ЕС о закрывание прграмм и ещё что важно - 4х больше всяких учёб с НАТО - вы и ещё продолжаите думать о прекрасном мишико и негодяьом захватившим власть в Грузии.?!
офигеть тогда о таком прокремлёвском, кстати, истина саакашвили в скорим временим откроетса - правда и добро всегда побеждает, всегда.
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При Саакашвили ВВП Грузии вырос вдвое каким-то чудесным образом. Правда и мировой кризис вовремя закончился.
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щось після приїзду порошенко з США влада вже про "прорив" кордону не заїкається, затихли усі "експерти" та посіпаки порошенко, може там брехливому кнуру потиличників надавали, та він замовк.
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у михо рецепт на всё и для всех всегда есть, человек-оркестр,
ну или айболит - не иначе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСаакашвили рассказал, как школы Грузии были переведены на грузинский язык обучения
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