 Саакашвили рассказал, как школы Грузии были переведены на грузинский язык обучения

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.
По его словам, в Грузии до реформы 20% школ были русско-, азербайджано- и армяноязычными. "Мы на первом этапе ввели в этих школах мультилингвистическое образование (все предметы изучались 2/3 на грузинском и 1/3 на русском и на языках других нацменьшинств)", - рассказал он.
"Когда педагоги и ученики были готовы, мы плавно перевели обучение в 400 русскоязычных школах полностью на грузинский язык. Параллельно мы создали прозрачный и справедливый механизм аккредитации школ, чем оградили их от нежелательного вмешательства извне страны", - подчеркнул политик.
"В результате мы избежали недопонимания с нашими соседями в Азербайджане и Армении, максимально усилили и защитили изучение грузинского языка, сделали важную реформу безболезненной для детей и учителей, а также создали условия для нормального функционирования ведущих западных школ, и теперь наряду с грузинскими в Грузии успешно работают американские, немецкие, английские и итальянские школы", - добавил Саакашвили.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.
25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.
(Скриншот со страницы Mikheil Saakashvili)
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Понимать украинский = понимаю.
Но говорить без практики /а Одессе все по-русски говорят/ = уже сложно \да и не хочу коверкать язык, "пытаясь говорить" "суржиком"\.
Но закон = полностью поддерживаю.
Пусть мой ребенок научится говорить по-украински, в отличие от отца.
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Нехай там петушатся.
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вся пиковая нечесть лезет в Украину
мало вас взрывают
махновцы были правильные хлопцы
крещеных - на крест
обрезанных - в свинячью шкуру
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https://censor.net.ua/resonance/457154/foto_narushitelya_kotoryyi_nakanune_vzryva_pronik_na_strategicheskiyi_obekt_48yi_arsenal_v_kalinovke
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Это ппц и я на него надеялся. Реформы там Бендукидзе проводил, а не этот клоун явно.
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я четко понимаю почему вы все сюда едите
с вашими мусульманскими микро мозгами ваше кодло может только грабить и наепывать
причом только из под тишка или на доверии
я первый грех на душу возьму
но наши предки столько пиковых на тот свет отравили, что отмаливать до скончания веков
у баранов- вождь баран
у львов - лев
зы - не отвечаю дибилам, нет тех возможности)))
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офигеть тогда о таком прокремлёвском, кстати, истина саакашвили в скорим временим откроетса - правда и добро всегда побеждает, всегда.
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ну или айболит - не иначе.
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