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 Международное сообщество не должно оставаться равнодушным, - МИД Литвы о приговоре Умерову

линкявичус

Международное сообщество должно реагировать на насилие в отношении крымских татар в оккупированном Россией Крыму.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, комментируя приговор Умерову, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Россия продолжает цинично нарушать права человека в отношении крымских татар. Ильми Умеров "осужден" на 2 года. Печально. Международное сообщество не может оставаться равнодушным", - написал Линкявичус в Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва применила худшие методы советской репрессивной машины против Умерова, - Порошенко призвал партнеров усилить давление на оккупационную власть РФ в Крыму

Напоминаем, оккупационный Симферопольский районный суд в среду, 27 сентября, вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова. Умерову назначено наказание в виде двух лет колонии поселения.

В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Умерова уголовное дело по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России).

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Даля пашет на Украину как вся мировая общественность вместе с украинским президентом.
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К крымским татарам, которые осуждены, больше внимания уделяют, чем к нашим пленным бойцам, это просто обидно.
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