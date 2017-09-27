 Международное сообщество не должно оставаться равнодушным, - МИД Литвы о приговоре Умерову

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, комментируя приговор Умерову, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Россия продолжает цинично нарушать права человека в отношении крымских татар. Ильми Умеров "осужден" на 2 года. Печально. Международное сообщество не может оставаться равнодушным", - написал Линкявичус в Twitter.
Напоминаем, оккупационный Симферопольский районный суд в среду, 27 сентября, вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова. Умерову назначено наказание в виде двух лет колонии поселения.
В 2016 году следователи ФСБ России возбудили против Умерова уголовное дело по статье 280.1 Уголовного кодекса России (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России).
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