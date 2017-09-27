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 400 тыс. детей национальных меньшинств учатся в 735 школах в Украине, - Гриневич

гриневич

В Украине 400 тысяч детей - представителей национальных меньшинств учатся в 735 учебных заведениях соответствующего профиля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич в эфире "112 Украина", комментируя закон "Об образовании".

"У нас в целом 400 тыс. детей национальных меньшинств учатся в 735 учебных заведениях. Например, румынский язык изучают из 400 тысяч более 16 тысяч детей. Сегодня функционируют 75 общеобразовательных учебных заведений с обучением на румынском языке", - рассказала она.

Министр также объяснила, как будет проходить процесс обучения для детей национальных меньшинств согласно новому закону. "На каждом этапе обучения по мере того, как ребенок становится готовым и имеет достаточный уровень государственного языка, включается изучение отдельных предметов на государственном языке, а часть предметов продолжает изучаться на языке меньшинств. И понятно: чем меньше ребенок, тем больше предметов на языках меньшинств, чем больше его готовность - можно привлекать предметы на государственном языке... Мы, к сожалению, в части с языками национальных меньшинств школ имеем такую ​​ситуацию, где украинский язык есть только 2 часа в неделю, когда он изучается как предмет", - добавила Гриневич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Наше государство - наши законы": В Черновцах призвали румын не спекулировать на языковом вопросе. ФОТОрепортаж

Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.

25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.
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Volodymyr Ogrysko

На тиск сусідів
слід відповідати спокійно і зважено. В Україні для нацменшин створено кращі
умови, ніж у цих країнах
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По ебальнику . Сапогом . Два раза . От души . Румыны все поймут сразу , венгры тоже .
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Да ты что,не думал что ты такой умный,а с кем дружить,с Мозамбиком и Науру,как кацапы?
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В Дании например, все дети которые идут в школу учат только датский и английский, и никто в Дании не жалуется . В Дании приняли закон , что если человек иностранец, то что бы получить даже не гражданство , а только постоянный вид на жительство надо здать экзамен по датскому языку. Все учат ! Никто не выпендривается
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" Никто не выпендривается "

Так тож Дания , а у нас импотентная Украина . В своей стране , оправдываемся перед иностранцами
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В Дании русские учат русский язык только по субботам и то в русском культурном центре, и за это они сами платят со своего кармана. Так само и украинцы . Датчане говорят , хочите учить свой язык , учите , но за это и заплатите , у нас на это нет денег! Все !
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Думай, що верзеш,бурсаче, не Україна імпотентна, а злочинна влада бариг!
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мне тоже нравится Дания, да многие бы украинцы с радостью выучили бы датский если бы их приняли с правом работы там
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Можно в Дании устроится роботат , например компьютер, фермы для ветеринаров. Няни для сиделок с детьми.
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овва! Вся ця гавкотня з одного, - кацапячого боку, піднята
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Мы, к сожалению, в части с языками национальных меньшинств школ имеем такую ​​ситуацию, где украинский язык есть только 2 часа в неделю, когда он изучается как предмет", - добавила Гриневич. Источник: https://censor.net.ua/n457211
--- как такое возможно? Как ? Я в шоке !
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Ідійоти. Чим більше будете виправдовуватись, тим більше лізтимуть вам на голову.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество400 тыс. детей национальных меньшинств учатся в 735 школах в Украине, - Гриневич
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