 400 тыс. детей национальных меньшинств учатся в 735 школах в Украине, - Гриневич

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич в эфире "112 Украина", комментируя закон "Об образовании".
"У нас в целом 400 тыс. детей национальных меньшинств учатся в 735 учебных заведениях. Например, румынский язык изучают из 400 тысяч более 16 тысяч детей. Сегодня функционируют 75 общеобразовательных учебных заведений с обучением на румынском языке", - рассказала она.
Министр также объяснила, как будет проходить процесс обучения для детей национальных меньшинств согласно новому закону. "На каждом этапе обучения по мере того, как ребенок становится готовым и имеет достаточный уровень государственного языка, включается изучение отдельных предметов на государственном языке, а часть предметов продолжает изучаться на языке меньшинств. И понятно: чем меньше ребенок, тем больше предметов на языках меньшинств, чем больше его готовность - можно привлекать предметы на государственном языке... Мы, к сожалению, в части с языками национальных меньшинств школ имеем такую ситуацию, где украинский язык есть только 2 часа в неделю, когда он изучается как предмет", - добавила Гриневич.
Напомним, 5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык. Новая редакция закона "Об образовании" предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса все предметы должны преподаваться на украинском языке.
25 сентября Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", принятый Верховной Радой.
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На тиск сусідів
слід відповідати спокійно і зважено. В Україні для нацменшин створено кращі
умови, ніж у цих країнах
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Так тож Дания , а у нас импотентная Украина . В своей стране , оправдываемся перед иностранцами
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--- как такое возможно? Как ? Я в шоке !
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