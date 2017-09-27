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Все про:альпинист (62) Кавказ (77) МЧС РФ (136) труп (109)

 Тела трех украинских альпинистов найдены на Эльбрусе, - МЧС РФ

альпинист

На горе Эльбрус (Россия) найдены тела украинских альпинистов, пропавших в 2004 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.

"В этом году долго держалась необычно жаркая погода, активно таял снег, благодаря чему удалось 15, 17 и 19 сентября обнаружить тела давно погибших альпинистов", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во Франции при восхождении на Монблан погиб украинский альпинист

"Опознаны женщина из Санкт-Петербурга, пропавшая в 1991 году, мужчина из Москвы, пропавший в 2006 году, и трое украинских альпинистов (один из Винницы и двое из Хмельницкого), пропавшие в 2004 году", - рассказал Хаджиев. По его словам, в 2004 году пропала группа украинцев из шести человек, судьба еще троих неизвестна.
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Было дело. У меня тогда друг там же в второй группе был и не сразу выяснилось, что со второй группой все в порядке.
Насколько я помню, эта группа не зарегалась перед восхождением и о ней сначала вобще никто не знал.
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И сколько можно ехать на вражескую территорию?
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Ты статью читал? Тела там с 2004 года. Тогда кацапов еще никто врагами не считал
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Nigilist74 Лично я всегда знал что кацапы дерьмо,видно было по их фильмах,ты почему защищаеш козломордых,я этих мразей ненавидел всегда.Сейчас полно таких же,которые говрят,а що у нас война и едут на работу в сросию,как рабы.
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В данном случае я их не защищаю, а говорю об отношении к ним в 2004 году. Скажу больше, до 2014 года я тоже их врагами не считал. Пока в Крым не полезли. Поверь, тогда украинцев с твоим восприятием кацапов было очень маленькое меньшинство. Большинство украинцев к ним относились лояльно.
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я кенту говорил 2004 -м что мы следующие для агрессии, он трубку бросал и орал.Сам же в мордории не был 35 лет и не собираюсь.Не понимаю людей лазающих в горы, тут на дерево страшно залезть.Похоже они застряли в юном возрасте когда рисковать охота и шило в попе
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Nigilist74) Вот в том и проблемам, что тогда кацапов некто врагами не считали.
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К сожалению, нельзя все предвидеть заранее
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Nigilist74) В 90х года, после распада ссср, когда делили черноморский флот, вы не слышали как россиянцы поливали грязью Украину и Украинцев? Я вот слышал! Вы не видели как мэр масгвы приезжал в крым как себе домой, и на митингах публично поливал грязью Украину, Я вот это слышал!
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Знав одного чоловіка який в 70-х теж лазив по горах на Кавказі. Так він розповідав що бачив в льодовику вмерзшого німця ще з війни. У формі і з автоматом.
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тут еще политику пришейте, дибилы
каждый сам выбирает свой путь
а горы, это просто горы
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то боты ни о чём другом кроме политики везде говорить они не могут не прописано прост, ну и пёс с ними, а что горы, горы, зачем туда прутся.. наверное потому что такая человеческая природа изучать всё, но ведь они давно изучены что там и можно уже посещать вершины на транспорте, но нет, идут снова и снова, желание забраться повыше всех и там отметиться как-то, мне кажется это бессмысленным
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТела трех украинских альпинистов найдены на Эльбрусе, - МЧС РФ
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