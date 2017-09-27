 Тела трех украинских альпинистов найдены на Эльбрусе, - МЧС РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.
"В этом году долго держалась необычно жаркая погода, активно таял снег, благодаря чему удалось 15, 17 и 19 сентября обнаружить тела давно погибших альпинистов", - сказал он.
"Опознаны женщина из Санкт-Петербурга, пропавшая в 1991 году, мужчина из Москвы, пропавший в 2006 году, и трое украинских альпинистов (один из Винницы и двое из Хмельницкого), пропавшие в 2004 году", - рассказал Хаджиев. По его словам, в 2004 году пропала группа украинцев из шести человек, судьба еще троих неизвестна.
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Насколько я помню, эта группа не зарегалась перед восхождением и о ней сначала вобще никто не знал.
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https://www.youtube.com/watch?v=6HS4C18P5hs
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каждый сам выбирает свой путь
а горы, это просто горы
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