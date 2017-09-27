EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Происшествия
  1518  12
Все про:журналистика (2564) мародерство (272) СМИ (3369) Айдар (98) Лапин (14)

 Меня хотели использовать в сюжете, который имеет все признаки "грязной заказухи" против нардепа Лапина, - журналистка Станко

лапин

Журналистка Громадського ТV Анастасия Станко заявила, что ее хотели использовать в сюжете, который "имеет все признаки грязной заказухи" против народного депутата, экс-офицера "Айдара" Игоря Лапина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Станко отметила: "Я надеялась до последнего, что мне не придется рекламировать луцкий канал "Аверс". Но придется. Мне очень неприятно, что этот канал попытался меня использовать в по всем признакам манипулятивном сюжете о депутате Игоере Лапине, которого я знаю как командира 2 роты "Айдара" как "Золу".

Началось все с того, что ко мне обратились люди, представились журналистами луцкого канала "Аверс", о котором я раньше не слышала ни разу, и сказали, что они делают материал о волынских солдатах, которых я снимала в Стукаловой балке в 2014 году.

Я честно думала, что это таки о добровольцах "Айдара". И я даже утешилась, потому что лично думаю, что "Айдар" имеет много героических страниц в своей истории, и незаслуженно помнят в основном не эти страницы".

Также читайте: Нардеп Лапин о нападении на него: "Обычные "барсеточники". Увидели, думали, что лох"

Она продолжила: "И вот меня включили эти журналисты по скайпу. И после вводного предложения о Стукаловой Балка они начали спрашивать о мародерстве в селе.

А когда нас в Стукалову Балку проводил Maksym Kozub, то мы действительно встретили одного местного - одного!!!!, который сетовал на украинских военных. И подозревал их в мародерстве. И честно говоря ни одного доказательства этим его обвинению не было, были только его слова в пустоту, потому что сбоку стоял Максим из "Айдара", и я не могу передать просто, насколько он был зол - на своих собратьев - за то, что такие вещи могли быть возможными. И все, кто знают Макса, знают, насколько это порядочный человек.

Этот сюжет, кстати, у нас опубликован в июле 2014 году и более к этому сюжету мне нечего добавить".

Также читайте: В Счастье задержана банда во главе с псевдоайдаровцем-чеченцем, - Москаль

Станко отметила: "И вот ок - это уже не разговор о героическом прошлом волынских бойцов "Айдара" - понимаю я из вопросов по скайпу, возможно это будет разговор о проблеме с мародерством, о том, какие права имеет человек с оружием на войне, а какие обязанности и как это было в начале лета 2014, но опять разговор и не об этом. Журналистка вдруг спрашивает о депутате Лапине, и мародер ли депутат Игорь Александрович Лапин, и кто-то говорил, что он мародер. Но я не видела в Стукалов балке Лапина, я видела Лапина только на Металлисте на передовой и с автоматом. И насколько мне известно, тогда не депутат Лапин в Стукаловой балке никогда не был.

Надо отдать должное, мой комментариев не порезали, но в следующем сюжете, который вышел сейчас, мой комментарий рассказали кхм... своими словами. То есть меня там вообще нет".

Читайте также - 81-я бригада, штаб АТО и Командование ВДВ просят лишить аккредитации на роботу в зоне АТО журналистов Громадського ТВ Станко и Реуцкого и корреспондентку "Новой газеты"

"Поэтому мне очень неприятно, когда мной пытаются манипулировать и использовать меня в сюжете, который имеет все признаки грязной заказухи.

Поэтому я могу посоветовать всем только одно: не давайте комментариев каналу "Аверс", потому что есть большая вероятность, что дав интервью этому каналу - вы можете стать героиней материала, имеет все признаки заказного.

Если кто-то хочет сделать расследование об Игоре Лапине, то расследование так не делаются. Но очевидно никто ничего не собирался расследовать.", - резюмировала Станко.



 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
как пользуют журналистов это не интересно, потому что давно известно об их
 показать весь комментарий
Ответить
 
Очень даже интересно, особенно когда тебя предупреждают о подобных вещах. И правильно делают. Слава Богу, не перевелись еще порядочные люди.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
ТВ маніпулює громадською думкою як хоче. Хто більше заплатить, тому і прислуговують.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Тебя Настенька, как калированую журнашлюху, уже столько раз использовали , шо ісчо одно использование никак не повредит твоей безупречной репутации.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Лишь бы людям мозг занять не тем чем надо. Сплетни на сплетнях и сплетнями погоняют
 показать весь комментарий
Ответить
 
обидила"Хлопцев..приперла із собою касабську козу на передок!
шо їй у луганську сепари терли?якась вона мутна"
 показать весь комментарий
Ответить
 
На западной Украине сейчас существует серьезная угрза сепаратизма! И это глушить надо сейчас на корню! Дабы не нужно было с землей ровнять обл и райрады за сепарские действия референдумы и пр.! Самое эффективное это ликвидировать активистов пока их еще количество мало для сепарских шабашей! Пока это только на кухне местные клянут "киевские власти" и хотят мира(даже ценой отторжения от Украины территорий!)
Общеизвестен факт, что гастробайтеры из "патриотических областей" очень активно ездят на зароботки в ХУ№ЛОСТАН!!! При это типа любят Украину!!!! Они хотят как на вонючем востоке(или как в Сомали!!!) резать лес, заниматься контрабандой, копать бурштын, брать взятки, но жить как в Европе!
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМеня хотели использовать в сюжете, который имеет все признаки "грязной заказухи" против нардепа Лапина, - журналистка Станко
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти