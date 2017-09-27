 Меня хотели использовать в сюжете, который имеет все признаки "грязной заказухи" против нардепа Лапина, - журналистка Станко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Станко отметила: "Я надеялась до последнего, что мне не придется рекламировать луцкий канал "Аверс". Но придется. Мне очень неприятно, что этот канал попытался меня использовать в по всем признакам манипулятивном сюжете о депутате Игоере Лапине, которого я знаю как командира 2 роты "Айдара" как "Золу".
Началось все с того, что ко мне обратились люди, представились журналистами луцкого канала "Аверс", о котором я раньше не слышала ни разу, и сказали, что они делают материал о волынских солдатах, которых я снимала в Стукаловой балке в 2014 году.
Я честно думала, что это таки о добровольцах "Айдара". И я даже утешилась, потому что лично думаю, что "Айдар" имеет много героических страниц в своей истории, и незаслуженно помнят в основном не эти страницы".
Она продолжила: "И вот меня включили эти журналисты по скайпу. И после вводного предложения о Стукаловой Балка они начали спрашивать о мародерстве в селе.
А когда нас в Стукалову Балку проводил Maksym Kozub, то мы действительно встретили одного местного - одного!!!!, который сетовал на украинских военных. И подозревал их в мародерстве. И честно говоря ни одного доказательства этим его обвинению не было, были только его слова в пустоту, потому что сбоку стоял Максим из "Айдара", и я не могу передать просто, насколько он был зол - на своих собратьев - за то, что такие вещи могли быть возможными. И все, кто знают Макса, знают, насколько это порядочный человек.
Этот сюжет, кстати, у нас опубликован в июле 2014 году и более к этому сюжету мне нечего добавить".
Станко отметила: "И вот ок - это уже не разговор о героическом прошлом волынских бойцов "Айдара" - понимаю я из вопросов по скайпу, возможно это будет разговор о проблеме с мародерством, о том, какие права имеет человек с оружием на войне, а какие обязанности и как это было в начале лета 2014, но опять разговор и не об этом. Журналистка вдруг спрашивает о депутате Лапине, и мародер ли депутат Игорь Александрович Лапин, и кто-то говорил, что он мародер. Но я не видела в Стукалов балке Лапина, я видела Лапина только на Металлисте на передовой и с автоматом. И насколько мне известно, тогда не депутат Лапин в Стукаловой балке никогда не был.
Надо отдать должное, мой комментариев не порезали, но в следующем сюжете, который вышел сейчас, мой комментарий рассказали кхм... своими словами. То есть меня там вообще нет".
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"Поэтому мне очень неприятно, когда мной пытаются манипулировать и использовать меня в сюжете, который имеет все признаки грязной заказухи.
Поэтому я могу посоветовать всем только одно: не давайте комментариев каналу "Аверс", потому что есть большая вероятность, что дав интервью этому каналу - вы можете стать героиней материала, имеет все признаки заказного.
Если кто-то хочет сделать расследование об Игоре Лапине, то расследование так не делаются. Но очевидно никто ничего не собирался расследовать.", - резюмировала Станко.
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шо їй у луганську сепари терли?якась вона мутна"
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Общеизвестен факт, что гастробайтеры из "патриотических областей" очень активно ездят на зароботки в ХУ№ЛОСТАН!!! При это типа любят Украину!!!! Они хотят как на вонючем востоке(или как в Сомали!!!) резать лес, заниматься контрабандой, копать бурштын, брать взятки, но жить как в Европе!
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