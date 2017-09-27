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 Политика Украины
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 Украина просит ООН включить вопрос Сущенко в повестку дня Генассамблеи и Совбеза. ДОКУМЕНТ

сущенко

Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко направил генеральному секретарю Организации Антониу Гутеррешу официальное письмо с комментарием МИД Украины по делу Романа Сущенко с просьбой распространить его как официальный документ повестки дня Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.

"Настоящим имею честь распространить комментарий Министерства иностранных дел Украины от 25 сентября 2017 года на решение Московского городского суда по делу Романа Сущенко, незаконно задержанного в России", - отмечается в официальном письме, которое цитирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

При этом в документе выражается просьба к генсеку ООН "помочь в распространении этого письма в качестве документа Генеральной Ассамблеи согласно пункту (с) параграфа 72 Повестки дня 72-й сессии, а также документа Совета Безопасности".

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Напомним, Московский горсуд в понедельник, 25 сентября, продлил срок ареста журналисту Роману Сущенко еще на два месяца - до 30 ноября 2017 года. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с безосновательным содержанием Сущенко под стражей по фиктивному обвинению.

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Спасибо Порошенко, минус голос венгрии для Сущенко, для Украини и для хорошего дела. В замен на что? Очень дорого обходится чертов дешовый пиар. Очень злит, очень
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Под всех "прогинаться" страны не хватит. Закон Кивалова-Колесниченко уберёг страну от агрессии РФ? Нет.
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Поясните, Вы считаете что Украина убереглась от агнесии РФ?
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это хорошо,что его не забывают,можэ и вытянут.
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