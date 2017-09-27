 Украина просит ООН включить вопрос Сущенко в повестку дня Генассамблеи и Совбеза. ДОКУМЕНТ

"Настоящим имею честь распространить комментарий Министерства иностранных дел Украины от 25 сентября 2017 года на решение Московского городского суда по делу Романа Сущенко, незаконно задержанного в России", - отмечается в официальном письме, которое цитирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
При этом в документе выражается просьба к генсеку ООН "помочь в распространении этого письма в качестве документа Генеральной Ассамблеи согласно пункту (с) параграфа 72 Повестки дня 72-й сессии, а также документа Совета Безопасности".
Напомним, Московский горсуд в понедельник, 25 сентября, продлил срок ареста журналисту Роману Сущенко еще на два месяца - до 30 ноября 2017 года. Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с безосновательным содержанием Сущенко под стражей по фиктивному обвинению.
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