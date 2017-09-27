 Эта судья уже отпускала беркутовцев, риск побега Лавриновича очень высокий, - прокурор

Об этом старший прокурор ГПУ Алексей Донской сообщил в эфире Громадського радио, передает Цензор.НЕТ.
"Мы считаем, что те доказательства, которые у нас собраны подтверждают подозрения. Поэтому решение Печерского суда должно быть оставлено в силе. Это с точки зрения закона и доказательств. Но главная судья уже ранее отпустила беркутовца, который затем скрылся. Поэтому наш департамент внес ее в Единый реестр досудебных расследований. Также был отпущен еще один сотрудник "Беркута", который более 1,5 года находился в розыске. Поэтому от нее мы могли ожидать различных вещей.
Мы не видели решения и объяснения, но считаем его просто позорным. Как только увидим мотивацию, сможем дальше комментировать. С точки зори неожиданности по поводу председательствующей, которая уже неоднократно допускала подобные вещи, можно ожидать всего, что угодно.
Мы неоднократно подчеркивали наличие риска побега Лавриновича. Особенно учитывая факт, что трое подозреваемых по этому делу уже скрылись. Я говорю про Богатыря и Януковича. Риск побега очень высокий. Поэтому всю ответственность за возможную побег Лавриновича или препятствование иным способом будет нести эта коллегия судей. Мы сделали все от нас зависящее", - заявил Донской.
Напоминаем, сегодня Киева удовлетворил жалобу адвоката экс- министра юстиции Александра Лавриновича и отменил решение Печерского суда о мере пресечения в виде ареста на два месяца.
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Кто то пытался ее лишить мантии?
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БАРЫГИ !!!!
Банду Геть !!!
Ждём 17.10 в Киеве
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Я в шоке от обвинения.Почему Конституционный суд тогда до сих пор носки не вяжет и авоськи не плетёт?
А может ещё тех кто опубликовал судить и уборщицу в типографии заодно?
Источник: https://censor.net.ua/n457205
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Ну и придурки........... какое имел право министр юстиции не дать разрешение опубликовать решение конституционного суда?
Сажайте Головина и ещё 15 рыл, тем более 14 из них благодаря Международной комиссии юристов до сих пор в составе. Вот только не знаю где сам Головин сейчас обретается.
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