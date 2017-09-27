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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8928) Лавринович (529) побег (285) Апелляционный суд (213)

 Эта судья уже отпускала беркутовцев, риск побега Лавриновича очень высокий, - прокурор

лавринович

В Генеральной прокуратуре Украины считают, что благодаря решению Апелляционного суда Киева экс-министр юстиции Александр Лавринович может сбежать.

Об этом старший прокурор ГПУ Алексей Донской сообщил в эфире Громадського радио, передает Цензор.НЕТ.

"Мы считаем, что те доказательства, которые у нас собраны подтверждают подозрения. Поэтому решение Печерского суда должно быть оставлено в силе. Это с точки зрения закона и доказательств. Но главная судья уже ранее отпустила беркутовца, который затем скрылся. Поэтому наш департамент внес ее в Единый реестр досудебных расследований. Также был отпущен еще один сотрудник "Беркута", который более 1,5 года находился в розыске. Поэтому от нее мы могли ожидать различных вещей.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Суд выпустил Лавриновича из СИЗО. ФОТО

Мы не видели решения и объяснения, но считаем его просто позорным. Как только увидим мотивацию, сможем дальше комментировать. С точки зори неожиданности по поводу председательствующей, которая уже неоднократно допускала подобные вещи, можно ожидать всего, что угодно.

Мы неоднократно подчеркивали наличие риска побега Лавриновича. Особенно учитывая факт, что трое подозреваемых по этому делу уже скрылись. Я говорю про Богатыря и Януковича. Риск побега очень высокий. Поэтому всю ответственность за возможную побег Лавриновича или препятствование иным способом будет нести эта коллегия судей. Мы сделали все от нас зависящее", - заявил Донской.

Также читайте: Свидетельница в деле Лавриновича утверждает, что ее не так поняли, - адвокат. ФОТО

Напоминаем, сегодня Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу адвоката экс- министра юстиции Александра Лавриновича и отменил решение Печерского суда о мере пресечения в виде ареста на два месяца.

15 сентября Печерский районный суд Киева избрал Лавриновичу меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без альтернативы внесения залога. Экс-министру инкриминируют совершение преступления по ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти). Бывшему министру угрожает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

Также читайте: Лавринович не хочет свидетельствовать против окружения Януковича в обмен на свою свободу, - адвокат

По версии следствия, в 2010 году тогдашний министр юстиции Лавринович дал разрешение на официальное опубликование решения Конституционного суда одновременно с текстом Конституции 1996 года. В прокуратуре квалифицировали этот факт как захват власти. Такое же подозрение выдвинули и экс-президенту Украины Виктору Януковичу.
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Но антикоррупционные суды нам не мужны мы с петей и дальшеьбудем грызть кактус.
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Та нормальная судья . В Украине все такие
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Ну звичайно Донський, ти цю казку "про доброго царя та поганих бояр" будеш вдома своїм дітям розповідати.
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Лавринович фигура третьего порядка в этом деле. Первая - Янык. Вторые - судьи конституционного суда и только потом Лавринович. И пока эти судьи не будут из решеткой с пожизненным сроком и конфискацией всего майна нажитого за взятки, в украинских судах будет беспредел, что мы сейчас и наблюдаем
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риск побега, служебных собак, по команде,всегда велика.
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Судье видней - несудите и судимы не будите - а то судите о чем не знаете ... любой дурак судить может ...
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Сколько этой твари заплатили, чтобы она освободила Лавриновича.
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тварь за идею работает - отпустила безвоздмездно, то есть даром
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Вопрос луцику - и почему тогда она еще выполняет свои обязанности?
Кто то пытался ее лишить мантии?
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Апелляционный суд освободил Лавриновича из-под ареста Экс-министр юстиции освобожден из-под стражи в зале суда и может бежать за границу!

БАРЫГИ !!!!
Банду Геть !!!

Ждём 17.10 в Киеве
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А не было бы лучшим выходом из ситуации заепенить оного их АКМа "при попытке прорыва государственной границы в сторону паРаши"?
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Он же не Михо,в него стрелять Беркутовцы не будут,да и не для того Барыга его отпустил.
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министр юстиции Лавринович дал разрешение на официальное опубликование решения Конституционного суда
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Я в шоке от обвинения.Почему Конституционный суд тогда до сих пор носки не вяжет и авоськи не плетёт?
А может ещё тех кто опубликовал судить и уборщицу в типографии заодно?
Источник: https://censor.net.ua/n457205
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"в 2010 году тогдашний министр юстиции Лавринович дал разрешение на официальное опубликование решения Конституционного суда одновременно с текстом Конституции 1996 года. В прокуратуре квалифицировали этот факт как захват власти."

Ну и придурки........... какое имел право министр юстиции не дать разрешение опубликовать решение конституционного суда?
Сажайте Головина и ещё 15 рыл, тем более 14 из них благодаря Международной комиссии юристов до сих пор в составе. Вот только не знаю где сам Головин сейчас обретается.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭта судья уже отпускала беркутовцев, риск побега Лавриновича очень высокий, - прокурор
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