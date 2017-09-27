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 Командир воинской части в Калиновкe вторые сутки не отвечает на звонки журналистов, - "ТСН"

пожар калиновка

Командир воинской части А1119 в Калиновке Винницкой области, где накануне взорвался арсенал боеприпасов, отказывается отвечать на вопросы журналистов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ТСН.

Со вчерашнего дня телефон Николая Батюка не отвечает.

В Генштабе отказались давать какие-либо комментарии относительно места пребывания командира части.

ТСН разыскала его жену в Сумах. Она сообщила только, что муж успел ей вчера перезвонить и сказать, что с ним все в порядке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По состоянию на 20.00 на военном арсенале в Калиновке не зафиксировано ни одного случая детонации боеприпасов, - Минобороны

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.


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Ужас какой! Надо же... самим журналистам не отвечает.
Все! Щаз обидятся и пойдут его майно проверять...
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А він зараз має можливість відповідати на телефони? Напевно, йому є чим зайнятись, а на питання журналістів відповідають нехай прес служби. Не треба одразу робити винним командира частини, хоч він і відповідає за все...
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а за сутки из Калиновки до какой границы можно добраться?
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Та... тут жы ж просто всё. Он у меня- скромный... синенький, стекла- не тонированные... Его никто и останавливать не будет. А то шо в нем в моторном отсеке- никому не видно...
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К сожалению- фотка не передает всего сияния байкерского, бо против солнца. Но- другой нет

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Ахххх.... Ну, ми і так зрозуміли, що то ваша лялечка.
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Не спешите судить, потому что всякое могло случиться.
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Так, а что с ним могло случиться если написано что отказывается отвечать на вопросы!?
Да и жена подтвердила что звонил и сказал что все в порядке.
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Ша, лезете как саранча, он у пэти на днюхе гульбанит.
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На полпути в Ростов некогда по телефону базарить.
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Хорошая версия . Рабочая . Если стану фюрером Украины , то возьму тебя шефом гестапо . Согласен
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Ищет хорошего адвоката.
Или как сказали выше - сбежал от фашистско -бандеровской хунты в свободный Крым.
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в стране "телефонного права" адвокат это бесполезная роскошь..
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Яковлєв ДанилоВчора о 0:08 · Нам обов'язково потрібно підтримати цю жінку на суді!
Кожен українець повинен мати право на самозахист! Зброя - твоє Право!
Максимальний репост! Будь ласка!Командир воинской части в Калиновкe вторые сутки не отвечает на звонки журналистов, - "ТСН" - Цензор.НЕТ 5357Жінці, яка застрелила озброєного нападника, захищаючи дітей, загрожує в'язницяЗвичайний будинок на околиці Харкова тепер відомий на всю країну. Саме тут сталося нечуване гостросюжетне протистояння власниці маєтку і…ZBROYA.INFO
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так он вылазит только с позитивом..обычная ситуация..
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Дело не в том. Простой командир какой-то части журналистам не отвечает и все обеспокоены. А тут главнокомандующий, президент самой большой страны Европы пропал и молчок ... Не порядок.
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А должен съездить, проверить наличие багра, ведра с песком и доложить населению с активной социальной позицией. Людям же скучно интересно.
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прошу заметить, что и генпгокогог, и рукзакян, и чипушило с рады у которого справка, и турчин, и все рот закрыли, которые утром хоть что то вякнули, даже соевые на ветках затихли.
Мне не странно, шабаш порешает все ночью, а утром выдадут урапобеда!
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... Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит (забыт) боеприпасами различных типов. Хранилище открытое( для посещений), нормы загрузки склада превышены в несколько раз.Источник: https://censor.net.ua/n457204.....
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Журналисты vs коммандир части!!!
Ау! Он к вам каким боком? О пресс-аташе слышали?
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ему щяс как раз только журналистов для полного счастья не хватает.
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Тому що журналюги задеруть запитаннями, та ще і прибрешуть для солідності.
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а так тіко прибрешуть, проте командир залишиться незадертим...
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Свершилось! США, Канада и Великобритания приняли решение предоставить Украине летальное оружие!!!
https://strana.ua/news/95001-torhovlja-oruzhiem-ukraina-afrika-rassledovanie-pravozashchitnikov.html
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У чувака в части, находящейся под его командованием, ЧП. Если он не бухает с горя, то по уши в заботах, а эти клоуны уверены, что он обязан им пресс-конференции давать в разгар ликвидации последствий.
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А нет у него уже ВЧ.
И сомнительно что не погибли почти все подчиненные. Если, конечно, они сами не заминировали и ушли со склада.
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Так понятно, из него хотят козла отпущения сделать
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а вы наведайтесь к нему по месту службы
желательно когда в карауле будет)
и на первый в воздух не ведитесь, он шутит))
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Напевно добре знає, що мовчання це золото шоколад.
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Командир воинской части в Калиновкe вторые сутки не отвечает на звонки журналистов, - "ТСН" - Цензор.НЕТ 55Aldin Командир воинской части в Калиновкe вторые сутки не отвечает на звонки журналистов, - "ТСН" - Цензор.НЕТ 55 @aldin_ww

What happens when #ISIS drone strike ISF HUMVEE full of ammo.. #Iraq #Mosul
16:39 - 24 февр. 2017 г.
2424 ответа 280280 Ретвитов Ребята на месте не стоят. ИГИЛовская DARPA на ходу создает все более мощые боеприпасы:

http://el-murid.livejournal.com/3143932.html
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делаем ставки: убит, занят заныкиванием бабла.... Выбирайте что кому нравится.
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Еще не придумал какую лапшу для ушей приготовить.
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Апокалипсис: Первая мировая война. Часть 4. Гнев и отставка / Wut und Resignation https://www.youtube.com/watch?v=UWJy1e8ZMaw
Командир воинской части в Калиновкe вторые сутки не отвечает на звонки журналистов, - "ТСН" - Цензор.НЕТ 7563
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Апокалипсис: Первая мировая война. Часть 5. Избавление (Спасение) / Deliverance https://www.youtube.com/watch?v=HKtTBHzvRvo
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А де записано, що командир війскового режимного об'єкту повинен ОСОБИСТО відповідати журналістам під час і замість керування ліквідацією наслідків НП?
Це не цівільна установа. Спочатку дія, а вже потім демагогія.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКомандир воинской части в Калиновкe вторые сутки не отвечает на звонки журналистов, - "ТСН"
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