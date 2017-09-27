 Командир воинской части в Калиновкe вторые сутки не отвечает на звонки журналистов, - "ТСН"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет ТСН.
Со вчерашнего дня телефон Николая Батюка не отвечает.
В Генштабе отказались давать какие-либо комментарии относительно места пребывания командира части.
ТСН разыскала его жену в Сумах. Она сообщила только, что муж успел ей вчера перезвонить и сказать, что с ним все в порядке.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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Все! Щаз обидятся и пойдут его майно проверять...
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Да и жена подтвердила что звонил и сказал что все в порядке.
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Или как сказали выше - сбежал от фашистско -бандеровской хунты в свободный Крым.
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Кожен українець повинен мати право на самозахист! Зброя - твоє Право!
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скучноинтересно.
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Мне не странно, шабаш порешает все ночью, а утром выдадут урапобеда!
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Ау! Он к вам каким боком? О пресс-аташе слышали?
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https://strana.ua/news/95001-torhovlja-oruzhiem-ukraina-afrika-rassledovanie-pravozashchitnikov.html
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И сомнительно что не погибли почти все подчиненные. Если, конечно, они сами не заминировали и ушли со склада.
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желательно когда в карауле будет)
и на первый в воздух не ведитесь, он шутит))
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золотошоколад.
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What happens when #ISIS drone strike ISF HUMVEE full of ammo.. #Iraq #Mosul
16:39 - 24 февр. 2017 г.
2424 ответа 280280 Ретвитов Ребята на месте не стоят. ИГИЛовская DARPA на ходу создает все более мощые боеприпасы:
http://el-murid.livejournal.com/3143932.html
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Це не цівільна установа. Спочатку дія, а вже потім демагогія.
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