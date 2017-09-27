 Запрет на полеты над Калиновкой продлен до 1 октября, - Украэроцентр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в Украинском центре планирования использования воздушного пространства и регулирования воздушного движения (Украэроцентр) рассказали, что ограничение действует в радиусе 12 км на высоте до 4250 метров. Первоначально радиус составлял 50 км от поверхности до неограниченной высоты.
Запрет радиусом 50 км в диапазоне высот от поверхности до верхней границы воздушного пространства действует до 2:59 28 сентября. Аэропорт "Винница", который находится в зоне действия временного запрета, закрыт до этого времени.
Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.
По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.
К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.
Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.
Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.
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пэтя уже лжет как собака, а это напоминает агонию.
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Роман Рябчук @ryabtchuk_roman 31 мин.31 минуту назад
Пете похуй на всё, у Пети день рождения, а народ подождёт... Вот же блядь скотина...
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НУ А БОМБАРДИРОВЩИКАМ ЛЕТАТЬ ЧЕРЕЗ НЕЁ МОЖНА?
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