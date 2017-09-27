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 Запрет на полеты над Калиновкой продлен до 1 октября, - Украэроцентр

калиновка

Запрет на выполнение полетов над местом горения складов с боеприпасами в Винницкой области продлен до 23:59 1 октября.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", в Украинском центре планирования использования воздушного пространства и регулирования воздушного движения (Украэроцентр) рассказали, что ограничение действует в радиусе 12 км на высоте до 4250 метров. Первоначально радиус составлял 50 км от поверхности до неограниченной высоты.

Запрет радиусом 50 км в диапазоне высот от поверхности до верхней границы воздушного пространства действует до 2:59 28 сентября. Аэропорт "Винница", который находится в зоне действия временного запрета, закрыт до этого времени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дорогу государственного значения, пролегающую возле Калиновки, снова открыли

Напомним, 26 сентября около 22:00 в ГСЧС поступила информация о взрывах боеприпасов на военных складах Министерства обороны возле поселка Калиновка. Склад в Калиновке имеет общую площадь более 1000 гектаров и забит боеприпасами различных типов. Хранилище открытое, нормы загрузки склада превышены в несколько раз.

По состоянию на 10:00 среды, 27 сентября, эвакуированы более 30 тысяч человек. Для перевозки людей было привлечено 50 автобусов, 10 карет скорой медицинской помощи и психологи ГСЧС. По данным спасателей, травмированы 2 человека, которые госпитализированы в медицинские учреждения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечены 691 человек и 149 единиц техники.

Из-за взрывов в Калиновке "Укрзализныця" изменила маршруты 47 пассажирских поездов.

Военная прокуратура расследует пожар на артскладах ВСУ в Калиновке по статье "диверсия". Президент Петр Порошенко решил созвать военный кабинет.


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Так все же локализировано же!
пэтя уже лжет как собака, а это напоминает агонию.
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Ух, ты! А СНБО сказал, что жителям можно возвращаться! Вот чуть более часа назад. Прям в Калиновку. Короче... вечер перестает быть томным. Мне эти заявы- надоели, одна другую- исключающие. Пойду, футбол посмотрю.
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Пеця, бери Сару и дуй жить в Калиновку,покажи людям что там безопасно!
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Петр Лексеевич праздновать изволит - дня 3 просьба не беспокоить...

Запрет на полеты над Калиновкой продлен до 1 октября, - Украэроцентр - Цензор.НЕТ 5657 Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman 31 мин.31 минуту назад

Пете похуй на всё, у Пети день рождения, а народ подождёт... Вот же блядь скотина...
Запрет на полеты над Калиновкой продлен до 1 октября, - Украэроцентр - Цензор.НЕТ 3858
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Ты де то на вершине Карпат сидишь и ТАКОЕ тут пишешь?
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Запрет на полеты над Калиновкой продлен до 1 октября, - Украэроцентр

НУ А БОМБАРДИРОВЩИКАМ ЛЕТАТЬ ЧЕРЕЗ НЕЁ МОЖНА?


.
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Так и тут- химия! Ибо не до 1-го, а 23.59 первого! А это означает до 00.00 второго октября! Ловкость рук. Гибкость ума, мля.
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А что до 1 октября туда должно поступить новое вооружение и боеприпасы?
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