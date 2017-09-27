 1,8 тыс. семей в Украине стоят в очереди на усыновление ребенка, - Кулеба

Об этом сообщил Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.
"Сегодня в очереди на усыновление стоят 1 800 семей, которые хотят усыновить. Некоторые из них стоят в очереди уже более 3 лет, они каждый год возобновляют документы, жалуются, что это очень сложная процедура. Большинство этих семей хотят усыновить маленького здорового ребенка до 3 лет. Таких детей каждый год мы имеем, я думаю, не больше 200", - сказал чиновник.
По его словам, вероятность усыновления детей от 4 до 10 лет составляет около 80%, а меньше всего хотят усыновлять сирот подросткового возраста.
Кулеба отметил, что на сегодняшний день в Украине 71 тыс. детей имеют статус сироты или лишены родительского попечения. Из них только 6 тыс. проживают в интернатах, большинство находятся под опекой родственников и близких или проживают в интернатах семейного типа.
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прим. 1,8 тыс. семей находятся в очереди на усыновление ребенка.И
71 000 : 1 800 =.. 40? или 39 с чем-то детей на каждую семью
так в чём проблема? откуда очередь
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хм... НАВЕРНОЕ 18 ТЫС СЕМЕЙ МЕЧТАЮТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ РТА....
.
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