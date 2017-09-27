EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Общество
  312  4
Все про:дети (3417) очередь (206) усыновление (44) Кулеба Николай (18)

 1,8 тыс. семей в Украине стоят в очереди на усыновление ребенка, - Кулеба

кулеба

В Украине 1,8 тыс. семей находятся в очереди на усыновление ребенка.

Об этом сообщил Уполномоченный Президента по правам ребенка Николай Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українські Новини.

"Сегодня в очереди на усыновление стоят 1 800 семей, которые хотят усыновить. Некоторые из них стоят в очереди уже более 3 лет, они каждый год возобновляют документы, жалуются, что это очень сложная процедура. Большинство этих семей хотят усыновить маленького здорового ребенка до 3 лет. Таких детей каждый год мы имеем, я думаю, не больше 200", - сказал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Почти 100 тысяч детей, которые имеют родителей, сегодня вынуждены жить в интернатных учреждениях", - уполномоченный по правам ребенка Кулеба

По его словам, вероятность усыновления детей от 4 до 10 лет составляет около 80%, а меньше всего хотят усыновлять сирот подросткового возраста.

Кулеба отметил, что на сегодняшний день в Украине 71 тыс. детей имеют статус сироты или лишены родительского попечения. Из них только 6 тыс. проживают в интернатах, большинство находятся под опекой родственников и близких или проживают в интернатах семейного типа.

Также читайте: Кабмин ускорил выплату помощи при рождении ребенка
 перейти на форум
 
 
VEhrdlVXMTBSMFF3VEhaUmRHUkRlREJNUVdjd1NqTlJkVTVETmpCTU4xRjFPVU4zTUV4cmRrdzVReXN3V1daUmRHUkhRVEJNV0ZGMFRrZE5aazVIUkRCWlNGSnBPVU01TUV3M1VYTjBRemN3VEZoUmRtUkROREJNVmpnd1RGUlJkR1JIUXpCTVp6MD0=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
алкашня..не чекає! Плодить заради виплат..потім голодом заморює!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
прим. 71 тыс. детей имеют статус сироты или лишены родительского попечения

прим. 1,8 тыс. семей находятся в очереди на усыновление ребенка.И

71 000 : 1 800 =.. 40? или 39 с чем-то детей на каждую семью
так в чём проблема? откуда очередь
 показать весь комментарий
Ответить
 
1,8 тыс. семей в Украине стоят в очереди на усыновление ребенка, - Кулеба

хм... НАВЕРНОЕ 18 ТЫС СЕМЕЙ МЕЧТАЮТ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ РТА....

.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиОбщество1,8 тыс. семей в Украине стоят в очереди на усыновление ребенка, - Кулеба
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти