 На взятке $2,5 тыс задержан глава Барышевского суда на Киевщине, - САП

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке САП.
В сообщении отмечается: "Служителя Фемиды задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после получения им неправомерной выгоды в размере 2500 долл США.
Как установило следствие, судья требовал указанную сумму за вынесение решения в пользу истца по гражданскому делу по взысканию денежных средств.
Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления.
Решается вопрос сообщение о подозрении и избрании меры пресечения.
Уголовное производство по приведенным фактам расследуется с сентября 2017 года".
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Подоят и выпустят опять на пастбище
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но жадность и глупость... не учатся на ошибках других
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какие еще карманные суды и судьи у нас могут быть в стране с такой коррупцией и такой барыжной властью?
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