EN|RU|UK
Темы дня: Пожар на складах боеприпасов в Калиновке Джон Маккейн Закон "Об образовании" Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы
 Происшествия
  654  8
Материалы по теме:
Все про:взятка (4582) Киевская область (1759) САП (606)

 На взятке $2,5 тыс задержан глава Барышевского суда на Киевщине, - САП

сап

27 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины совместно с работниками Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали председателя Барышевского районного суда Киевской области по подозрению в совершении преступления, квалифицированного по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке САП.

В сообщении отмечается: "Служителя Фемиды задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после получения им неправомерной выгоды в размере 2500 долл США.

Как установило следствие, судья требовал указанную сумму за вынесение решения в пользу истца по гражданскому делу по взысканию денежных средств.

Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления.

Решается вопрос сообщение о подозрении и избрании меры пресечения.

Уголовное производство по приведенным фактам расследуется с сентября 2017 года".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помощник судьи Соломенского суда Киева "сливал" адвокату документы из автоматизированной системы документооборота, - САП

 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Никто не берет ВЗЯТКИ так БЕЗЗАСТЕНЧИВО и с таким упорным ПОСТОЯНСТВОМ , как эти "вершители справедливости" в черных мантиях беззаконности.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Еще одну дойную корову привели в хлев (сарай) ...доить будут
Подоят и выпустят опять на пастбище
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
каждый день по несколько штук ...
но жадность и глупость... не учатся на ошибках других
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жить на взятки - это привычка! Тут только могила исправит!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
видимо, кому нужно не заносил, или не то решение, что нужно принял.
какие еще карманные суды и судьи у нас могут быть в стране с такой коррупцией и такой барыжной властью?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я не антисимит, но с этой муйней нужно заканчивать!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наша країна схожа на худобу яку обсіли воші та кліщі. І просмокталися кровопивці. А лікування має бути як належить Знищити кровопивців. Інакше бути не може
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа взятке $2,5 тыс задержан глава Барышевского суда на Киевщине, - САП
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти