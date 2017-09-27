 Китай поддерживает все варианты, которые способствуют политическому урегулированию кризиса на Донбассе, - посол Ду Вэй

Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в Украине Ду Вэй, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Мы поддерживаем все варианты, которые способствуют политическому урегулированию украинского кризиса. Это такая принципиальная позиция. Здесь не идет речь, кого конкретно поддерживать", - сказал посол.
Китайский дипломат указал на то, что сегодня в СМИ появилась информация, что Китай якобы поддерживает российскую позицию по миротворцам в Украине.
По его словам, эта информация является следствием неправильного понимания китайской позиции.
"Сегодня в новостях появилась такая информация. Она вообще неоправданная. Это неправильно и неправильное понимание нашей позиции. Я могу сказать, что это даже социально неправильное понимание официальной китайской позиции", - заявил Ду Вэй.
Китайский посол указал на то, что пока по этому вопросу только проходят консультации на уровне экспертов. "Поэтому еще нет такой позиции: поддерживать или не поддерживать", - добавил он.
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жопыемудрые китаезы в своих изречениях китайских как лукашенка. И вашим и нашим.
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а вот что они поддерживают они сами пока не знают - все поддерживают, короче.
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заї...сь рубашка синя..
..і не синя заї....ісь.
і зелена не херова якщо нова.
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Русско-Китайская война, 20.. год.
Китайцы окружили Москву вдоль МКАД:
- "Лусский! Сдавайся"
Разговор в окопе в Москве:
- Слущяй Алик, дарагой, во имя Аллаха, где же мы ему этого лусскаго здесь найдем, читоби он им сдался... на хрен?»
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