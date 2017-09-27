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 Политика Украины
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Все про:Китай (997) посол (1191)

 Китай поддерживает все варианты, которые способствуют политическому урегулированию кризиса на Донбассе, - посол Ду Вэй

китай

Китай поддерживает все варианты, которые способствуют политическому урегулированию ситуации в Украине. Говорить же о том, что Пекин поддерживает российское предложение относительно миротворческой миссии, неправильно.

Об этом заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в Украине Ду Вэй, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Мы поддерживаем все варианты, которые способствуют политическому урегулированию украинского кризиса. Это такая принципиальная позиция. Здесь не идет речь, кого конкретно поддерживать", - сказал посол.

Китайский дипломат указал на то, что сегодня в СМИ появилась информация, что Китай якобы поддерживает российскую позицию по миротворцам в Украине.
По его словам, эта информация является следствием неправильного понимания китайской позиции.
"Сегодня в новостях появилась такая информация. Она вообще неоправданная. Это неправильно и неправильное понимание нашей позиции. Я могу сказать, что это даже социально неправильное понимание официальной китайской позиции", - заявил Ду Вэй.

Китайский посол указал на то, что пока по этому вопросу только проходят консультации на уровне экспертов. "Поэтому еще нет такой позиции: поддерживать или не поддерживать", - добавил он.

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хитрожопые мудрые китаезы в своих изречениях китайских как лукашенка. И вашим и нашим.
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А в нужный момент и нужном месте трактуют как выгодно в данный момент и в данном месте.
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Они мудрые в другом, - ВОЙНА ИМ НЕ НУЖНА, ИБО ЧЕРЕЗ Али-эКСПРЕСС СТРЕЛЯЛКИ НЕ ПРОДАШЬ ... А ежели б в Украине и Вате через Али можно было заказывать пестики и автоматики (кста, как в развитых странах) , то они бы молчали про мир...
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китайцы поддерживают.
а вот что они поддерживают они сами пока не знают - все поддерживают, короче.
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Китайцям як в тій пісні:
заї...сь рубашка синя..
..і не синя заї....ісь.
і зелена не херова якщо нова.
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А нам кажуть там "агресія" , а то просто якась криза ?
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задача Китаю "інвестувати" для початку з пару сотень тисяч китайських "інвесторів" в Україну і по ходу прикупити для їх української землі по сходній ціні ...
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Минские были, переходим к китайским договоренностям.
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Пропоную віддати китайцям в оренду на 20 років лугандон!
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вот мы Гонконг отберем, а потом будем политически урегулировать....
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Пусть Китай пошлёт своих миротворцев в Сибирь, пора уже новые земли осваивать.
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Китайцам Охендовского надо позвать, тот поможет.
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не люблю китайцев. как и кацапов. один раз, если бы не сковорода, на кухне, в общаге, не отмахался бы, от узкоглазых. маоцзэдуны гребанные.
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***
Русско-Китайская война, 20.. год.
Китайцы окружили Москву вдоль МКАД:
- "Лусский! Сдавайся"
Разговор в окопе в Москве:
- Слущяй Алик, дарагой, во имя Аллаха, где же мы ему этого лусскаго здесь найдем, читоби он им сдался... на хрен?»






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Товарищ Ду Вэй, нужно все же при определении своей позиции понимать, кто такой вообще агрессор по определению, кто незаконный боевик с оружием в руках, кто наемник, кто защищает свою землю от незаконно вооруженных банд, кто эти банды поддерживает - вот только после всего этого, даже с учетом того, что дипломатия сфера очень тонкая, как и по выражению красноармейца Сухова: "Восток-дело тонкое", можно и выработать позицию своей страны в отношении правильности введения миротворцев. Пока вы не определились, то так и будете скакать из стороны в сторону, по-китайски не зная, кому и как угодить. Вы уж определитесь, а потом делайте заявления, а то ведь смешно такое слышать, что поддерживаете все. Может вы смотрите советское кино и помните картину "Не может быть". Там в одном эпизоде актер Пуговкин на вопрос прокурора" а что вы можете показать по делу инженера Щукина", ответил, что может показать "ВСЕ!!!, что нужно". Узнаете себя в этом герое?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКитай поддерживает все варианты, которые способствуют политическому урегулированию кризиса на Донбассе, - посол Ду Вэй
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