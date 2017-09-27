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Все про:актер (259) выборы (21863) Россия (72438) США (13497)

 Американский актер Сигал "защитил" Россию: Если кто думает, что у русских есть технологии для вмешательства в выборы, то он глуп

сигал

Российские власти не имеют технологий, с помощью которых могли бы повлиять на президентские выборы в США в 2016 году.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил получивший российское гражданство американский актер Стивен Сигал в интервью британскому телеканалу ITV.

"Любой, кто думает, что Владимир Путин каким-то образом причастен к организации подстроенных выборов или что у русских даже существуют подобные технологии, тот глуп", - сказал он. "Эта форма пропаганды на самом деле является путем отвлечения внимания. Она делает так, чтобы люди в Соединенных Штатах на самом деле не видели, что происходит", - пояснил актер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "На нас напали. Мы ведем войну", - американский актер Фриман призвал Трампа защитить демократию США от России. ВИДЕО

Напомним, ранее офис директора Национальной разведки США обнародовал незасекреченную часть доклада касательно кибератак со стороны российских хакеров во время президентских выборов в США. В документе говорится, что кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США приказал начать президент России Владимир Путин. Разведка США считает, что "с высокой долей вероятности" Путин "приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы".
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Это он так отмазывает кацапов или их опускает? Как то это чудо странно высралось
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Скорее второе, подтверждает присутствие лишней хромосомы, в кацапском, проспиртованном организме.
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ага . он доказывает что кацапы тупые от рождения
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Первое. Он транслирует всё, что Хуйло ему нашептывает...
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Отмазывает. В США он уже не зарабатывает.
Но заодно и опускает.
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А Сигал правду сказал.У кацапов и нет таких технологий.интнрнет не они придумали ,кампутеры и ноуты на Козляндии не делают.Все покупное-привозное.Так что технологий у них нет.А оборудование пока есть.
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Отмазывает опуская. По другому уже не получается.
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Пищите в google "сигал и путин"...
Потом выскажетесь об опускании...
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НЕ ВЫСОКОГО ЖЕ ОН МНЕНИЯ ОН О СВОИХ НОВЫХ СОГРАЖДАНАХ
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Ето тот что с кремлевскими чиновниками в сауне парился и нажирался водкой
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А Сигал откуда знает какие технологии есть у кацапов? Оно ж тупой махала кулаками, давно вышедший в тираж. Ему это путин лично сказал? Ну тогда конечно, святая правда
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делать падло много ума не надо, а у цапов западло в крови
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С удовольствием смотрел старые фильмы с Сигалом. А он взял и своей глупостью пересрал всё удовольствие.
Таже херня и с Ливановым. После того, как увидел его речь, в которой он "вылизывал жопу" Путлеру, желание смотреть "Шерлока Холмса" пропало, хоть раньше обажал этот фильм.
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Якщо потрібно десь насрать, то кацапи неперевершені специ в цій галузі.
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Мнение вышедших в тираж актеров о компьютерных технологиях нам особенно ценно.
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Проститутка продажная! Бабло не пахнет, готов путлеру ж...пу лизать ....
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Эта фраза из Ольгино долетела уже и в Америку.

"Эта форма пропаганды на самом деле является путем отвлечения внимания. Она делает так, чтобы люди в Соединенных Штатах на самом деле не видели, что происходит"

Источник: https://censor.net.ua/n457196
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Ну как сказать тебе, гражданин РФ? Технологий суперских может и нет, зато ручки шаловливые - есть...
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Сигал - это ходячий оксюморон. Глупейший из всех евреев со времен их 40-летней прогулки по Синаю.
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Великий спец.
Ну как же, сыграл суперагента.
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У боксеров и индейцев-ушуисьов мозги видно отбиваются полностью !
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Сам решил ляпнуть или ФСБё надоумело... Мол, чего молчишь, ты уже рузьгий - пора говно метнуть в сторону США...
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Может ему объяснят что такое интернет или покажет, а то звереет актёр.
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Тупоголовый Сигал столь неумело отмазывает, в результате и рашку опустил, и никто серьезно его лепет не воспримет.
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Во старичёк клево подколол рассеян...они то оказывается живут в каменном веке и подтираются пальцем, ну откуда у них технологии А я думал чё этот "каратист" с поясом средней стадии ожирения ездит в рассею, он им окно в цивилизацию строгает
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о, майн гот....в таком темпе, скоро будем читать мнения порноактрис, о ботоксе путина, макияже захаровой, эротичном виде и ржание лаврова и т.д.
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Стивен , не верю ...вот если головой о стену , табуретом по тому же месту ... тогда поверю , а так нет , не верю
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Ждем мнение о паРашкинских технологиях от Памелы Андерсон....
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Зря иронизируете , она главный "астронавт-испытатель" в целой "Силиконовой долие" !
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Только три хорошие вещи пришли в Штаты из Канады. Хоккей,пиво Молсон и Памела Андерсoн
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Был у кацапов уже один такой "мопЭдист" французский))))
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Ещё один интеллектуал , ещё и по совместительству главный Айтишник США !
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ВІКІ ...Информация о происхождении Сигала противоречива. По документальным данным, его отец, учитель математики Сэмюэл Стивен Сигал (1928-1991) - еврей[8]; мать, Патрисия Сигал (урождённая Даффи, 1930-2003) - ирландка[9][10], а его еврейские дед и бабушка по отцовской линии - Натан Зигельман (Nathan Siegelman, 3 августа1893, Минск[11][12][13] - 1973) и Дора Гольдштейн (Dora Goldstein, 1894, Брест - 1989) приехали в Америку детьми из Санкт-Петербурга, впоследствии сократили и американизировали фамилию из Siegelman до Seagal[7][14][15][16].Но, по словам самого Сигала, его дед по отцовской линии происходил из одного из буддистских районов России, а затем, в первой половине XX века, перебрался в США. Сигал вспоминает, что в детстве ему говорили про деда, что тот был «монголом», однако, кем он был на самом деле, монголом, бурятом или калмыком, неизвестно, поскольку тех, «кто мог знать ответ на этот вопрос, уже нет». На фотографии деда и его семьи, по словам Сигала, были люди с раскосыми глазами, с монгольскими шапками на головах[17]. То, что мать Сигала имела ирландское происхождение, является лишь предположением. По словам Сигала, его мать была подкидышем, её нашли в подброшенной к крыльцу чужого дома коробке из-под обуви, поэтому «это остаётся большим вопросом, кем она была»[17]. Кроме того, по словам самого Сигала, его бабушка родом из Владивостока...
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Эта легенда была придумана Сигалом , чтобы втереться в доверие к кремлёвскому педофилу....Не удивлюсь, если окажется, что Сигалы жили с путиными в одном доме, что Сигал сводный брат путина... Прямо - таки, бразильская мелодрама...
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л-логикау нас тоже нет завода БМВ!но этих бэх у нас...все можна купить-объясните это этому балбесу!
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вот это новоиспеченный кацап перданул)))подплечики из под куртки хоть не выпали, как затычка у продажной бляди)))
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Это такой маленький, но очень гордый птичка
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Если ты про seagull/сигалл - морскую чайку,то эти птички как раз кацапня в птичьем царстве.
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Лучше бы он был птичкой. А то ни актер, ни повар с него никакой.
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Ну вот зачем актер лезет в политику? Зачем? Особым политическим талантом ведь не блещет. Дурачок что ли?
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Зачем, зачем. Нигде уже нужен, мало что понимает, но знает, что у путлера реальные бабки на житье-бытье обломятся .
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Тот кто меняет американский паспорт на кацапский, тот не просто глуп, он дебил
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Это сигалу хуйло не показывал ролик где вертолет мочит моджахедов. У хуйла такие технологии что о-го-го!
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больше никто не согласился поучаствовать в российской пропаганде из иностранцев?) мнение актёра боевиков конечно сильно интересно), хотя кстати определённая категория к этому восприимчива, анверное, не знаю ,но что-то же они там думаю прежде чем это мутить ...
для кого-то могли стать кумирами, столько уродов становится кумирами миллионов простейших что не удивительно это всё
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У них тама, в расее тырнета нутути. Вон и звереет сигал,думат,и на хрена сюда приехал. Цивилизацию бросил, связался с ентими недоумками. Оне же даже у выборы вмешаться могут.
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Что вы нам тычете фото Сигала в молодости ?
Покажите его с пузом, как есть !
Сигал, Шагал, Сагал, Сагалаев - маланские кадры решаются маланские дела.
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Сигал всё таки уступает Депардье в прославлении пуйла. Депардье и с Кадыровым в Чечне выплясывал.
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А Сигалу известно , что предыдущий бой-френд путина толстожопая Де Пардье тоже захлёбываясь расхваливала паРашу, путина, берёзки и "русский мир", а потом что-то не так пошло и оно еле ноги унесло в ненавистную Францию... Мой совет альфонсу Сигалу - билет в США с открытой датой держи постоянно при себе, зашей в трусы - скоро понадобится....
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или что у русских даже существуют подобные технологии, тот глуп

Источник: https://censor.net.ua/n457196


Придётся тебе теперь,стивушка,как гражданину великой козломордии,ответить за экстремизм-ты же своих новых соотечественников тупыми обозвал,в том числе-и хуйла.
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1) Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг подтвердил вмешательство России в выборы в США с помощью фейковых аккаунтов, созданных для распространения политической рекламы. Об этом он заявил в видообращении.
В Facebook сообщили, что теневая российская компания, так называемая "ферма троллей", известных своей прокремлевской пропагандой, скупала и распространяла политическую рекламу во время президентской кампании в США.
2) Компания Twitter сообщила о запланированной встрече с Комитетом по разведке Сената США, который расследует вмешательство России в выборы американского президента в 2016 году. Сообщается, что топ-демократ в Комитете, сенатор Марк Уорнер из Вирджинии, сказал, что он хочет также допросить Twitter, и узнать больше об использовании поддельных учетных записей и сети ботов для распространения дезинформации.
Сигал, а Земля плоская, или круглая?
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Еще один хочет жить в русне. Хороший выбор. Экстремально надо кончать с этой жизнью, а не толстеть, как русская свинья.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомАмериканский актер Сигал "защитил" Россию: Если кто думает, что у русских есть технологии для вмешательства в выборы, то он глуп
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