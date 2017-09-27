 Американский актер Сигал "защитил" Россию: Если кто думает, что у русских есть технологии для вмешательства в выборы, то он глуп

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом заявил получивший российское гражданство американский актер Стивен Сигал в интервью британскому телеканалу ITV.
"Любой, кто думает, что Владимир Путин каким-то образом причастен к организации подстроенных выборов или что у русских даже существуют подобные технологии, тот глуп", - сказал он. "Эта форма пропаганды на самом деле является путем отвлечения внимания. Она делает так, чтобы люди в Соединенных Штатах на самом деле не видели, что происходит", - пояснил актер.
Напомним, ранее офис директора Национальной разведки США обнародовал незасекреченную часть доклада касательно кибератак со стороны российских хакеров во время президентских выборов в США. В документе говорится, что кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу на выборах президента США приказал начать президент России Владимир Путин. Разведка США считает, что "с высокой долей вероятности" Путин "приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы".
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Но заодно и опускает.
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Потом выскажетесь об опускании...
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Таже херня и с Ливановым. После того, как увидел его речь, в которой он "вылизывал жопу" Путлеру, желание смотреть "Шерлока Холмса" пропало, хоть раньше обажал этот фильм.
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"Эта форма пропаганды на самом деле является путем отвлечения внимания. Она делает так, чтобы люди в Соединенных Штатах на самом деле не видели, что происходит"
Источник: https://censor.net.ua/n457196
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Ну как же, сыграл суперагента.
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для кого-то могли стать кумирами, столько уродов становится кумирами миллионов простейших что не удивительно это всё
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Покажите его с пузом, как есть !
Сигал, Шагал, Сагал, Сагалаев - маланские кадры решаются маланские дела.
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Источник: https://censor.net.ua/n457196
Придётся тебе теперь,стивушка,как гражданину великой козломордии,ответить за экстремизм-ты же своих новых соотечественников тупыми обозвал,в том числе-и хуйла.
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В Facebook сообщили, что теневая российская компания, так называемая "ферма троллей", известных своей прокремлевской пропагандой, скупала и распространяла политическую рекламу во время президентской кампании в США.
2) Компания Twitter сообщила о запланированной встрече с Комитетом по разведке Сената США, который расследует вмешательство России в выборы американского президента в 2016 году. Сообщается, что топ-демократ в Комитете, сенатор Марк Уорнер из Вирджинии, сказал, что он хочет также допросить Twitter, и узнать больше об использовании поддельных учетных записей и сети ботов для распространения дезинформации.
Сигал, а Земля плоская, или круглая?
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