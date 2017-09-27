 Пожар произошел в Институте пищевых технологий в Киеве

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".
Огонь виден на 7-ом этаже здания.
В ГСЧС подтвердили, что в центре - пожар рядом со зданием Киевского Национального университета им. Шевченко.
"На место выехали пожарные расчеты. Пока нет информации о масштабах пожара и о пострадавших. Пожарные приступили к тушению огня и эвакуации сотрудников учреждения", - сообщила спикер столичной ГСЧС Светлана Водолага.
Позднее, в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в ГСЧС сообщили о ликвидации пожара.
"Информация о возгорании в здании по ул.Владимирская, 72 поступила в службу спасения в 19:20 среды. В 20:04 возгорание было локализовано на площади 30 кв.м, а в 20:10 ликвидировано.
"По предварительной информации, спасен один человек 1948 года рождения, профессор", - сообщила Водолага.
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Другое, - ОТКАЗАЛИСЬ РАЗРАБОТАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ ШАУРМЫ БЕЗ КУРИЦЫ , вот чурки и подожгли их...
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прям беда какая-то это нашествие террористов-воспитательниц в стране.
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дарыгавскую малину
шакала
дарыгавская опг сама никуда не свалит
в каком месте на планете эта шайка бандитов ещё также сможет доить долляры из лАхОв ?
если и есть тако место --то оно уже кем-то занято : засрашка, сев.корея, сирия, венесуэлла ...
вести цивилизованный бизнес грабители не умеют
деваться им некуда.
нам, Гражданам Украины, необходимо эту опг уничтожить
другого выхода у нас нет
.
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3.5 года на обещаниях влады и патриотизме можно было и потерпеть.
но когда страна покатилась под откос, не вижу смысла молчать о том, что в стране бардак...
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