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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:вуз (653) Киев (18267) пожар (3711) ГСЧС (1439)

 Пожар произошел в Институте пищевых технологий в Киеве

пожар

В Киеве на улице Владимирской произошел пожар в здании Института пищевых технологий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня".

Огонь виден на 7-ом этаже здания.

В ГСЧС подтвердили, что в центре - пожар рядом со зданием Киевского Национального университета им. Шевченко.

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"На место выехали пожарные расчеты. Пока нет информации о масштабах пожара и о пострадавших. Пожарные приступили к тушению огня и эвакуации сотрудников учреждения", - сообщила спикер столичной ГСЧС Светлана Водолага.

Позднее, в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в ГСЧС сообщили о ликвидации пожара.

"Информация о возгорании в здании по ул.Владимирская, 72 поступила в службу спасения в 19:20 среды. В 20:04 возгорание было локализовано на площади 30 кв.м, а в 20:10 ликвидировано.

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"По предварительной информации, спасен один человек 1948 года рождения, профессор", - сообщила Водолага.

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Vladimir Putny
Другое, - ОТКАЗАЛИСЬ РАЗРАБОТАТЬ ТЕХНОЛОГИЮ ШАУРМЫ БЕЗ КУРИЦЫ , вот чурки и подожгли их...
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100 пудово воспитательница, можно даже не расследовать. :D
прям беда какая-то это нашествие террористов-воспитательниц в стране.
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банковая превратилась шакаладарыгавскую малину
шакаладарыгавская опг сама никуда не свалит
в каком месте на планете эта шайка бандитов ещё также сможет доить долляры из лАхОв ?

если и есть тако место --то оно уже кем-то занято : засрашка, сев.корея, сирия, венесуэлла ...
вести цивилизованный бизнес грабители не умеют
деваться им некуда.

нам, Гражданам Украины, необходимо эту опг уничтожить
другого выхода у нас нет
.
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скоро Украина сгорит при этой ублюдочной власти.
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гори сарай- гори и хата...ця влада ни вчому не винувата !
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т.е. то, что у соседа "стабильность" автоматом отменяет любое упоминание о том, что у самих уже дно не раз пробито?
3.5 года на обещаниях влады и патриотизме можно было и потерпеть.
но когда страна покатилась под откос, не вижу смысла молчать о том, что в стране бардак...
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Олечка ехай в стабильность! В стабильность падания в пропасть! Ты знаеш куда билет брать!
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Значит кто то решил на месте "ценного" института построить развлекательный центр.
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Ежегодно в Украине происходит несколько тысяч пожаров.
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Это не секрет. Статистика печальна. Но тут прямо пожары как на подбор: детский лагерь, склад мед. компании, склад с боеприпасами. Теперь здание института в центре Киева.
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Ишел мимо 30 мин назад - пожарные уже сворачивались. Фотка где-то в 7 часов снята
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почему же сразу горит, наверное жарится, или тушится
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Я смотрю в Украине это модно стало. Здесь что украли, картошку?
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коли горить і взривається-"жити по новому" у рошена називається
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Як тільки для шокобариг запахло жареним,то почало горіти на всіх фронтах...Шокобариги поспішають якнайбільше нашкодити перед втечею до Ростова?
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Кремлёвская концепция насыщающего террористического воздействия, как стратегии победы над врагом в действии.
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обезоружить и оставить на зиму без крыши над головой
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Явно Кондитерский факультет диверсанты подпалили.
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А давайте пожарники, точнее их смотрящие перестанут брать взятки? А сделать это легко - за любой пожар ответственность будет нести, на ряду с виновными и подписавшие соответствие объекта противопожарной безопасности.)
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100 % путин подпалил....и обоссаные подъезды тоже его дело... Петя ни в чём не виноват ! а Грося так то вообще примерный мальчик !!! ...был...
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Поговорка "ЛИБЕРАЛЬНОСТЬ К ВРАГАМ ПРИВОДИТ К СМЕРТЯМ ДРУЗЕЙ " себя оправдывает.
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та да прахфессианальные базаркомы всю страну спалят
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А может журналюги уже распишут расписание пожаров в Киеве до конца месяца и если не СБУ из полицией то хоть простой народ предврати хоть один пока эти силовые структуры ловят проституток по подворотням а не исполняют свои прямые обязаности.
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Тамтешні студенти з першого курсу змагаються чий самогонний апарат визнають най-най-най... Ось чийсь самопал і призвів до пожежі. Винуватцем, як зввжди, призначать завгоспа.
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"По предварительной информации, спасен один человек 1948 года рождения, профессор", - Этого проффесора спасли?Пожар произошел в Институте пищевых технологий в Киеве - Цензор.НЕТ 4164
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПожар произошел в Институте пищевых технологий в Киеве
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